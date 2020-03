Comment les marques de sport réagissent-elles sur les réseaux sociaux? – Econsultancy

De nombreux secteurs ont été fortement touchés par la pandémie mondiale de coronavirus et l’industrie du sport a sans doute vu autant de perturbations, d’annulations et de suspensions très médiatisées que les autres.

Des cas de coronavirus ont été signalés par des footballeurs basés à Londres et des joueurs de basket-ball basés à Los Angeles, déplaçant complètement l’attention du côté paillettes, argent et divertissement des sports aux soins personnels et à la santé – si les joueurs ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas pratiquer les sports que nous adorons tous.

Ces cas signalés et le nombre croissant de cas publics de coronavirus au Royaume-Uni ont entraîné une répression des rassemblements de grandes foules pour empêcher la propagation; les stades remplis de fans et de chants les week-ends de l’après-midi seront temporairement une chose du passé.

Cependant, avec du temps libre, l’auto-isolement et la distanciation sociale dans l’avenir de tous (athlètes inclus), cette pause dans les événements sportifs offre la possibilité de défis viraux, de collecter des fonds et de socialiser en ligne avec certains des plus grands athlètes du monde.

Dans cet esprit, j’ai jeté un coup d’œil à certains des sports les plus touchés par le coronavirus et comment ils, leurs équipes et les joueurs vedettes ont réagi sur les réseaux sociaux.

Football

Le Liverpool FC était au bord de son premier triomphe en Premier League, la course au titre au sommet de la Liga est aussi proche que depuis des années et l’Euro 2020 multi-villes n’était qu’à quelques encablures; cependant, l’épidémie de COVID-19 a entraîné l’arrêt indéfini des plus grands organismes de football du monde.

Afin de passer le temps, Marcus Rashford, Lionel Messi et même le musicien britannique Dave ont participé au #StayAtHomeChallenge.

Le #StayAtHomeChallenge implique que les gens se filmant en faisant autant de souvenirs avec un rouleau de papier toilette à l’intérieur de leur maison que possible, marquant leurs amis pour les inciter à participer et télécharger leurs tentatives, créant ainsi une pléthore de soumissions créatives circulant sur les médias sociaux.

Mon équipe est invaincue #StayAtHomeChallenge pic.twitter.com/RYDQFozZsb

– jlav ???? (@ jlavish10) 20 mars 2020

Certains footballeurs, cependant, ont opté pour des gestes de bienfaisance publics comme l’appel à l’action de Zlatan Ibrahimović et sa page GoFundMe personnalisée «Kick the Virus Away».

En ce moment dramatique pour l’Italie, nous avons créé une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas. Je compte sur la générosité de mes collègues et de ceux qui veulent faire même un petit don. Combattons le CoronaVirus et gagnons ce match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA

– Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 18 mars 2020

Mais ce ne sont pas seulement les joueurs qui s’impliquent. Le Chelsea Football Club et son propriétaire Roman Abramovich aident également le personnel du NHS en proposant l’hôtel Millennium du club comme logement pour les hommes et les femmes qui luttent contre le COVID-19 à Londres.

Ce geste généreux a été repris par l’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha et le spécialiste de Manchester United Legend et Sky Sports Gary Neville, qui ont tous deux offert leurs propriétés et hôtels comme hébergement temporaire pour les travailleurs du NHS.

NBA (National Basketball Association)

La National Basketball Association des États-Unis (NBA) se trouve également dans une situation similaire, l’épidémie de virus entraînant une interruption prématurée de la saison régulière.

Homme, nous annulant des événements sportifs, l’école, le travail de bureau, etc. Ce que nous devons vraiment annuler est 2020! ???????? ‍♂️. Merde, ça fait environ 3 mois. Que Dieu bénisse et reste en sécurité ????????

– LeBron James (@KingJames) 12 mars 2020

Parallèlement à la réponse du commissaire de la NBA Adam Silver à l’épidémie et aux ressources et conseils utiles sur la sécurité des coronavirus de la ligue, certaines franchises, joueurs et cadres de la NBA ont adopté une approche philanthropique de l’épidémie avec des promesses et des dons promis au personnel non joueur affecté.

Des joueurs comme la recrue Zion Williamson et le joueur défensif de l’année Rudy Gobert – qui a été le premier joueur de la NBA à annoncer officiellement et controversé qu’il avait contracté le virus, plus tôt ce mois-ci – ont été parmi les premiers à réagir en utilisant les médias sociaux pour s’engager. leurs dons.

qui peut m’aider à configurer des flux? ???????? De quoi ai-je besoin?

– Luka Doncic (@ luka7doncic) 14 mars 2020

D’autres joueurs ont également adopté une approche plus légère pour faire face à la pandémie en diffusant leurs sessions de jeux en ligne sur Twitch, encourageant d’autres joueurs et fans de basket-ball à se joindre au plaisir – résultant en un excellent contenu comme le meneur de jeu des Philadelphia 76ers, Ben Simmons, énumérant son cinq meilleurs défenseurs de la NBA.

Ben Simmons désigne Anthony Davis comme le meilleur défenseur de la NBA; avec sa liste des 5 meilleurs défenseurs ???????? pic.twitter.com/5tW7rEAcnz

– Ball Realm (@TheBallRealm) 20 mars 2020

Toute cette bonne volonté et cette camaraderie ont abouti à un match au meilleur des cinq, le jeu Call of Duty 6 contre 6, qui sera diffusé en direct sur Twitch, où des stars comme Donovan Mitchell et Zach Lavine ont été rejointes par d’autres joueurs de la NBA, des joueurs professionnels et le fils de LeBron James, Bronny, pour la bataille royale des jeux.

En plus de cela, la NBA a également lancé NBA Together – une campagne d’engagement social qui vise à répondre à la pandémie de coronavirus grâce à l’éducation et au soutien de ses fans.

Présentation de #NBATogether, une campagne mondiale d’engagement communautaire et social qui vise à soutenir, engager, éduquer et inspirer les jeunes, les familles et les fans en réponse à la pandémie de coronavirus.

En savoir plus: https://t.co/aGV4GELOV7 pic.twitter.com/OmTrQc1R0o

– NBA (@NBA) 20 mars 2020

Selon le communiqué de presse officiel de la NBA, la campagne s’articule autour de quatre piliers: «Connaître les faits», «Actes de compassion», «Élargir votre communauté» et «NBA Together Live».

Chacun de ces éléments contribuera à «amplifier les dernières informations mondiales sur la santé et la sécurité, à partager des directives et des ressources, et à maintenir les personnes et les communautés connectées socialement grâce à des outils numériques et à des événements virtuels alors que chacun fait face à l’impact de la pandémie»

MLB (Ligue majeure de baseball)

Outre la déclaration officielle publiée sur les réseaux sociaux, la Major League Baseball adopte également une approche caritative envers les personnes touchées par COVID-19, ce qui a retardé le début de la saison régulière.

Premièrement, l’organisation a accepté de donner 1 million de dollars à l’association caritative Feeding America pour aider les personnes touchées par l’épidémie de coronavirus.

L’effort conjoint avec l’organisme de bienfaisance est d’aider les enfants et les parents en faisant don de l’argent aux banques alimentaires locales, comme un moyen de distribuer des fournitures à ceux qui en ont besoin et aux prises avec la faim dans les moments imprévisibles.

Cela a été suivi par la MLB en promettant 30 millions de dollars (1 million de dollars pour chaque franchise) pour aider à payer tous les employés de ballpark pendant la cessation du jeu.

Jeux olympiques de Tokyo 2020

2020 marque l’année de la tenue des 32es Jeux Olympiques d’été à Tokyo. Cependant, avec tant d’incertitude causée par le coronavirus et peu d’informations précises sur la durée des mesures de précaution, l’événement sportif mondial est entouré d’un nuage de doute.

Cela n’a pas dissuadé les équipes de la compétition d’utiliser le temps pour parler aux fans et les divertir pendant que nous pratiquons la distanciation sociale, comme cet entraînement HIIT en salle du gymnaste de l’équipe GB Matt Whitlock.

Pas de gym? Aucun problème ????

Si vous êtes coincé à la maison cette semaine, assurez-vous d’essayer la séance d’entraînement HIIT de @ maxwhitlock1 ???? # WorkoutWednesday pic.twitter.com/ZNszUHs9tb

– Team GB (@TeamGB) 18 mars 2020

Bien que nous ne soyons pas près de savoir si les Jeux olympiques se dérouleront ou non, le président de l’organisation, Thomas Bach, avait quelques mots d’espoir pour ses partisans.

Alors que la flamme olympique atteint Tokyo: le président Thomas Bach: “même si nous ne savons pas combien de temps le tunnel dans lequel nous nous trouvons en ce moment sera, nous aimerions que la flamme olympique soit une lumière au bout de ce tunnel.” @ tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/ORVxrcqzoV

– Jeux olympiques (@Olympics) 20 mars 2020

Le golf

Comme de nombreux autres organismes sportifs, la PGA a initialement annoncé qu’il n’y aurait aucune annulation de l’une de ses tournées au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Cependant, en raison de l’ampleur de la pandémie et de la nécessité de faire passer la santé publique avant les bénéfices, le commissaire de la PGA, Jay Monohan, a annoncé la suspension des prochaines dates de tournée.

Une lettre du commissaire Jay Monahan. pic.twitter.com/5VkIN1i0ND

– PGA TOUR (@PGATOUR) 13 mars 2020

Comme pour les autres sports, les athlètes les plus populaires du monde du golf ont utilisé différentes approches pour se divertir et faire revenir leurs fans.

Des coups astucieux de l’ancien champion de l’US Open Justin Rhodes…

Entraînement du matin ✅ ???? pic.twitter.com/wMAwMuCheD

– Justin ROSE (@ JustinRose99) 18 mars 2020

… À Brooks Koepka qui a engagé 100 000 $ par le biais de son propre organisme de bienfaisance pour aller directement à un fonds de recherche COVID-19.

Ensemble, nous pouvons traverser ces moments difficiles.

J’engage 100 000 $ via le @bkcharityfund pour aller au @cfpbmc Covid-19 Response Fund. Si vous souhaitez aider, veuillez faire ici https://t.co/Ff15RLwOBz

restez en sécurité tout le monde! pic.twitter.com/bAWKoqYIgA

– Brooks Koepka (@BKoepka) 19 mars 2020

Conclusion

Nous avons tous la responsabilité collective d’adhérer aux directives et dispositions gouvernementales en ce qui concerne la pandémie de coronavirus. Aucun secteur ou industrie ne devrait exempter et il est rafraîchissant de voir des équipes sportives et des organes directeurs mettre la santé et la sécurité humaines avant les revenus.

Il n’y a pas de bonne façon de communiquer avec votre public en ces temps incertains, et l’exemple de cet article montre à quel point les gens créatifs font une touche sociale sur le confort de leur propre maison.

Qu’il s’agisse de défis viraux, d’initiatives de collecte de fonds ou de dons monétaires, il existe une myriade de façons d’engager les fans de sport du monde entier et avec des gens du monde entier étant encouragés à rester à l’intérieur dans un avenir prévisible, il n’y a pas de meilleur moment pour leur sourire avec un peu de créativité contenu social.

