Comment les marques peuvent-elles améliorer leur marketing avec le ciblage géographique? – Econsultancy

La capacité d’être au bon endroit au bon moment avec le bon message est le Saint Graal pour chaque marketeur.

Plus la compréhension du comportement d’un individu et de ses intérêts sera meilleure, plus les recommandations et les offres qui lui parviendront seront pertinentes et utiles.

Mais considérez l’impact encore plus grand qui peut être fait en combinant ces informations avec le contexte autour de l’emplacement d’un client. Avec les tactiques de ciblage géographique, les spécialistes du marketing ont une énorme opportunité de se connecter avec les clients à un niveau plus profond et, finalement, d’offrir une expérience plus personnalisée qui facilite la vie de l’acheteur et encourage un achat. Nous avons examiné comment les marques peuvent être à l’avant-garde cette année et utiliser la géolocalisation pour obtenir de meilleures interactions avec les clients.

Conduire le piétinement au magasin local

Malgré la commodité et la croissance rapide des achats en ligne, les magasins de briques et de mortier jouent toujours un rôle essentiel dans de nombreux parcours clients. Quatre-vingt-cinq pour cent des consommateurs préfèrent toujours acheter des produits en magasin, tandis que d’autres acheteurs aiment essayer en magasin avant d’acheter en ligne.

Pour les équipes marketing, cela signifie qu’elles doivent s’assurer qu’une stratégie raffinée est en place afin que les clients bénéficient d’une expérience commune, quelle que soit la façon dont ils interagissent. L’intégration des informations du magasin le plus proche sur le site Web et dans les e-mails marketing est un moyen efficace de générer du trafic en magasin. Cela pourrait être l’encouragement dont les acheteurs ont besoin pour aller voir un produit en personne, créant ainsi plus d’opportunités pour un engagement plus poussé.

Nectar propose des restaurants locaux où les clients peuvent échanger leurs points de fidélité. Source: courriel Nectar

Guide des meilleures pratiques de commerce électronique

Le ciblage géographique fonctionne également bien lors de la promotion d’un événement de magasin local tout en évitant de gaspiller de précieux biens immobiliers de marketing numérique pour les clients qui sont trop loin de ce magasin. Par exemple, un détaillant de mode féminine voudra peut-être inciter les clients à une expérience particulière de la mode féminine en magasin dans leur succursale de London Oxford Street. En utilisant les données clients, la marque peut cibler celles qui se sont déjà intéressées à la mode féminine et qui sont sous l’influence de l’expérience en magasin, pour les en faire prendre conscience et les encourager en magasin.

Recommander des produits à proximité

Le partage de détails utiles tels que les heures d’ouverture et les directions vers le magasin le plus proche d’un client peut être l’utilisation la plus courante du marketing géolocalisé, mais le ciblage géographique peut vraiment pousser la personnalisation beaucoup plus loin en faisant correspondre l’emplacement d’un produit avec l’emplacement et le comportement d’un acheteur.

La personnalisation du contenu des e-mails et des sites Web pour afficher uniquement les produits disponibles dans le magasin le plus proche du client, en fonction de l’emplacement au moment de la navigation, permet d’affiner l’expérience et de la rendre plus adaptée à eux. Par exemple, la mise en correspondance des données client avec les données produit pour informer les recommandations produit évite de frustrer les clients s’ils devaient se rendre dans ce magasin pour trouver l’article qu’ils recherchaient n’était jamais disponible à cet emplacement particulier.

Le ciblage géographique est également utile lors de la promotion de produits qui ne sont disponibles que dans certains magasins. Par exemple, la marchandise autour d’un organisme de bienfaisance local ou d’un événement sportif, comme le Marathon de Londres, sera uniquement promue auprès des clients locaux.

Au-delà de la vente au détail, ce filtrage des offres fonctionne bien pour mettre en évidence pour les consommateurs les vols vers leur destination parcourue depuis leur aéroport le plus proche ou les concerts et événements à proximité auxquels ils pourraient vouloir assister en fonction de leurs réservations passées.

Pavers affiche la disponibilité en magasin d’un produit sur le PDP. Source: Pavers.co.uk

Cibler les clients en fonction de l’influence d’un certain emplacement

L’emplacement d’un acheteur n’est pas toujours clair. Par exemple, le magasin le plus proche d’une personne peut ne pas être celui qui est le plus facile d’accès pour elle – un autre magasin pourrait être plus facile à atteindre en raison de sa proximité de l’autoroute ou de son lieu de travail. Les spécialistes du marketing doivent prendre cela en considération et tirer parti des informations provenant des achats hors ligne, par exemple les données de la carte de fidélité du client, ainsi que la zone de chalandise d’un magasin lors de la définition du magasin préféré pour chaque client.

Cependant, tenir les acheteurs au courant de leur magasin préféré n’est pas le seul scénario d’utilisation lors de l’utilisation du géorepérage. Les spécialistes du marketing avisés peuvent également engager les consommateurs à proximité géographique de leurs concurrents. Burger King a renommé McDonald’s en utilisant cette approche, où les clients à moins de 600 pieds d’un McDonald’s ont eu la possibilité de commander un Whopper à un prix réduit, puis ont reçu des instructions vers leur Burger King le plus proche pour récupérer leur repas.

mise à jour indispensable pic.twitter.com/H5v092C9RE

– Burger King (@BurgerKing) 6 décembre 2018

Comprendre le contexte d’un client est essentiel pour offrir une expérience qui résonnera et suscitera une plus grande réponse. La localisation est un aspect important en matière de personnalisation, et grâce aux récents développements technologiques, l’intégration de ces données dans le marketing n’est plus le processus manuel qu’elle était.

En combinant le marketing basé sur la localisation avec le ciblage comportemental, les marques peuvent être beaucoup plus intelligentes dans le contenu et les offres qu’un client reçoit. Et plus le client perçoit un message utile, plus il est susceptible de s’engager davantage et finalement d’acheter.