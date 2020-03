Comment les optimistes et les pessimistes peuvent s’entendre

Les opposés n’attirent pas nécessairement dans les affaires, mais ils peuvent faire de votre équipe un ensemble plus productif.

À quelle fréquence les conflits surviennent-ils dans votre entreprise parce que quelqu’un a proposé des idées irréfléchies ou insuffisamment réfléchies? Qu’en est-il parce que quelqu’un s’est opposé aux idées novatrices et prêtes à l’emploi?

Si vous avez l’un ou l’autre problème, vous pourriez être en proie à deux biais cognitifs très courants: le biais d’optimisme ou le biais de pessimisme. Le biais d’optimisme décrit les nombreuses personnes qui ont tendance à faire des évaluations trop positives des risques et avantages futurs, tandis que le biais de pessimisme se réfère à ceux qui font des évaluations excessivement négatives. Ces angles morts mentaux sont deux des innombrables erreurs de jugement dangereuses qui résultent de la façon dont nos cerveaux sont câblés. C’est ce que les spécialistes des neurosciences cognitives et de l’économie comportementale comme moi appellent les biais cognitifs.

Ces problèmes ont tourmenté une start-up de soins de santé en croissance rapide dans le Nord-Est, qui a connu beaucoup d’agitation interne. Les personnes optimistes de l’équipe ont généré beaucoup de nouvelles idées géniales, sans réfléchir à tous les problèmes potentiels. Par exemple, ils suggéreraient une stratégie de marketing innovante et prête à l’emploi pour promouvoir leur nouveau produit et se sentir tout excités à ce sujet. En revanche, les individus pessimistes de l’équipe ont proposé de nouvelles idées beaucoup plus rarement, car ils ont vu tous les problèmes potentiels de toute suggestion, même parfois des défauts qui n’étaient pas là. Les pessimistes critiqueraient la stratégie marketing optimiste et d’autres idées, mettant en évidence tous les risques de chaque suggestion innovante, tels que les sanctions des régulateurs pour avoir surévalué les réclamations médicales.

En conséquence, les deux groupes se sont sentis défensifs et ont eu des relations négatives les uns avec les autres. Les optimistes percevaient les pessimistes comme des opposants qui ne laissaient jamais aller les bonnes idées. Les pessimistes percevaient les optimistes comme partant toujours à moitié armés et proposant des efforts erronés.

Différents les uns des autres, mais plus forts ensemble

Étant donné les différences entre eux, pouvez-vous imaginer à quel point les pessimistes et les optimistes seraient plus efficaces s’ils se réunissaient et mettaient à profit leurs forces?

Par exemple, les optimistes devraient être autorisés et encouragés à générer des idées tout en reconnaissant que toutes les idées sont à moitié cuites. Les pessimistes peuvent alors se concentrer sur la prise de ces idées à moitié cuites et les faire cuire plus loin, au lieu de simplement les abattre.

Tel était l’objectif des changements sur lesquels j’ai travaillé dans l’entreprise de santé susmentionnée lorsque j’ai été amené à résoudre les problèmes de collaboration et à améliorer l’engagement des employés. J’ai particulièrement souligné l’importance d’avoir au moins deux défenseurs du diable dans une équipe. Notre société a généralement tendance à considérer le pessimisme comme négatif, alors qu’en réalité, la recherche montre qu’il est extrêmement important d’avoir des positions contraires pour prendre des décisions sages. Et je dis cela comme un optimiste invétéré.

Les partisans du Diable forcent une équipe à examiner ses hypothèses et à combler les lacunes de ses plans. Ils sont également très utiles pour empêcher la pensée de groupe. Cette transformation assez simple a permis une amélioration drastique des réunions et une amélioration substantielle de l’engagement des employés. Les voix optimistes de l’équipe de soins de santé ont créé des idées, puis les ont données aux pessimistes, abandonnant la propriété de leurs chéris. Les pessimistes ont ensuite pris les idées, sélectionné les plus viables et corrigé leurs défauts pour développer les notions à moitié cuites dans des plans de projet bien pensés.

Trouver l’équilibre

Il est particulièrement important de reconnaître qu’un groupe mixte de pessimistes et d’optimistes fonctionnerait beaucoup mieux que d’avoir un groupe composé uniquement de pessimistes ou d’optimistes. Si vous n’avez que des optimistes dans un groupe, chacun percevra ses propres idées comme brillantes et se soutiendra continuellement, au risque de ne pas filtrer les mauvaises idées. Il pourrait en résulter des idées allant dans 20 directions différentes à la fois.

D’un autre côté, si vous n’avez que des pessimistes dans un groupe, ils ne créeront pas assez de nouvelles idées pour les besoins de notre monde de plus en plus perturbé, car ils trouveraient à redire à chaque tour. C’était bien il y a une génération, mais pas maintenant.

Avoir un groupe mixte vous donne le meilleur des deux mondes pour générer de nouvelles idées et les affiner pour résoudre les problèmes. Lorsqu’ils travaillent ensemble efficacement, les pessimistes et les optimistes peuvent s’assurer que les processus sont à la fois innovants et approfondis, maximisant le succès d’une organisation à long terme.

Le mélanger

Étant donné qu’un groupe équilibré de pessimistes et d’optimistes peut conduire à une meilleure collaboration et à une meilleure implication des employés, il est logique d’être attentif lors de l’embauche d’employés, en particulier des dirigeants, pour votre organisation.

Sachez qu’il est très difficile d’aller à l’encontre de votre intuition et d’embaucher quelqu’un de différent de vous. Si vous êtes pessimiste, il vous serait difficile d’embaucher un optimiste, et vice versa. Le même défi existe lors de la promotion de personnes à des postes supérieurs en raison de l’effet de halo et de l’effet des cornes. L’effet de halo fait référence au fait que si nous ressentons une émotion positive significative envers une caractéristique de quelqu’un, alors nous aurons une évaluation trop positive de cette personne dans son ensemble. L’effet des cornes est le contraire: si nous n’aimons pas une caractéristique qui nous tient à cœur, nous aurons tendance à avoir une moins bonne évaluation de cette personne dans son ensemble.

Si vous voulez réussir en tant qu’entrepreneur, vous devez être conscient et apprendre à vaincre ces biais cognitifs. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez prendre de bonnes décisions en matière d’embauche et de collaboration, que ce soit en ce qui concerne les pessimistes et les optimistes, et dans tous les autres domaines de votre entreprise.

