Comment les entrevues de séjour sont devenues l’outil de rétention des effectifs le plus populaire

L’arme secrète de chaque organisation est ses employés. Le rapport de rétention de 2019 du Work Institute a souligné que plus d’un travailleur sur trois quitterait volontairement leur emploi chaque année d’ici 2023. C’est pourquoi l’entretien, qui vise à améliorer la relation employeur-employé grâce à une sorte de mission d’enquête en temps réel , est l’outil optimal de rétention de main-d’œuvre d’aujourd’hui. Bien que sans culture de confiance qui favorise une rétroaction honnête et transparente, les entretiens de séjour ne seront pas aussi constructifs.

Les managers d’Accenture, par exemple, sont réputés pour sonder les objectifs professionnels de leur personnel et vérifier avec eux leur qualité de conciliation travail-vie. Pour avoir un impact puissant sur le taux de rétention, les organisations doivent intégrer les entretiens de séjour aux côtés d’outils plus traditionnels comme les enquêtes qui mesurent l’engagement.

Prenez Whirlpool Corporation, qui a identifié qu’elle perdait des talents à un rythme plus rapide qu’elle n’en attirait de nouveaux, et a développé une boîte à outils d’évaluation des risques de rétention en réponse. Les dirigeants ont participé à des entrevues sur place et collaboré à des solutions avec les gestionnaires de soutien. Les conversations initiales ont été gênantes pour de nombreux gestionnaires et employés, mais en établissant des relations plus solides, les employés ont finalement signalé que la communication s’était améliorée et que des portes s’ouvraient pour l’apprentissage professionnel et la croissance.

Lorsque les organisations sont déterminées à comprendre ce qui compte le plus pour leur équipe, elles peuvent clarifier la manière de consacrer du temps, de l’énergie et de l’argent aux améliorations. Donc, dans cet esprit, voici sept des questions les plus précieuses que les dirigeants peuvent poser à leurs employés lors des entretiens de séjour.

1. En ce qui concerne votre lieu de travail, qu’est-ce qui vous excite le plus chaque jour?

Révéler ce qui inspire un employé au sujet de son rôle fournit un aperçu précieux de ses motivations intrinsèques, de sa position au sein du bureau et de la façon dont il contribue à la culture du milieu de travail. En mettant la motivation des gens au premier plan de la conversation, les organisations découvrent les intérêts des employés, leurs réalisations les plus fières et la façon dont leurs passions peuvent brosser un tableau des opportunités futures.

2. Comment l’organisation reconnaît-elle et célèbre-t-elle ses employés?

Ce n’est pas sorcier; les organisations qui investissent dans la reconnaissance des employés ont des taux de roulement inférieurs de 31%. Les gens veulent être respectés et se sentir valorisés par les autres pour leurs contributions. Demandez à votre employé comment il aime être reconnu pour ses efforts. La reconnaissance des travailleurs pour leurs efforts exceptionnels envoie un message puissant au destinataire, à ses pairs et aux autres employés de l’organisation.

3. Dans quelle mesure l’organisation soutient-elle l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée?

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un énorme facteur de rétention. L’étude FlexJobs 2019 a rapporté que 16% des travailleurs actuellement à la recherche d’un nouvel emploi ont connu un manque de flexibilité dans leur rôle actuel, et 73% ont identifié l’équilibre travail-vie personnelle comme l’un des facteurs les plus critiques qu’ils considèrent lors de l’évaluation d’un emploi. En posant des questions sur l’équilibre de leurs employés, les organisations explorent des politiques plus favorables à la famille comme le travail à distance ou les congés sabbatiques. Dans le même temps, les organisations doivent être transparentes dans ce qu’elles peuvent offrir afin de ne pas sur-promettre et sous-livrer.

4. À quelles occasions de perfectionnement professionnel avez-vous participé?

Le rapport 2018 sur l’apprentissage de LinkedIn a souligné que 94% des employés conserveraient leur poste actuel plus longtemps si l’organisation avait investi dans leur développement professionnel. L’apprentissage tout au long de la vie offre un moyen flexible et facile de perfectionnement, encourage la collaboration et sensibilise aux dernières tendances et évolutions du marché.

Il existe de nombreuses opportunités de développement rentables pour soutenir la formation continue d’une équipe. Udemy héberge des milliers de cours en ligne sur le leadership, l’informatique et les logiciels pour le développement personnel, tandis que LinkedIn Learning offre des opportunités de croissance allant de la planification efficace et la construction de présentations aux cours de gestion de carrière.

5. Comment l’organisation et moi pouvons-nous rendre votre travail plus significatif?

C’est une question puissante qui encourage les employés à partager ce qu’ils aiment et comment ils peuvent faire la différence, et cela ouvre la porte à des commentaires sur le style de gestion. Certains dirigeants peuvent avoir l’impression de devoir s’enfermer pour une balade cahoteuse, mais cela peut également fournir des opportunités bienvenues pour apprendre à s’adapter et à évoluer.

6. Qu’est-ce qui vous tient éveillé la nuit?

Le but de cette question est de mieux comprendre ce qui retient les employés, de débloquer toutes les plaintes, préoccupations ou injustices qu’ils ont à propos de leur rôle, de leur lieu de travail ou de leur culture qui les obligent à chercher un autre emploi. En outre, la question identifie les défis majeurs ou critiques pour votre entreprise. Et ces questions supplémentaires et connexes peuvent vous permettre d’approfondir encore plus:

Ces derniers temps, vous êtes-vous senti un peu frustré, anxieux ou dépassé par votre poste actuel? Avez-vous ressenti des frustrations sur des aspects de votre rôle que vous souhaiteriez réduire ou éliminer? Selon vous, qu’est-ce qui a contribué à vos sentiments? Pouvez-vous expliquer comment vous avez réduit vos niveaux de frustration?

7. Quelles qualités avez-vous que l’organisation n’a pas encore exploitées?

Parfois, les organisations ne parviennent pas à exploiter pleinement le potentiel de leurs employés. Au fur et à mesure que le parcours des employés évolue, l’exploration de leur passion ouvre des opportunités supplémentaires dans lesquelles les employés peuvent aider leurs collègues ou combler des lacunes au sein de l’entreprise. Ces informations sont inestimables lors de la mise en correspondance de futurs projets avec le meilleur employé, et soulignent combien il est important de vérifier avec votre équipe avant le départ.

