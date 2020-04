Comment les épidémies stimulent l’innovation [Infographic]

Au fil des siècles, les épidémies et les guerres ont semé la discorde et les terreurs. Cependant, là où beaucoup voient la mort et la destruction sans motif, d’autres voient l’opportunité de croître et de prospérer, y compris la pandémie actuelle. Que pouvons-nous apprendre du succès du passé?

Si vous pensez que nous allons revenir à une économie qui ressemble à distance avant COVID-19, jetez un œil à la peste noire dans les années 1300. On estime que la peste a tué 30 à 60% de la population en Europe et modifié la structure économique et sociale de la région. Cela a conduit à la naissance d’une classe moyenne, suscitant également un intérêt pour l’alphabétisation, l’art et l’expérimentation.

On pourrait affirmer que les arts n’auraient pas été aussi importants sans l’épidémie, ouvrant un nouveau secteur florissant à la consommation artistique. En 1592, un bienfaiteur des arts, Shakespeare, fait face à une épidémie de peste. Avec les théâtres fermés pendant 6 mois, il s’est tourné vers la poésie pour gagner de l’argent.

Le terrain de jeu était différent, et comme on dit “quand la vie vous donne des citrons …” Shakespeare a ensuite été témoin d’une autre épidémie 14 ans plus tard, au cours de laquelle il a écrit certaines de ses œuvres célèbres, King Lear, Macbeth et Antony & Cleopatra. C’est à une époque où nous nous trouvons pour innover et nous adapter.

En 1918, une souche mortelle de grippe a infecté 1 personne sur 3 dans le monde. Au moment où les autorités ont reconnu la pandémie, il était trop tard pour que des mesures comme la quarantaine soient efficaces.

En 1925, tous les États participaient à un nouveau système national de notification des maladies En 1935, les États-Unis ont déployé leur première enquête nationale sur la santé En 1945, le premier vaccin efficace contre la grippe a été découvert

Si vous ne pouvez pas tirer parti de la situation, apprenez au moins de vos erreurs.

Pendant notre pandémie, l’innovation est mûre pour ceux qui peuvent la prendre. En Italie, lorsqu’un hôpital a manqué de valves de ventilation, Isinnova, une entreprise locale d’impression 3D, est venue à la rescousse. Ils ont imprimé la pièce originale de 10 000 $ pour seulement 1 $ par tirage. Isinnova a également conçu un adaptateur pour transformer les masques de plongée en apnée en masques C-PAP pour une oxygénothérapie non invasive.

Parfois, vous devez vous appliquer d’une manière à laquelle vous n’aviez jamais pensé auparavant. Heureusement, nous pouvons voir une bonne sortie de cette crise mondiale grâce à de telles innovations. Quelles autres innovations sortiront de la pandémie de COVID-19? Vous seul pouvez décider.

Source d’infographie: Top Masters en santé publique