comment les marques de voyages et d’hospitalité devraient réagir – Econsultancy

Les industries du voyage et de l’hôtellerie sont sous le choc alors que le coronavirus (COVID-19) se répand dans le monde. Selon certaines estimations, le coronavirus qui est sur le point d’atteindre le statut de pandémie pourrait entraîner des dizaines de milliards de dollars de pertes pour les compagnies aériennes, les hôtels et autres entreprises liées au tourisme.

De toute évidence, les marques de voyages et d’hospitalité n’ont pas la possibilité d’éviter COVID-19, mais aussi impuissantes qu’elles soient à arrêter le virus, la façon dont elles réagissent à la situation peut avoir un impact sur la perte et, peut-être le plus important, sur la vitesse à laquelle elles sont capables récupérer lorsque la crise sera terminée.

Voici sept conseils pour les marques de voyages et d’accueil qui tentent de traverser la tempête des coronavirus.

Communiquer de manière proactive sur les efforts de coronavirus

Les marques de voyages et d’accueil ne peuvent ignorer le coronavirus. COVID-19 est l’actualité de tous les jours et il est désormais pratiquement impossible de voyager sans en être informé. De nombreux voyageurs annulent leur voyage ou envisagent d’annuler leur voyage compte tenu des risques et de l’incertitude que présente la situation.

Les marques de voyages et d’accueil sont avisées de communiquer de manière proactive sur l’éléphant dans la pièce. Ces communications peuvent concerner les mesures prises par les marques pour protéger leurs clients et employés. Par exemple, Singapore Airlines a récemment envoyé à ses clients un e-mail détaillant les nouvelles procédures de contrôle, le nettoyage amélioré des avions et les modifications apportées aux services en vol pour promouvoir la santé et la sécurité de ses clients et employés.

(Source: Singapore Airlines)

Les marques devraient également communiquer les options de leurs clients pour les voyages, l’hébergement et les visites qui ont déjà été réservées, mais qu’elles pourraient ne pas être en mesure ou désireuses de conserver.

Soyez flexible et généreux même s’il n’est pas légalement requis

Alors que les marques de voyages et d’hospitalité veulent évidemment minimiser les pertes, étant donné que le coronavirus est une menace pour la santé humaine, c’est le type de crise qui appelle les marques à mettre les gens avant le profit.

Plus précisément, les compagnies aériennes, les hôtels, les voyagistes et les OTA devraient, lorsque cela est raisonnable, envisager d’autoriser les clients à annuler les réservations et à recevoir un remboursement complet, même si ces réservations n’étaient pas remboursables à l’origine. Lorsque l’émission de remboursements complets ne serait pas possible ou appropriée, les marques devraient envisager de donner aux clients la possibilité d’annuler pour un crédit de service complet utilisable après la fin de l’épidémie.

Par exemple, au début, Booking.com a profité de ses droits en cas de force majeure et a mis en place une politique en vertu de laquelle les propriétés affectées devaient effectuer des remboursements et renoncer à tous frais d’annulation.

«Chez Booking.com, la sécurité de nos partenaires et clients est de la plus haute importance. En raison des conseils de voyage officiels sur le coronavirus, les clients ne peuvent pas se déplacer ou séjourner dans des hébergements situés dans des zones gravement touchées par la récente épidémie de coronavirus », indique la politique aux partenaires.

Pour l’avenir, les marques peuvent rassurer les clients en leur donnant la possibilité de modifier leurs plans de voyage sans pénalité. United Airlines, par exemple, renonce aux frais de modification sur toutes les nouvelles réservations jusqu’au 31 mars.

En plus d’être flexibles, les marques peuvent également être généreuses. Exemple: Best Western permet aux membres de son programme de récompenses de conserver leur statut jusqu’au 31 janvier 2022, même s’ils ne continuent pas à se qualifier.

Marché sur la base d’une action significative

Les marques ne peuvent pas commercialiser les problèmes de coronavirus. Au lieu de cela, ils doivent démontrer qu’ils prennent des mesures significatives pour protéger les personnes qu’ils servent. Ces actions peuvent inclure:

Définition et publication de politiques claires concernant COVID-19.

Suspendre les itinéraires de vol, les services, les activités, etc. qui peuvent exposer les clients à un risque accru pour la santé.

Mise en œuvre de nouveaux protocoles liés à l’hygiène et à l’assainissement.

Aider les clients à se protéger, par exemple en fournissant un désinfectant pour les mains et en affichant bien en vue des informations sur COVID-19 dans les installations.

S’assurer que les employés comprennent comment l’entreprise réagit au coronavirus afin d’informer les clients et de répondre à leurs questions.

Même si ces actions ne peuvent pas empêcher les annulations pour le moment, elles peuvent aider à maintenir la confiance, à bâtir la bonne volonté et à positionner la marque pour des gains lorsque le coronavirus appartient au passé.

N’allez pas trop loin avec le marketing promotionnel

Ce qui est mauvais pour les marques peut être bon pour les consommateurs. Les voyageurs ayant une tolérance au risque plus élevée peuvent désormais trouver un nombre croissant de bonnes affaires et ces bonnes affaires sont quelque chose que les marques peuvent promouvoir.

Pourtant, les marques doivent veiller à ne pas proposer leurs offres fantastiques de manière trop agressive aux consommateurs qui ne souhaitent pas voyager à l’heure actuelle. En fait, c’est maintenant sans doute le bon moment pour les marques de renoncer à de vastes efforts de marketing et de se concentrer plutôt sur des segments spécifiques.

Par exemple, les compagnies aériennes et les hôtels pourraient vouloir se concentrer principalement sur les clients qu’ils savent voyager malgré COVID-19 en fonction de leurs historiques de réservation et de leur remarketing comportemental.

Le personnel du service client en vrac

Les entreprises de voyage et d’accueil connaissent une demande de services supérieure à la moyenne, les clients les inondant de questions et de demandes. Malheureusement, beaucoup abandonnent leurs clients car ils ne sont pas en mesure de répondre à ces demandes en temps opportun.

Bien que coûteuses, les entreprises devraient faire tout leur possible pour garantir que les demandes en ligne et par e-mail soient traitées rapidement et pour minimiser les temps d’attente lorsque les clients appellent, car les mauvaises expériences des clients pourraient maintenant ébranler leurs marques laissant une impression durable qui entrave leur capacité à récupérer une fois la crise terminée.

Autonomisez les clients

Pour aider à réduire les interactions inutiles avec le service client, les marques doivent veiller à ne pas forcer inutilement les clients à contacter le service client. Par exemple, une compagnie aérienne à petit budget, Scoot, m’a offert la possibilité d’annuler et de recevoir un remboursement pour un vol que j’avais réservé, mais contrairement au courrier électronique m’informant de cela, je n’ai pas pu annuler via le site Web de la compagnie aérienne.

Bien que certaines entreprises de voyages et d’accueil puissent hésiter à autoriser les clients à annuler elles-mêmes leurs réservations via des interfaces en ligne en libre-service, estimant que cela ne fera qu’encourager les annulations, la situation du coronavirus est unique et les marques doivent une fois de plus se rappeler qu’il est plus important de faire la bonne chose que préserver le profit aux dépens des clients.

Gérer activement les campagnes marketing

COVID-19 appelle à un type différent de marketing à réponse rapide, basé sur la nécessité et non sur l’opportunité.

Alors que le virus se propage dans le monde entier, les marques de voyages et d’accueil peuvent potentiellement minimiser les déchets en s’assurant que les équipes marketing gèrent activement les campagnes à mesure que la situation évolue.

Par exemple, si une ville ou un pays émerge comme un nouvel épicentre pour une épidémie, ou devient soumis à de nouvelles restrictions de voyage, les marques doivent s’assurer que les campagnes de marketing actives sont modifiées ou désactivées selon le cas. De toute évidence, il n’y a rien à gagner à commercialiser des voyages dans des régions qui ne sont plus sûres ou vers lesquelles certaines personnes ne peuvent pas se rendre de façon réaliste sans grand inconvénient.

