Comment les humbles pois chiches ont pris d’assaut les marchés des collations et des desserts

Le houmous a pris l’Amérique d’assaut et ne s’arrêtera pas de sitôt.

Mars

21, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

C’est drôle de voir comment les produits les plus simples et les plus traditionnels peuvent sembler augmenter spontanément en popularité. Un excellent exemple: le houmous. Ce plat traditionnel du Moyen-Orient composé uniquement de pois chiches, de citron, de tahini, d’huile d’olive et d’ail est consommé en Égypte et au Levant depuis au moins le 13e siècle, où la première recette connue d’un plat de pois chiches en purée et épicé a été trouvée au Caire.

Mais au cours des 10 dernières années, c’est devenu un véritable engouement, gagnant des biens immobiliers de premier ordre dans les épiceries et les réfrigérateurs et même des fandoms de meme inspirants. Cela est probablement dû, au moins en partie, à la prise de contrôle de PepsiCo en tant que société mère de Sabra au début. Entre 2008 et 2010, Pepsi a inondé les États-Unis avec des échantillons de houmous Sabra, introduisant ainsi la nourriture traditionnelle du Moyen-Orient à beaucoup de gens qui n’en avaient jamais entendu parler auparavant. Ce n’est probablement pas une coïncidence si en quelques années, les restaurants assis et les lieux décontractés rapides se concentrant sur le houmous (comme Cava et Hummus & Pita Co.) sont devenus monnaie courante et populaires dans les villes américaines.

Connexes: 5 tendances alimentaires qui définiront 2020

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et le marché mondial du houmous est estimé à environ 811,9 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 1 milliard de dollars d’ici 2026. Aujourd’hui, pratiquement tout le monde a sa puce pita dans le jeu du houmous. Outre de grandes marques comme Sabra, Boar’s Head et Tribe, une pléthore de petites marques et de startups jettent leur tahini dans le ring pour innover ou simplement perfectionner le plat traditionnel.

Les blogueurs et les développeurs de recettes sur Internet peuvent vous fournir une gamme presque infinie de recettes adjacentes au houmous, comme celles qui remplacent une légumineuse différente pour les pois chiches ou tentent de conférer un profil de saveur totalement unique et non traditionnel. Mais si vous êtes pressé, ou si vous préférez simplement laisser la confection du houmous aux experts, votre épicerie locale a probablement en stock plusieurs options pour vous. Lantana Foods vend une variété de houmous (hummi?) Qui utilisent des haricots blancs, des haricots noirs, des edamames ou des lentilles comme base plutôt que des pois chiches. Chacune de ces alternatives a une texture similaire riche en amidon tout en offrant différents profils de saveur. Lantana vend même des variétés vraiment innovantes, comme la carotte sriracha, la betterave et le buffle.

La société Asheville, en Caroline du Nord, Roots qualifie son produit de «microbrew de houmous», se vantant que ses trempettes sont toujours sans OGM et sans conservateurs, utilisant plutôt une technique de pression à froid pour préserver la fraîcheur. En plus des saveurs originales et autres, plus traditionnelles comme l’ail rôti et le poivron rouge, ils font des options créatives comme la mangue sriracha, le curry thaï à la noix de coco et les mélanges sans pois chiches comme le haricot de lima et le haricot noir. Ils vendent également des variétés sans huile pour ceux qui veulent réduire leur apport en matières grasses.

Hope Foods est une autre marque populaire fabriquant des saveurs gourmandes tendance comme l’ail noir, l’avocat épicé et le houmous au pesto de chou frisé. Leur coriandre jalapeño et leur cari thaï à la noix de coco sont d’autres exemples intéressants et passionnants de fabricants de houmous mélangeant les origines levantines du plat avec des saveurs d’une région culinaire totalement différente.

Et si vous n’avez jamais pensé que le houmous comme un plat savoureux, vous vivez peut-être sous un rocher; le houmous dessert est sur le marché. Des blogueurs comme Chocolate Covered Katie qui brisent Internet avec des pâtes à tartiner sucrées, végétaliennes et saines qui utilisent des pois chiches comme base (vous vous souvenez peut-être de sa trempette de pâte à biscuits, qui est devenue virale depuis un certain temps) à Hummus & Pita Co. à New York faisant du bruit avec ses houmous milkshakes, ce n’est plus les nouvelles en première page que, bien, les pois chiches sont polyvalents. Sous l’ail, le tahini et l’huile d’olive pour d’autres saveurs, et vous pouvez produire un dessert riche en protéines.

L’entreprise la plus en vue qui le fait actuellement est DELIGHTED BY Desserts, qui vend du «houmous de dessert» dans une variété de saveurs, de la pâte à brownie à la tarte à la citrouille. Leurs trempettes sont toutes végétaliennes, ajoutant une excellente nouvelle option au marché des desserts à base de plantes qui est plus indulgente que les fruits et plus saine que les pâtisseries.

Connexes: 5 nouvelles tendances du service à la clientèle dans le secteur des aliments et des boissons

Et c’est peut-être exactement pourquoi l’humble pois chiche est devenu une telle rockstar ces dernières années. La légumineuse à faible teneur en calories et riche en protéines séduit les mangeurs qui respectent une variété de pratiques alimentaires différentes, du véganisme et du réducétarisme au régime méditerranéen. Ajoutez simplement quelques autres ingrédients pour la saveur, qu’ils soient salés ou sucrés, et creusez.

.