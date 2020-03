comment les marques peuvent faire une différence significative dans la vie des gens pendant l’épidémie de coronavirus – Econsultancy

L’épidémie de Covid-19 a tout changé et le marketing n’est pas différent. Mais c’est un moment pour l’humanité – pas un moment marketing.

Heureusement, nous avons vu de nombreuses marques se joindre à la lutte contre le coronavirus – depuis faire des dons et aider à la production de désinfectant pour les mains, en passant par la fourniture de vêtements de protection et d’équipement médical, et des réductions pour les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour arrêter la propagation. du virus.

Bien que toutes ces initiatives méritent d’être félicitées, les marques peuvent également ajouter de la valeur à la vie des gens de manière plus petite mais tout aussi significative. Le Royaume-Uni introduisant des restrictions strictes et des pays du monde entier favorisant la distanciation sociale, les marques peuvent aider les gens à transformer leur maison en bureaux, écoles, gymnases, restaurants, espaces de loisirs et de divertissement pour apprendre, rire et vivre.

Faites-les rester à la maison

Une façon pour les marques de montrer leur soutien est d’amplifier le message «rester à la maison», et certaines l’ont fait de plusieurs manières créatives. Alors que certaines marques ont choisi d’utiliser les canaux traditionnels, avec Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit; et Coca-Cola achètent tous deux des panneaux d’affichage à Times Square encourageant les gens à “ rester séparés comme le meilleur moyen de rester unis ”, la majorité des marques se concentrent sur les réseaux sociaux, Nike faisant la promotion de leur message “ Play Inside, Play for the World ” et Skyn donne une tournure plutôt racée au message principal, encourageant les gens à «rester et f *** à la maison».

Aujourd’hui plus que jamais, nous formons une seule équipe. #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/LRLhL4FwkG

– Nike (@Nike) 21 mars 2020

Certaines marques sont allées jusqu’à se rebranding – “ Time Out ” a changé son nom en “ Time In ” (tout en arrêtant malheureusement son tirage pour la première fois depuis son lancement à Londres en 1968) et Burger King Belgium a peaufiné le slogan affiché sur ses vitrines de «Home of the Whopper» à «Stay Home».

Aider au quotidien

S’il est important de transmettre le message à la maison (jeu de mots), avec des restrictions mises en place pendant au moins trois semaines, aider les clients à gérer leur quotidien permettra aux marques de créer une différence plus significative dans la vie des gens.

L’épidémie ayant une incidence sur les habitudes de dépenses de chacun et ayant dans certains cas un impact négatif sur leur trésorerie ou même leur capacité à joindre les deux bouts, certaines marques assouplissent les règles. Apple a autorisé les détenteurs d’une carte Apple à sauter leur paiement de mars, Ford US a étendu son programme d’allégement financier aux clients touchés par la pandémie, et M&S ​​offre des remboursements en devises aux personnes qui ne peuvent plus voyager en raison de Covid-19.

Si vous êtes touché par # COVID19 et que vous louez ou financez via Ford Credit, nous sommes là pour vous aider.

Appelez le 1-800-723-4016 ou visitez https://t.co/L5UtkRZgZz pour plus d’informations. pic.twitter.com/n9vhyEmOVP

– Ford Motor Company (@Ford) 16 mars 2020

Les marques peuvent également offrir un soutien dans des domaines comme la cuisine ou les travaux ménagers, avec un bon exemple étant la marque américaine Great Jones lançant un service de texte gratuit pour l’inspiration de recettes en temps réel et des conseils de cuisine.

Créez des espaces pour vous connecter

Alors que l’éloignement social est devenu la nouvelle norme, maintenir un sentiment de connexion et rester en contact avec vos collègues, amis et famille est encore plus important que jamais. En l’espace de quelques semaines, beaucoup d’entre nous sont passés aux happy hours virtuels, aux célébrations de la fête des mères sur FaceTime, aux clubs de cinéma basés sur des hashtags (#isolationfilmclub et #quarantinemovienight pour n’en nommer que quelques-uns) et aux jeux de société sur HouseParty – une vidéo l’application de chat actuellement numéro un sur l’App Store d’Apple dans 17 pays, dont le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie.

C’est aussi un espace où les marques peuvent ajouter de la valeur. Aux États-Unis, Chipotle a commencé à animer des sessions quotidiennes sur Zoom, avec des invités célèbres et jusqu’à 3 000 fans. Au Royaume-Uni, BrewDog a annoncé son intention de créer une expérience de bar en ligne, y compris la possibilité de se connecter et de soutenir leurs pubs locaux.

Il se passe beaucoup de choses. Si quelqu’un veut se bloquer, nous allons en direct sur Zoom ici: https://t.co/BveZZGXSeH

– Chipotle (@ChipotleTweets) 16 mars 2020

Divertir les enfants (et les parents sains d’esprit)

Les écoles étant fermées, les parents recherchent activement des idées pour divertir leurs enfants. Cela a conduit Pinterest à avoir son meilleur week-end de tous les temps en termes d’activité sur la plate-forme, et les catégories de recherche à la croissance la plus rapide étaient les horaires maison-école, les activités intérieures pour les enfants et les expériences de science pour enfants à la maison.

Le National Literary Trust est venu répondre à ces besoins en créant la Literacy Family Zone, un site Web qui vise à soutenir les parents dans l’enseignement à domicile. Et Joe Wicks a fait la une des journaux lorsque sa première séance d’entraînement en direct pour enfants a attiré 2 millions de téléspectateurs, démontrant ainsi qu’il existe un intérêt énorme pour ce type de contenu – et une réelle opportunité pour les marques.

Trouver des applications adaptées à l’âge des enfants peut souvent être difficile. Sur Family Zone, nous avons suggéré des applications éducatives pour les enfants de 0 à 12 ans pour vous faciliter la vie. https://t.co/MqUvNnuxrW pic.twitter.com/HpB0F1OqR4

– Literacy Trust (@Literacy_Trust) 29 mars 2020

Éblouissez-les

Surprenant absolument personne, le divertissement à domicile a grandement profité du verrouillage, beaucoup d’entre nous recherchant une pause dans les actualités et les visioconférences. Alors que les plateformes de streaming telles que Netflix et Spotify, ainsi que les studios de cinéma et de musique, seront des acteurs clés dans ce domaine, les marques ont la possibilité de s’impliquer. La chaîne de restauration rapide basée aux États-Unis, Popeyes, a lancé une activation sur les réseaux sociaux permettant aux fans d’obtenir des informations de connexion à un compte Netflix de marque et de les diffuser gratuitement.

Bud Light a décidé de se concentrer sur la musique et a organisé un concert virtuel de la star de la musique country Jake Owen. Certaines marques ont choisi de rendre leur produit gratuit – une approche populaire parmi les plateformes de fitness, qui a également été adoptée par des applications éducatives telles que Babbel et Skillshare, et des applications de bien-être mental (Headspace aux États-Unis et Unmind au Royaume-Uni), qui ont fait leurs plateformes gratuites pour les professionnels de la santé.

… Et par-dessus tout, soyez d’abord humain

En tant que spécialistes du marketing, nous réfléchissons toujours à la manière de créer la meilleure expérience de marque dans de nombreux environnements différents. Mais maintenant, comme tout le monde fait l’expérience de notre marque dans les limites de leurs maisons – les espaces les plus personnels, et face aux multiples défis de l’auto-isolation et de l’éloignement social, nous devons exploiter vraiment l’humain d’abord (plutôt que le consommateur ) penser à jouer un rôle significatif dans la vie des gens.