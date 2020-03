Comment les marques peuvent-elles se connecter avec des consommateurs de plus en plus numériques à l’ère de la confidentialité? – Econsultancy

La pandémie de coronavirus COVID-19 pourrait faire des ravages dans nos systèmes de santé, nos marchés financiers, nos structures sociales et notre vie quotidienne. Mais cela conduit également à une augmentation massive et abrupte de la numérisation alors que les consommateurs, les familles et les communautés adoptent des services numériques et adoptent de nouvelles habitudes pour mener leur vie et rester en contact en ligne.

Bien que de nombreuses marques jonglent avec la survie à court terme et l’incertitude, pour prospérer à moyen et à long terme, les spécialistes du marketing doivent comprendre comment se connecter avec des consommateurs de plus en plus numériques, qui protègent également plus que jamais leurs données en ligne et leur vie privée.

Quelles mesures le marketing moderne devrait-il prendre pour trouver des clients et les transformer en fidèles à la marque?

1. Acquisition

Le point de départ est de reconnaître le «paradoxe de la vie privée» d’aujourd’hui. Les natifs du numérique exigent une confidentialité accrue, complétée par une véritable personnalisation; le droit à l’oubli des données, ainsi que les offres et services sur mesure. Une récente étude mondiale menée par Econsultancy en association avec Cheetah Digital a révélé que le cookie tiers s’effondre enfin, avec seulement un tiers des consommateurs heureux de voir leur activité en ligne suivie pour fournir des offres et du contenu.

Les marques doivent donc être respectueuses et transparentes quant à l’utilisation des données des consommateurs. Pourquoi est-il demandé et comment sera-t-il utilisé?

Une introduction à la répression des cookies tiers

En outre, les spécialistes du marketing devraient adopter une approche d’échange de valeur – en fournissant un contenu plus personnalisé et les expériences améliorées exigées par les consommateurs d’aujourd’hui en échange de pouvoir mieux les comprendre via le partage de données. Les recherches menées par Econsultancy et Cheetah Digital ont révélé que près de la moitié des consommateurs partageront ouvertement des données en échange de services, d’offres et de contenus personnalisés.

2. Découverte

Une fois que les consommateurs partagent ces données «zéro partie» en échange d’une expérience plus personnalisée, les spécialistes du marketing peuvent les combiner avec des observations de première main de leur comportement et de leurs préférences à partir du site Web et des applications de la marque. Les deux ensembles d’informations peuvent être utilisés pour créer des segments de clientèle hautement raffinés pour une messagerie plus ciblée.

Lorsqu’il s’agit de stimuler les ventes, les e-mails ciblés battent les bannières publicitaires, les applications natives des médias sociaux et les publications organiques jusqu’à 180%, selon la recherche Econsultancy / Cheetah Digital, avec près des trois quarts des consommateurs américains déclarant avoir acheté un produit directement à la suite d’un e-mail qu’ils ont reçu.

3. Fidélité

Les consommateurs d’aujourd’hui ne seront pas satisfaits des incitations génériques points-gagnant-prix et des offres de remise. Les marketeurs doivent plutôt baser leur fidélité sur le fait de faire sentir aux clients qu’ils sont respectés et compris par une marque qui offre des expériences exceptionnelles.

Les recherches effectuées par Econsultancy et Cheetah Digital ont révélé que les deux tiers des consommateurs sont prêts à payer plus ou à attendre plus longtemps pour acheter auprès d’une marque préférée s’ils reçoivent des récompenses de fidélité, des remises et une personnalisation.

4. Plaidoyer

Le but ultime est de transformer la loyauté émotionnelle en un plaidoyer propice aux ventes. Les responsables marketing devraient encourager les clients fidèles à soumettre des avis et à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux. Un club VIP est une bonne idée pour récompenser les meilleurs clients avec des avantages exclusifs et les encourage également à dépenser plus pour avoir accès à des avantages et privilèges.

Pour les spécialistes du marketing expérimentés qui traversent ces temps nouveaux et difficiles, il existe une perspective très réelle de faire leur marque parmi la C-suite en devenant le centre de connaissance client, en utilisant leurs connaissances pour offrir des expériences délicieuses et personnalisées qui construisent des marques et mènent à la croissance des entreprises.

