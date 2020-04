Comment les dirigeants peuvent-ils mieux se comporter en pleine crise?

Lors de ma récente interview pour le podcast Human Impact, Ed Andrews a souligné que “si la plupart des compétences techniques des gens sont raisonnablement solides, ce sont leurs” compétences humaines “qui manquent.”

Une période de crise peut être le moment le plus difficile pour essayer de créer un changement positif. Non seulement il est difficile de gagner la confiance lorsque tout le monde est perturbé et en état d’alerte élevé, mais sous la pression, la plupart des gens sont susceptibles de revenir à des comportements habituels. Pour de nombreux dirigeants, cela signifie se replier sur une urgence résolue et une concentration intense sur les tâches. Mais même dans les moments difficiles, il est possible de regarder nos réactions personnelles et nos responsabilités de leadership et de faire de nouveaux choix pour renforcer nos «compétences humaines».

Manipulez-vous avant d’essayer de gérer quelqu’un d’autre

L’une des meilleures façons de briser la chaîne de réponse automatique est de remarquer votre corps. Il réagit souvent avant même que votre cerveau ait réfléchi à ce à quoi vous réagissez. Par exemple, le visage de certaines personnes devient chaud et rouge lorsque les choses ne se passent pas comme elles le souhaitent, ou elles peuvent commencer à se trémousser le pied ou à secouer la tête. Je demande souvent à mes clients de noter de telles réponses physiques dans leurs patrons; de cette façon, dès qu’ils voient que leur patron a une réaction de stress, ils peuvent essayer de ralentir les choses ou même de suspendre l’action.

Et que faire de vos propres réactions? La technique qui semble fonctionner le mieux pour la plupart de mes clients est de sentir consciemment leurs pieds dans leurs chaussures. Je leur demande de se concentrer sur la sensation de la pression de leurs gros orteils, puis de leurs talons et, enfin, de leurs petits orteils. Au moment où ils ont passé 20 secondes à le faire – et 20 secondes, c’est extrêmement long quand vous vous sentez tellement frustré que vous voulez crier, maudire ou dire quelque chose de dur – qu’ils se calment ou non, ils se sentent généralement plus conscients d’eux-mêmes et deviennent donc plus capables de diriger leur énergie vers une action productive.

Concentrez-vous sur vos plus grandes responsabilités

Même après que les dirigeants se soient retirés de leur réactivité personnelle, ils doivent mettre l’accent sur quelques domaines clés de responsabilité. Ils devraient faire attention à ne pas envoyer leurs gens dans des trous de lapin inutiles, ce qui les ferait perdre et perdraient du temps, ou pire encore, les forcer à marcher sur le bord d’une falaise inutile simplement parce qu’il “sent” que quelque chose d’important se fait.

Ils devraient plutôt renforcer la direction de l’organisation en rappelant à chacun son sens de l’objectif et ce que l’organisation doit accomplir, à long terme et en ce moment, pendant cette période de défi. L’étape suivante consiste à affecter les personnes aux bons rôles et tâches pour tirer le meilleur parti de chaque individu et éviter d’ajouter des difficultés ou de la détresse. Clarifier toutes les nouvelles instructions ou tous les nouveaux projets et les passer en revue avec les participants, séparément et ensemble, aidera à minimiser les chevauchements ou les conflits.

La responsabilité est toujours cruciale. Pendant les moments difficiles, les livrables ou les réunions peuvent être retardés ou incomplets, donc une marge de manœuvre doit être donnée pour toutes les difficultés rencontrées par les individus: l’absence ou l’incohérence des fournisseurs ou des clients; les limitations imposées par les gouvernements, les chaînes d’approvisionnement et d’autres normes structurelles; ou même leur situation personnelle, s’ils font maintenant leurs études à domicile, s’inquiètent des parents âgés ou s’efforcent de travailler dans des bureaux à domicile peu pratiques. Mais ne laissez pas simplement les choses glisser. Discutez de ce dont vous avez besoin et quand, et exprimez votre gratitude pour tout ce qui est accompli. Fixez de nouvelles dates ou cibles au besoin pour garder tout le monde ensemble. Demandez si quelqu’un a besoin d’aide ou souhaite travailler en collaboration, même si cela n’était pas la norme auparavant.

En regardant des deux côtés

Pendant une crise, les employés ont toujours besoin de conseils et de directiveset peuvent ne pas être conscients des priorités conflictuelles et des multiples problèmes de ressources, des pressions subies par leur patron ou du fait que leur patron peut également avoir besoin d’une certaine latitude. Les cadres supérieurs doivent s’enregistrer régulièrement pour s’assurer que les employés continuent d’avancer vers leurs objectifs même si leurs patrons directs ne progressent pas en douceur.

Il peut être utile que les employés examinent la situation des deux côtés, alors demandez-leur: «Si vous étiez le patron, à quoi cela ressemblerait-il? Et si vous étiez responsable du patron, à quoi cela ressemblerait-il? » Cela peut les aider à envisager la situation dans son ensemble et à commencer à générer des idées pour différentes façons d’approcher leur patron ou de résoudre les problèmes eux-mêmes.

Il peut être difficile pour les dirigeants de penser à faire davantage pour soutenir et développer les employés en pleine crise. Mais se concentrer sur les compétences humaines peut aider les dirigeants à renforcer leurs effectifs ainsi que leur organisation plus large, les préparant ainsi à continuer de travailler de concert, même après la crise.

