Comment les marques de voyages et de tourisme réagissent au coronavirus – Econsultancy

L’industrie du voyage a été extrêmement touchée par la pandémie de coronavirus en cours.

Dès le 5 mars, Flybe – la plus grande compagnie aérienne régionale d’Europe – est entrée en fonction, accusant l’impact du coronavirus d’être l’une des raisons de son effondrement. Plus récemment, Norwegian Air a été contrainte de licencier temporairement environ la moitié de son personnel en raison d’un coronavirus, et de nombreuses autres compagnies aériennes ont également réduit leur capacité et leurs vols au sol.

Les événements mondiaux étant annulés, les voyages non essentiels limités et les vacanciers devant s’isoler chez eux, de nombreuses autres entreprises du secteur du voyage et du tourisme risquent de se retrouver en danger. Mais alors que la plupart des marques sont serrées, il ne s’agit plus de garder le silence et d’espérer que tout va exploser, et beaucoup sont maintenant proactifs en matière de communication et de mise à jour des consommateurs sur la situation.

Dire aux touristes de rester à l’écart

Une conséquence malheureuse des récents conseils du gouvernement de s’isoler est que les gens essaient de s’échapper de leurs villes pour le faire. Ce week-end, les manchettes ont décrit comment des endroits au Royaume-Uni, y compris Whitstable, le Lake District et Cornwall, voient un afflux énorme de visiteurs. Les parcs de Londres étaient bondés de gens qui voulaient profiter de l’air frais, rendant par inadvertance les règles de «distanciation sociale» encore plus difficiles.

En conséquence, les marques touristiques du Royaume-Uni soutiennent la demande de Boris Johnson de rester à l’écart, allant à l’encontre de leurs activités promotionnelles habituelles. Visit Cornwall a publié une déclaration demandant aux gens d’éviter de visiter la région, les rassurant que «nous adorerons vous revoir plus tard dans l’année».

Un message de Visit Cornwall Les visiteurs voudraient-ils rester à l’écart et jouer votre rôle dans la réduction des déplacements et donc la vitesse de propagation du virus, ce qui est si important pour éviter la perte de vies inutiles. Nous serons ravis de vous revoir plus tard dans l’année

– Visitez Cornwall (@ILoveCornwallUK) le 22 mars 2020

D’autres ont également délibérément changé de ton, demandant aux gens de rester à l’écart plutôt que de planifier une visite. Road to the Isles, un groupe touristique qui représente plus de 100 entreprises en Écosse, a exhorté les gens à éviter la région afin de protéger les communautés vulnérables qui luttent désormais pour faire face à la demande.

Le National Trust prend des mesures plus extrêmes. Bien qu’il ait annoncé la semaine dernière qu’il ouvrirait gratuitement un grand nombre de ses parcs et jardins pour aider les gens à faire face à l’éloignement social, il a depuis décidé de les fermer, déclarant que le nombre de visiteurs rend impossible le maintien de la distance. Ses emplacements côtiers et ruraux restent ouverts, mais il est probable qu’ils seront également limités si les visiteurs continuent de s’y rendre.

Nous avons décidé de fermer nos parcs et jardins pour limiter la propagation du coronavirus. Nos sites ruraux et côtiers restent ouverts sans frais de stationnement, mais nous encourageons les gens à rester locaux et à observer une distanciation sociale. pic.twitter.com/HmXrz2efft

– National Trust (@nationaltrust) 21 mars 2020

Tourné vers l’avenir

Alors que les marques de voyages et de tourisme appuient sur le bouton de pause des activités de marketing prévues, beaucoup adoptent toujours une approche inspirante. Cela implique de rassurer les consommateurs et d’espérer que les choses finiront par revenir à la normale, et de les encourager à réfléchir à de futurs projets de voyage au lieu du moment présent.

L’office du tourisme de la Suisse en est un bon exemple: il donne aux utilisateurs sur les réseaux sociaux un aperçu de la Suisse de loin, en utilisant des hashtags comme #neverstopdreaming et #staystrong pour renforcer le moral.

L’éditeur de voyages Lonely Planet est un autre se concentrant sur le positif, en se concentrant sur le bien potentiel qui pourrait découler de la situation actuelle plutôt que sur quelque chose de négatif.

Cela comprend la promotion d’histoires heureuses, la création de contenu sur la façon de continuer à profiter des activités liées au voyage à la maison et l’éducation des gens sur la façon de rester en sécurité s’ils ont besoin de se déplacer.

Pour les compagnies aériennes et autres organisations qui sont plus directement touchées, l’impulsion est naturellement sur le support client et l’aide aux utilisateurs pour gérer les annulations et les remboursements. Bien sûr, beaucoup encouragent également les clients à reporter leurs voyages plutôt que de les annuler complètement, dans l’espoir que les choses pourront revenir à la normale plus tôt que tard.

De façon positive, un récent rapport d’Izea suggère que l’auto-isolement pourrait conduire à une augmentation du nombre de consommateurs à la recherche de vacances futures. Une enquête a révélé que 55% des consommateurs américains qui voyagent habituellement cinq fois ou plus par an disent qu’ils «peuvent» ou vont «probablement» acheter de futures vacances lorsqu’ils sont confinés à leur domicile pendant l’épidémie de coronavirus, alors que ce chiffre atteint 61% pour ceux qui voyagent fréquemment à des fins professionnelles.

Prendre des mesures positives

Alors que les organisations prennent des mesures pour adopter une attitude pleine d’espoir, d’autres prennent des mesures plus proactives pour contribuer positivement à la situation.

L’application de transport Citymapper, par exemple, a publié un «indice de mobilité» mis à jour pour mettre en lumière la façon dont les gens se déplacent dans les villes du monde. La fonctionnalité (basée sur les données de l’application) a révélé que 31% de Londres voyageait toujours dans la ville le vendredi 20 mars, malgré les recommandations du gouvernement de rester à la maison. Cela dit, il est fort probable qu’une grande majorité de ce pourcentage soit considérée comme un travailleur clé et soit donc toujours obligée de voyager pour se rendre au travail.

Quoi qu’il en soit, cette fonctionnalité est particulièrement intéressante lorsqu’elle est utilisée pour comparer le nombre de personnes qui se déplacent par rapport à d’autres villes où la pandémie sévit également.

NOUVEAU: les chiffres de @Citymapper montrent que les Britanniques accordent moins d’attention aux directives de distanciation sociale que ceux ailleurs en Europe occidentale et en Amérique du Nord. (1/7) https://t.co/19X7SSD1Sw

– James Tozer (@J_CD_T) 22 mars 2020

Ailleurs dans l’industrie du voyage, les organisations font ce qu’elles peuvent pour aider les clients, ainsi que ceux directement touchés par le coronavirus. Prestige Travel, par exemple, est l’une des nombreuses agences de voyage à assouplir ses politiques de réservation et à renoncer aux frais pour les clients qui changent la date ou la destination de leur prochain voyage. Selon le Telegraph, Prestige concentre également son engagement «12 mois de bonnes actions» – qu’il a commencé en janvier – sur les personnes touchées par le coronavirus, comme la création de forfaits de soins pour les personnes âgées.

Le Telegraph rapporte également comment le voyagiste basé à Londres, Experience Travel Group, a commencé à tendre la main aux gens de la communauté locale, avec du personnel bénévole pour aider les gens à s’isoler dans des activités comme l’épicerie ou d’autres courses.

Bien sûr, une autre conséquence du coronavirus est que de nombreuses personnes dans les secteurs du voyage et de l’accueil sont aujourd’hui sans emploi. Heureusement, d’autres secteurs qui se retrouvent plus tendus que jamais, comme les supermarchés et les épiceries, font leur part pour atténuer l’impact. Il vient d’être annoncé que Lidl et Asda lancent des campagnes de recrutement pour embaucher des personnes qui ont perdu leur emploi dans des entreprises de voyage ou d’accueil.

Alors que l’industrie du voyage se prépare à d’autres conséquences, dont beaucoup ne sont pas encore connues, l’attention se concentrera sans aucun doute sur les choses qui peuvent encore être contrôlées – telles que le service client – ainsi que sur les actes de gentillesse plus larges qui peuvent aider.