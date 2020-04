Comment les entrepreneurs peuvent gagner pendant une récession

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

La pandémie de COVID-19 a mis fin à une course record de 11 ans aux États-Unis. bourse. Ceci, couplé à un krach pétrolier provoqué par l’Arabie saoudite et la Russie, a tous les signes d’une récession mondiale imminente. Selon la personne à qui vous faites confiance pour vos prévisions, la plupart des experts prédisent une contraction mondiale qui peut durer de 6 mois à 2 ans.

Le mot cession récession “fait peur dans le cœur des startups et des entreprises établies – et pour cause. Des études de longue durée provenant de dizaines de pays indiquent que les récessions mondiales entraînent un doublement des taux de faillite et de chômage, ainsi qu’une forte diminution du nombre de nouvelles entreprises créées. D’un autre côté, de nouvelles preuves montrent maintenant que – à plus long terme – les récessions n’ont pas d’impact sur le succès éventuel d’une entreprise. Dans une étude de la fondation Kauffman, 8464 États-Unis les entreprises ont été analysées dans un contexte de neuf récessions et ont constaté que leur propension à faire un premier appel public à l’épargne n’était pas affectée par les contractions économiques. En fait, des entreprises technologiques et non technologiques puissantes telles qu’Apple, Microsoft, Morgan Stanley, Walt Disney et Krispy Kreme peuvent retracer leurs origines à diverses récessions.

Dans le cadre de ma pratique de conseil, je travaille en étroite collaboration avec des entrepreneurs, des PDG et des conseils d’administration de PE et VC sur un large éventail de sujets de stratégie d’entreprise et de changement organisationnel. Ces jours-ci, leur préoccupation numéro un est de passer les bons appels stratégiques dès maintenant afin de mieux naviguer dans la récession à venir et de sortir de l’autre bout pour la croissance. Pour m’assurer qu’il y avait suffisamment de rigueur scientifique dans mes commentaires, j’ai effectué une analyse documentaire approfondie de la recherche, analysé des dizaines d’entreprises qui ont rebondi avec succès après la crise financière de 2008 et interviewé plusieurs entrepreneurs sur la façon dont ils s’adaptent avec succès à ces temps changeants.

Voici les quatre idées les plus marquantes:

1. Une stratégie ne convient pas à tous, en particulier pour les petites entreprises

Compte tenu du cycle d’actualité actuel, il est facile d’imaginer qu’une récession frappe toutes les entreprises de la même manière, entraînant des niveaux similaires de sous-performance. Des études montrent que cette hypothèse ne pouvait être plus éloignée de la vérité. Certaines entreprises souffrent d’un ralentissement des ventes grâce à une récession, tandis que d’autres se retrouvent avec une forte augmentation des ventes. En outre, la doctrine populaire selon laquelle les petites entreprises sont particulièrement vulnérables aux récessions est également sujette à débat. Ce que les petites entreprises manquent de ressources et de liquidités, elles compensent largement en termes de rapidité et de flexibilité. Nous pouvons être sûrs d’une chose: quelle que soit la taille, la capacité de votre entreprise à s’adapter rapidement est votre principale défense contre une récession.

Par conséquent, assurez-vous que vous êtes pleinement conscient des forces auxquelles votre entreprise sera exposée pendant cette période, puis choisissez vos batailles de manière stratégique. Vous pouvez le faire en suivant la santé de vos plus gros clients et leurs besoins changeants, en étudiant la stabilité et la pertinence de votre base de fournisseurs existante ainsi qu’en approfondissant votre compréhension de l’avantage concurrentiel de votre entreprise dans ce nouvel ordre mondial. Travaillez avec une caisse de résonance indépendante – disons, un conseiller ou un mentor – qui peut analyser et co-créer votre nouvelle stratégie avec vous. La dernière chose que vous voulez faire est de prendre de grandes décisions dans une optique de pessimisme excessif ou d’optimisme sans freins et contrepoids pour les deux.

2. Viser des sauts transformationnels de la productivité – pas juste réduire les coûts

Les récessions sont généralement des déclencheurs de licenciements à grande échelle et de réduction des coûts, quels que soient les secteurs et la taille des entreprises. En fait, à l’heure actuelle, les États-Unis se dirigent vers des niveaux de chômage historiques face au blocage du COVID-19. Ironiquement, dans les recherches effectuées sur les récessions par HBS, il devient assez clair que suivre une stratégie résolue de “réduction des coûts uniquement” est une recette pour un désastre. En effet, une telle approche suppose que le talent, la technologie et les opportunités seraient facilement disponibles pour une entreprise une fois la récession terminée. Ce n’est généralement jamais le cas, et une entreprise qui ne suit qu’une stratégie de réduction des coûts aura du mal à retrouver des capacités et des capacités lorsque l’économie reviendra à la normale. C’est pourquoi la performance ne rebondit jamais aux niveaux d’avant la récession.

Il est préférable de préparer votre organisation pour une forte augmentation de la productivité au cours de cette période d’accalmie. Alors, comment commencez-vous? Commencez avec le client. Lesquelles de vos opérations actuelles orientées client peuvent être simplifiées ou numérisées pour fournir des produits et services plus rapidement, moins cher et mieux? Pouvez-vous simplifier les propositions et supprimer les lignes de produits sous-performantes? Pouvez-vous investir dans la technologie, l’équipement ou la formation qui amélioreront les performances assez rapidement? Une telle stratégie non seulement réduira votre structure de coûts, mais vous aidera à dépasser votre concurrence grâce à des produits et services de meilleure qualité. Au cours de ce processus, vous devrez abandonner certains employés dont vous n’avez plus besoin. Cependant, ces chiffres sont probablement inférieurs à ce que vous auriez perdu si vous ne faisiez que réduire les coûts.

3. Soyez stratégique lors de l’achat à rabais d’actifs

Entreprises, bâtiments, équipements et terrains – tout cela devient moins cher à acquérir pendant une récession. Cependant, ce n’est pas parce qu’un actif est bon marché que vous devez l’acheter. Par exemple, les magasins de vente au détail qui perdent des ventes aux entreprises de commerce électronique ne devraient pas faire de courses pour acheter plus de magasins à bas prix – même si les prix semblent être un vol. De tels achats deviendront un fardeau pour la trésorerie et la gestion lorsque l’économie rebondira, créant un frein aux performances de votre entreprise. Au lieu de cela, ces détaillants pourraient utiliser ce temps et ces ressources pour investir dans la mise à niveau de leur pile technologique et de leurs talents numériques. Dans le processus, ils accéléreront leur transition vers un modèle commercial centré sur le commerce électronique.

4. Augmenter sélectivement les dépenses de R&D et de marketing

Comme pour le point ci-dessus, doubler toutes les dépenses de R&D et de marketing avant la récession n’est pas une bonne idée. Cependant, si elles sont effectuées de manière sélective, l’augmentation des dépenses dans ces domaines est un formidable moteur de croissance. En ce qui concerne la R&D, augmentez vos dépenses sur des projets qui vous aident à doubler votre avantage concurrentiel dans le nouvel ordre mondial. Par exemple, si vous êtes un fabricant de meubles et que vos clients sont devenus à la fois sensibles à la mode et aux prix grâce à la récession, ce serait le bon moment pour investir votre budget de R&D dans l’exploration de nouveaux types de matériaux et d’équipements de production qui peuvent aider à livrer meubles moins chers, mais à la mode. En revanche, doubler la R&D sur les matériaux haut de gamme ne serait pas une si bonne idée.

Il en va de même pour les dépenses marketing. Si cela n’est pas pertinent pour résoudre les problèmes des clients sous l’angle des crises économiques, ne mettez pas l’argent du marketing derrière. Si vos dépenses résolvent les problèmes des clients, doublez rapidement pour gagner des parts de marché. Un bon exemple est la Genesis de Hyundai, qui est devenue un succès fulgurant pendant les crises financières grâce à une campagne de marketing intelligente et un positionnement pointu vers le «luxe accessible» – quelque chose que les autres constructeurs automobiles ne pouvaient tout simplement pas suivre à l’époque. Hyundai a remporté le prestigieux prix de la voiture nord-américaine de l’année en 2009 et a gagné une part de marché record et une augmentation des livraisons face à un marché automobile en déclin.

Le meilleur moment pour changer est maintenant

Les récessions sont une période difficile pour la plupart des entreprises et de nombreuses entreprises se replieront au cours de cette période. Les récessions sont cependant aussi un moment incroyable pour conduire le changement dans votre organisation – pour le mieux. Nous avons tous beaucoup de choses à améliorer ou de nombreuses opportunités prometteuses à explorer, mais nous n’avions pas eu le temps de le faire auparavant. Le statu quo étant désormais terminé, nous devrions profiter de ce temps pour prendre des risques créatifs et améliorer la performance à long terme de nos entreprises.

.