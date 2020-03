Comment les marques encouragent la distanciation sociale – Econsultancy

C’est une période difficile pour être une marque sur les réseaux sociaux, la plupart trouvant comment reconnaître la pandémie actuelle.

Être «normal comme les affaires» peut sembler un peu insensible, mais des rappels constants peuvent également sembler alarmistes.

C’est particulièrement difficile pour les marques dans des secteurs tels que l’hôtellerie et les événements.

Cependant, nous commençons maintenant à voir des marques tenter de trouver des moyens créatifs de diffuser le message de la distanciation sociale. Voici quelques bons exemples.

Temps libre

En raison de la fermeture temporaire de la plupart des restaurants et des bars des grandes villes ou des effets de la distanciation sociale, le magazine Time Out s’est rebaptisé Time In.

En plus de refléter la situation actuelle, cela signifie que la publication peut rester pertinente, en se concentrant sur la façon dont les gens peuvent maintenir la distance tout en restant en contact avec leur ville et ses établissements.

Ainsi, au lieu de son style de contenu standard, Time Out a commencé à mettre l’accent sur des articles tels que “ 25 films de bien-être sur Netflix ” et “ Awesome Indian takeaways for delivery ”, encourageant son public à faire la bonne chose mais à essayer de trouver du plaisir dans à la fois.

Brewdog

Les Britanniques étant désormais invités à éviter les pubs et les bars, la chaîne de bière Brewdog cherche des moyens d’aider à maintenir ses revendeurs à flot (tout en encourageant la distanciation sociale). En conséquence, elle a lancé le «Brewdog Drive Thru», qui permet aux clients de cliquer et de récupérer de la bière sans quitter leur voiture. En utilisant l’application Hop Drop de la marque, qui était initialement un service de livraison, les clients peuvent passer une commande pour n’importe quelle quantité de nourriture, de boisson ou de verrerie Brewdog, et la recevoir soit via leur voiture, soit à la porte d’un bar.

BREWDOG DRIVE-THRU EST EN DIRECT ????

Cliquez et récupérez de la bière, de la nourriture, des spiritueux et du cidre dans nos bars britanniques et récupérez-les sans quitter votre voiture.

???? 30% de réduction pour tous les utilisateurs.

???? ‍⚕️ 50% de réduction pour le personnel du NHS.

???? 100% délicieux.

Obtenez les détails ???? https: //t.co/t1y69vd9GX pic.twitter.com/rtVEnskeBc

– BrewDog (@BrewDog) 19 mars 2020

En plus de soutenir ses propres employés, Brewdog cherche également à aider les autres dans le besoin. C’est l’une des multiples marques d’alcool à commencer à produire un désinfectant pour les mains afin de remédier aux pénuries actuelles. Brewdog offre également au personnel du NHS 50% de réduction sur toutes les commandes de nourriture via le service «Drive Thru».

MTV

MTV est l’une des nombreuses marques de divertissement de Viacom à participer à sa campagne #AloneTogether. L’objectif est d’encourager les gens à rester à la maison même s’ils ne présentent aucun symptôme de Covid-19, avec la promesse que MTV et d’autres chaînes seront là pour leur tenir compagnie.

MTV a promis des prises de contrôle d’artistes et de célébrités en direct, des bulletins d’information positifs et un engagement social continu avec les utilisateurs (pour s’assurer que l’éloignement ne signifie pas l’isolement). Évoquant le sentiment que nous sommes tous dans le même bateau, c’est l’une des réactions les plus responsables et les plus motivées par la communauté à ce jour.

si vous avez besoin d’une pause de toutes les nouvelles troublantes, voici quelques histoires plus positives pour égayer votre journée ???? # mtvnewsunfiltered #alonetogether pic.twitter.com/Xk1u0w3Y8B

– MTV UK (@MTVUK) 18 mars 2020

Asos

Asos a récemment été appelé pour la vente de masques faciaux en cotte de mailles au milieu de l’épidémie de coronavirus (les masques ont été lancés pour la première fois en août 2019). Depuis qu’il a pris la décision de retirer le produit, le détaillant a été plus attentif à la façon dont il parle de la pandémie sur les réseaux sociaux.

Positivement, Asos utilise un humour doux pour encourager la distanciation sociale, en parlant d’une manière conçue pour plaire à son public cible de milléniaux.

Choses que vous pouvez faire à la maison RN:

Échangez votre garde-robe d’hiver contre votre garde-robe de printemps ????

Nettoyez vos baskets ????

Passez votre chambre

Lavez vos pinceaux de maquillage

Coordonnez la couleur de vos vêtements

Scroll ASOS Nouveauté

– ASOS (@ASOS) 16 mars 2020

Chubbies

Les marques honorent généralement la Saint-Patrick en encourageant les rassemblements sociaux. Cette année, les choses ont naturellement été un peu différentes, ce qui a obligé les marques à sortir des sentiers battus pour marquer l’occasion.

Chubbies a certainement fait cela avec sa vidéo «St. Patricks day indoor», qui a vu la marque mettre en place et exécuter un tutoriel de style domino sur «la bonne façon de verser une Guinness». Il y a un risque que la vidéo soit perçue comme un peu trop légère compte tenu du climat actuel, mais le ton joyeux et créatif suscitera certainement quelques sourires – ce que Chubbies a toujours pour objectif de faire.

Chipotle

Afin d’encourager la distanciation sociale, de nombreux restaurants et chaînes de restauration rapide promeuvent désormais leurs services de livraison. Chipotle en est un exemple, offrant aux clients une livraison gratuite tout au long du mois de mars.

Parallèlement, la marque essaie également de rendre la situation un peu plus supportable en aidant les clients à passer du temps ensemble. Cette semaine, elle a lancé «Chipotle Together»: une série de hangouts zoom mettant en vedette des hôtes célèbres et réunissant jusqu’à 3 000 invités. Jusqu’à présent, les célébrités ont inclus des stars de la série américaine The Bachelor et présenté la musique live du groupe de rock Portugal The Man.

sooooooo qui veut déjeuner ensemble lundi? nous allons en direct sur Zoom à 11h PST. nous déposerons un lien ce matin-là.

– Chipotle (@ChipotleTweets) 14 mars 2020

Signature Brew

Enfin, une autre marque d’alcool qui fait un effort supplémentaire est la brasserie d’East London, Signature Brew, qui a lancé son propre «pub dans une boîte» pour les clients qui s’auto-isolent.

La boîte comprend une gamme de goodies, y compris des bières, des verres, des sous-bocks, un disque vinyle et même un quiz de pub et une playlist. Plus impressionnant encore, il sera également livré par des musiciens locaux dont les tournées ont été annulées en raison de la pandémie. Beau travail, les gars.

Qui a commandé notre #pubinabox? Si vous ne pouvez pas vous rendre au pub, nous vous apportons le pub. De plus, si vous vous qualifiez pour une livraison locale gratuite, nous embauchons des musiciens dont la tournée a été annulée pour nous aider à la livrer: https://t.co/X8xgcfLjtK#supportlocal #supportlivemusic pic.twitter.com/yS67hgPObS

– Signature Brew (@SignatureBrew) 17 mars 2020