Comment les marques utilisent-elles les outils d’écoute sociale? – Econsultancy

La personne moyenne passerait une heure et 50 minutes par jour sur les réseaux sociaux.

Que ce temps soit consacré à commenter des articles, à parler à des amis ou sur des forums Internet – cela contribue à la quantité démesurée de conversations qui ont lieu en ligne.

Tirer parti de cette conversation peut être extrêmement précieux pour les marques, en particulier lorsqu’il s’agit de mieux comprendre ce que les gens pensent d’une entreprise ou de ses produits. Cette pratique est connue sous le nom d’écoute sociale; cela implique généralement d’analyser les réseaux sociaux et d’autres sites Web à la recherche de mots clés ou de phrases spécifiques, d’analyser les données pour découvrir le sentiment et de générer des informations exploitables.

Voici un aperçu des outils d’écoute sociale, des avantages et de certains cas d’utilisation intéressants.

Que proposent les outils d’écoute sociale?

Des plates-formes générales de gestion des médias sociaux comme Buffer aux outils plus petits et plus spécifiques aux plates-formes comme TweetDeck, il existe de nombreuses options d’écoute sociale à la disposition des spécialistes du marketing.

Ce que la majorité de ces outils partagent, c’est la capacité de surveiller et d’évaluer le sentiment et l’opinion des consommateurs, sans avoir à le demander directement. Cela signifie que les résultats sont plus naturels et plus fiables que les enquêtes ou les avis des consommateurs, qui peuvent potentiellement être biaisés ou biaisés.

La plupart des outils (par exemple Brandwatch, Audiense et HootSuite Insights) vous permettent de surveiller et de suivre les mots clés. Ces mots clés peuvent inclure un nom de marque, les noms de marque de concurrents ou des hashtags liés à des campagnes ou des versions spécifiques. Les plateformes d’écoute sociale peuvent également approfondir des données démographiques ou des langues spécifiques, ainsi que découvrir des mentions liées à des sujets ou des tendances spécifiques de l’industrie.

Il existe des outils d’écoute sociale gratuits, comme SumAll et Mention, qui conviennent aux petites et moyennes entreprises. D’autres, comme Brandwatch et Sprout Social, varient en prix (par mois) en fonction des capacités de la plate-forme.

La montée de l’écoute visuelle

Alors que les outils d’écoute des médias sociaux se sont traditionnellement concentrés sur l’analyse du contexte des mots, la montée en puissance des plateformes de médias sociaux très visuelles comme Instagram et Snapchat signifie que les images sont désormais tout aussi (sinon plus) importantes pour les spécialistes du marketing. Selon LogoGrab, jusqu’à 85% des photos qui incluent un logo de marque ou un produit n’incluent pas de référence textuelle. Cela signifie que les marques pourraient manquer une énorme quantité de conversations à leur sujet en ligne, qu’elles soient négatives ou positives.

Par conséquent, de nombreux fournisseurs d’écoute sociale et de technologie ont créé des outils d’écoute visuelle pour les médias sociaux, qui utilisent la technologie de reconnaissance d’image pour capturer et analyser le contexte des visuels, tels que les emojis, les logos de marque, les GIF et les vidéos.

Brandwatch en est un exemple, la société suggérant que des marques comme Coca-Cola manqueraient 200 mentions visuelles toutes les heures si elles n’utilisaient pas l’écoute visuelle. Bien sûr, ce n’est pas le nombre d’images contenant la marque qui est important, mais le contexte des images. Par exemple, Coca Cola serait en mesure de déterminer comment les gens interagissent avec la marque ou ses produits, à la fois de manière négative et positive.

O hambúrguer pic.twitter.com/8lI5rmRHa0

– EXDXZXRXA (@controleenois) 4 juin 2017

Les cas d’utilisation de l’écoute sociale et visuelle

Lutter contre la négativité et prévenir la crise

Les outils d’écoute peuvent aider les marques à surveiller les mentions positives, mais la pratique peut également être extrêmement utile lorsqu’il s’agit de trouver des conversations négatives et potentiellement dommageables. C’est particulièrement le cas pour l’écoute visuelle, car même si un article négatif ne mentionne pas explicitement un nom de marque dans le texte, la marque en question pourra toujours le reprendre et prendre des mesures pour lutter contre la négativité ou empêcher d’autres crises.

La plateforme d’écoute sociale Talkwalker suggère que Pepsi aurait pu tourner autour d’une vidéo virale potentiellement dommageable avec une écoute visuelle. Dans son rapport, il fait référence à un exemple de vidéo montrant un homme vêtu d’un costume de Coca-Cola, frappant un Pepsi de la main de quelqu’un. La vidéo, qui a généré plus de 115 000 vues, décrit Pepsi sous un jour négatif ou inférieur par rapport à Coke, auquel Pepsi aurait pu répondre et potentiellement contrecarrer.

Un exemple de marque mettant l’écoute sociale en action vient de Brandwatch, qui a aidé la coopérative à lutter contre la négativité après avoir déclassifié sa propre marque de thé d’être Fairtrade. La chaîne de supermarchés a utilisé les outils de Brandwatch pour identifier et toucher les influenceurs qui ont montré de l’intérêt pour le sujet, en leur envoyant un article de blog racontant sa propre histoire Fairtrade. Cela a contribué à amplifier considérablement la campagne de la coopérative, qui a ensuite atteint 23,5 millions de personnes.

Collecte de commentaires sur les campagnes ou les produits

En plus du sentiment général de la marque, l’écoute sociale peut également affiner la façon dont les clients réagissent à une campagne ou un produit particulier.

Rebecca Sentence a précédemment expliqué comment Samsung utilise la plate-forme Crimson Hexagon à cette fin, permettant également à la marque de découvrir et de résoudre des problèmes techniques. Samsung a puisé dans une conversation client à propos d’une supposée “teinte rouge” sur le S8 récemment sorti, ce qui a finalement conduit la marque à publier une mise à jour logicielle pour résoudre le problème.

Sans écoute sociale, Samsung n’aurait pas été en mesure d’identifier ou de résoudre ce problème avec la vitesse et l’efficacité qu’il a faites dans ce cas.

Le problème et la correction potentielle de la teinte de l’écran rouge du Galaxy S8 ont été confirmés par Samsung #samsung # s8 # samsungs8 https://t.co/0GFQO3eU0r pic.twitter.com/mtRxsz6CPP

– Standa Dvořák (@s_t_a_n_i_k) 19 avril 2017

Trouver des influenceurs et des défenseurs

L’écoute sociale et visuelle peut également aider les marques à identifier qui les soutient en ligne. Si certains influenceurs parlent déjà d’une marque ou de son produit, par exemple, il serait logique que la marque travaille avec eux sur des campagnes sponsorisées ou payantes, créant naturellement des partenariats crédibles et authentiques.

La chaîne américaine de hamburgers Jack in the Box a précédemment travaillé avec Brandwatch afin de découvrir qui aidait à susciter la conversation autour de la marque et de ses campagnes. À l’aide d’outils d’écoute sociale, Jack in the Box a pu découvrir quels influenceurs (s’engageant dans une conversation sur la marque) avaient le plus grand public. Cela a aidé la marque à identifier qui avait le plus d’impact plutôt que la voix la plus forte.

Comme le Dr Jillian Ney, PDG de Disruptive Insight, l’a déclaré à Brandwatch: «Avec le marketing d’influence, il est important d’identifier la différence entre les influenceurs et les défenseurs; Bien que les défenseurs puissent beaucoup interagir avec une marque, cela ne les rend pas influents. J’aime voir les liens qu’une personne a au sein de différentes communautés, trouver l’influenceur qui relie un certain nombre de communautés. »

Prouver la valeur du parrainage

L’écoute sociale peut être un moyen efficace de mesurer le parrainage de marque, en particulier lorsqu’il s’agit de grands événements où plusieurs marques peuvent souvent être impliquées. L’outil peut permettre aux marques de découvrir qui génère la plus grande part de la voix, le sentiment du public et même le retour sur investissement.

Une étude de Synthesio visait à découvrir quel sponsor du tournoi de golf Masters a généré le plus de buzz. Fait intéressant, l’écoute sociale a révélé que la plus grande source de conversation provenait des sponsors des joueurs. En fait, les sponsors individuels des golfeurs (vêtements ou équipements utilisés pendant le tournoi) ont généré 82,3% de toutes les conversations suivies, contre seulement 17,7% pour les sponsors et partenaires mondiaux des Masters.

Pendant ce temps, l’étude a également révélé que les sponsors des joueurs généraient le moins de sentiments négatifs, tandis que les sponsors plus larges en généraient le plus. De telles informations peuvent être extrêmement précieuses pour les marques en compétition pour la sensibilisation dans l’espace coûteux et compétitif du parrainage sportif.

Identifier les opportunités

En plus de comprendre l’impact des campagnes marketing passées, l’écoute sociale peut également aider les marques à identifier et à réagir aux opportunités en temps réel.

Cela peut souvent être lié à des problèmes de service client, ce qui signifie que les marques sont capables d’intervenir et de résoudre ou de répondre efficacement à un problème, comme l’exemple Samsung susmentionné.

La chaîne de restauration rapide Chili’s a utilisé cette approche pour de bons RP, lorsque son outil d’écoute sociale a révélé que les clients se rendaient souvent au Chili pour acheter de la nourriture pour ensuite passer en contrebande dans les salles de cinéma. Sur la base de ces connaissances, la marque a décidé de créer un produit April Fool, le Chicken Crisper Hoodie, censé être conçu pour garder la nourriture cachée et à la bonne température pour manger pendant un film.

#Protip: Il est plus facile de faufiler Chili’s dans une salle de cinéma que de faufiler un écran de 5 000 pieds carrés dans un Chili’s. (Désolé @AMCTheatres)

– Chili’s Grill & Bar (@Chilis) 22 juillet 2017

Le coup est la preuve des nombreux avantages que l’écoute sociale peut offrir aux marques. Il a généré une énorme réponse en ligne, avec plus de 1 000 clients proposant de payer de l’argent pour mettre la main sur le faux produit.