Comment les maisons d’échange de crypto-monnaie brésiliennes gèrent le coronavirus

Au Brésil, les maisons de change de crypto-monnaie changent la façon de travailler pendant cette période de pandémie de coronavirus. La routine des fonctionnaires passe d’une salle de bureau divisée en cabines à un travail à domicile (bureau à domicile). De cette façon, les activités de ces sociétés ne seront pas interrompues.

La plateforme de nouvelles Portal do Bitcoin a contacté certaines de ces sociétés qui opèrent sur le marché de la crypto-monnaie au Brésil, qui ils reformulent leur façon de travailler pour se conformer aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ne cessent pas leurs activités.

Le coronavirus et les actions des maisons de change

La maison d’échange brésilienne Mercado Bitcoin, basée à São Paulo, est l’une des sociétés qui a suivi les recommandations des autorités sanitaires pour contenir la propagation du virus. Par une déclaration, le bureau d’échange a indiqué que tous ses fonctionnaires travaillent chez eux depuis le mardi 17 mars. Il n’existe toujours aucune disposition leur permettant de retourner travailler en personne dans l’entreprise.

«La mesure s’applique à tous les domaines, y compris l’équipe de service. Toutes les mesures techniques ont été prises pour que le service client continue normalement. La plate-forme Bitcoin Market reste active, sept jours par semaine, 24h / 24 “, précise le texte.

Foxbit a également affirmé, à travers ses conseils en communication, avoir démarré lundi 16 mars dernier, le siège social de tous ses employés. Au moyen d’une note, la société a déclaré que ce serait l’une des actions préventives visant à réduire la circulation des personnes afin d’éviter la prolifération du coronavirus.

Nous suivons de près l’arrivée du coronavirus et avons pris des mesures importantes pour faire face à cette situation en toute transparence et responsabilité. Parmi les actions préventives, nous signalons que le 16 mars nous avons démarré le bureau à domicile de nos employés, afin de réduire la circulation des personnes et d’augmenter la protection pour tous.

Selon Foxbit, qui opère également dans la capitale de São Paulo, cette mesure n’empêchera pas la continuité de ses activités sur le marché. “Nous travaillons dur pour que nos clients soient le moins touchés possible”, ont-ils déclaré.

Préparations pour coronavirus

De son côté, Bitcointrade a pris la même mesure la semaine précédente. Daniel Coquieri, PDG de l’entreprise, a déclaré que depuis le jeudi 12 mars dernier, “tous les employés travaillent déjà au bureau à domicile”.

La société, qui a son siège social à Miami et des bureaux à São Paulo, Belo Horizonte et au Canada, a adopté le régime de travail à distance pour tous ses sites. Selon Coquieri, ce processus n’a pas été compliqué puisque Bitcointrade a adopté ce système pour certains cas.

Le bureau à domicile était déjà utilisé par certaines équipes de l’entreprise et parfois certaines personnes pouvaient faire le travail à distance. Nous avions des outils et des mécanismes en place pour communiquer avec les employés.

Foxbit a également affirmé être bien préparé au télétravail sans présenter de risque pour les données de ses clients:

Nous avons tout dans le cloud et nous sommes toujours soucieux que les gens puissent accéder à leur travail, afin qu’ils puissent le faire de n’importe où. Nous avons des mesures de sécurité. Les données les plus confidentielles de l’entreprise ne sont pas accessibles de l’extérieur et les employés qui vivent à proximité peuvent marcher s’ils le souhaitent.

Depuis Belo Horizonte, la capitale du Minas Gerais du Brésil, le bureau de change Coinext a indiqué qu’il avait adopté le télétravail depuis le mardi 17 mars. «Nous avons déjà utilisé des outils internes pour optimiser la communication et le travail, ce qui a vraiment changé, c’est l’environnement physique. Sinon, tout est encore normal “, a indiqué le service de presse de la société.

En revanche, la maison d’échange Braziliex n’est pas entrée dans les détails de la routine de travail de son équipe. Par un avis, la société a indiqué qu ‘”elle a pris toutes les mesures pour que tout soit pleinement opérationnel”.

Coronavirus et économie

Après le coronavirus, le marché des crypto-monnaies a fait face à une forte baisse de son principal atout: le bitcoin. Le 12 mars, la plus connue des crypto-monnaies a chuté de 50% en une journée, ce qui soulève une série de questions quant à savoir s’il s’agissait vraiment d ‘«or numérique».

Cependant, Coquieri a déclaré que la pandémie a affecté l’ensemble du marché lui-même et pas seulement le secteur des crypto-monnaies. «À mon avis, cette crise sanitaire affecte le marché en général. Il faudra peut-être encore quelques mois avant que les choses se calment, mais en parlant de prix, il y aura encore beaucoup de volatilité pour certains dans les semaines à venir. »

En fait, il y a une raison, selon les mots de l’entrepreneur de l’écosystème. La crise mondiale causée par la pandémie a également touché les bourses du monde entier et a affecté l’or en même temps. Le même jour que le bitcoin a chuté, l’or, qui avait augmenté de 12% sur l’année, a généré la moitié des bénéfices et a commencé à s’échanger dans la fourchette de 1 600 $.

Version traduite de l’article d’Alexandre Antunes, publiée sur Portaldobitcoin.