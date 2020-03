Comment les entreprises modifient le recrutement avec l’IA

Les applications de l’intelligence artificielle se répandent, et pour cause.

L’écriture est sur le mur, hardiment: l’intelligence artificielle est là pour rester, et elle transforme tous les aspects de la vie et des affaires. Au fil des ans, l’adoption de l’IA dans le recrutement a augmenté, ce qui a par la suite amélioré les processus de recrutement des entreprises qui en profitent. Initialement, son introduction n’était pas si bien accueillie, non seulement parce que les experts pensaient que cela prendrait les emplois du personnel des RH, mais surtout en raison de la possibilité que cela rendrait le processus de recrutement trop robotique et éliminerait le facteur sacré “humain” des RH. .

L’IA dans le recrutement a été tout sauf cela. Elle n’a ni supprimé des emplois ni repris complètement l’activité RH. Au lieu de cela, il complète le travail des équipes d’embauche et rend le processus de recrutement plus rapide et plus efficace. Cela réduit les coûts et garantit des embauches de meilleure qualité. Dans une enquête de 2018, 69% des professionnels de l’acquisition de talents ont admis que l’IA leur avait permis d’embaucher des candidats de meilleure qualité.

Engagement des candidats

Jobpal, une société de logiciels de chatbot qui peut utiliser n’importe quelle plate-forme de messagerie populaire (WhatsApp, LINE, Telegram, Facebook Messenger ou même SMS), est l’une des entreprises à la croissance la plus rapide qui propose des solutions de recrutement.

Les avantages d’utiliser l’IA de cette manière pour le recrutement sont à double sens. L’entreprise cliente bénéficie d’une automatisation et peut faire plus en moins de temps. D’un autre côté, les candidats bénéficient d’une meilleure expérience avec des candidatures faciles, des réponses immédiates aux demandes de renseignements, une assistance continue, la planification des entretiens et la transmission d’autres informations nécessaires.

Présélection intelligente des candidats

L’IA peut également être utilisée pour analyser les CV et sélectionner intelligemment les candidats les plus appropriés. Cela se fait généralement en entraînant l’algorithme à trouver certains mots clés dans les documents d’application qui prouvent leur pertinence. Cependant, certaines entreprises ont étendu leurs capacités système au-delà de cela.

Par exemple, Ideal dispose d’un logiciel qui non seulement examine les CV, mais peut également analyser chaque source de données candidate et utiliser une analyse prédictive pour déterminer quels candidats sont plus susceptibles de réussir au travail. Cela améliore non seulement la qualité de la location, mais garantit également que les talents les plus durables sont intégrés.

Évaluation des candidats

Selon les postes à pourvoir, les entreprises demandent souvent aux candidats de passer par plusieurs étapes pour garantir qu’ils ne sélectionnent que les candidats les plus qualifiés, mais cela peut aussi devenir un goulot d’étranglement. De nombreuses entreprises cherchent à utiliser des applications basées sur l’IA pour faciliter ce processus. L’une de ces sociétés, TopDevz, a vu l’IA comme une opportunité et a créé une plate-forme d’interview vidéo à sens unique qui accélère la vitesse à laquelle vous pouvez traiter les candidatures. Cette interview peut ensuite être partagée avec plusieurs décideurs pour passer en revue et regarder sur leur propre temps et transcrite dans une base de données où vous pouvez facilement rechercher leurs réponses verbales pour des mots clés.

Test de personnalité

Au cours de la dernière décennie, l’accent a été mis sur les compétences générales. Les gestionnaires cherchent maintenant à embaucher des candidats qui sont non seulement compétents dans ce qu’ils font, mais qui ont une grande personnalité. Ces compétences générales peuvent inclure de manière générale les compétences en communication, le travail d’équipe, la pensée critique et la prise de parole en public, et la recherche a prouvé qu’elles sont essentielles à la réussite d’un employé au travail.

Jusqu’à présent, les gestionnaires d’embauche ont dû s’appuyer sur des indices faciaux et leur propre intuition. Cependant, les apparences peuvent induire en erreur, et il est facile pour un candidat de mettre en place un bon acte juste pour naviguer à travers l’étape de l’entretien. Mais une entreprise comme Humantic modifie maintenant ce récit, permettant aux entreprises d’organiser des tests de personnalité via l’IA. Parfois, en incitant les candidats à jouer à un jeu ou à répondre à des questions apparemment innocentes, les recruteurs peuvent obtenir des informations sur leur personnalité et prendre de meilleures décisions d’embauche.

Le marché du travail d’aujourd’hui est surpeuplé et il n’est pas rare d’avoir autant de personnes aux prises avec si peu d’emplois. L’embauche d’équipes fouille souvent dans des tas de curriculum vitae et s’engage dans d’autres tâches banales. L’IA soulage la plupart de ce stress et permet aux recruteurs humains de se concentrer sur des aspects importants du processus tels que l’évaluation et les entretiens. Cela fait gagner beaucoup de temps tout en garantissant un processus de recrutement plus efficace. Le plus grand défi auquel sont confrontés les gestionnaires d’embauche est de trouver le bon candidat; L’IA rend cela possible.

