comment les organisations d’entreprise s’adaptent-elles à la «nouvelle normalité»? – Econsultancy

Il y a deux semaines, Econsultancy and Marketing Week a mené une vaste enquête auprès des professionnels du marketing pour savoir comment ils étaient touchés par la crise des coronavirus.

L’enquête initiale, réalisée le 16 mars, a révélé ce que les spécialistes du marketing pensaient du travail à distance en raison de la pandémie, des retards potentiels des lancements de produits et de services et des investissements dans la transformation numérique, des préoccupations majeures des grandes entreprises par rapport aux PME quant à l’impact du travail à distance. , et beaucoup plus.

Comme nous le savons tous, les événements ont progressé extrêmement rapidement depuis le début de la crise, et ce qui était vrai il y a quinze jours ne l’est probablement plus.

Une enquête de suivi, réalisée le 31 mars, illustre clairement à quel point les choses ont changé pour les entreprises en deux semaines, avec une demande de produits et services, des campagnes de marketing et des budgets de marketing fortement réduits – mais avec quelques points lumineux surprenants sur le chemin que les entreprises innovent sur leurs produits et processus.

Un coup dur pour la demande de produits et services, les campagnes marketing et les budgets marketing

Même si cela ne surprend personne que les entreprises subissent une baisse de la demande en raison de la crise des coronavirus, il est toujours inquiétant de noter à quel point cela a augmenté en l’espace de deux semaines seulement.

Parmi les entreprises mondiales avec des revenus annuels de plus de 50 millions de livres sterling, 35% ont noté dans la première enquête qu’elles avaient connu une baisse de la demande de produits et services – mais ce chiffre a depuis bondi à 64%, près des deux tiers des répondants.

En conséquence, les campagnes de marketing et les budgets sont gravement touchés. Seuls 12% des personnes interrogées lors de l’enquête du 31 mars déclarent que les campagnes marketing «se déroulent comme prévu» – contre 42% le 16 mars, soit une baisse de 30 points de pourcentage. Un pourcentage également lamentable de 13% déclarent que les engagements du budget marketing se déroulent comme prévu, contre 36% il y a deux semaines.

Les nouvelles embauches, les lancements de produits ou de services, les dépenses en technologie et en infrastructure et les initiatives stratégiques prévues comme la transformation numérique ont toutes connu un succès similaire, bien que, dans des nouvelles légèrement plus encourageantes, le plus grand pourcentage de répondants – 28% – disent que leurs entreprises poursuivent leurs activités planifiées des initiatives stratégiques comme la transformation numérique ou la restructuration, tandis que 23% affirment poursuivre les dépenses en technologie ou en infrastructure.

Dans le sillage de l’enquête précédente, j’ai écrit sur la façon dont l’investissement dans la transformation numérique est plus crucial que jamais, alors que l’utilisation des produits et services passe du monde physique au monde numérique – obligeant de nombreuses marques à faire preuve de créativité sur la façon dont elles livrent leur produit aux consommateurs et / ou dépendent davantage de leur infrastructure numérique qu’ils ne l’auraient jamais cru.

Cependant, l’investissement dans le marketing jouera également un rôle crucial dans la capacité des entreprises à atteindre les consommateurs au milieu d’une crise mondiale – et leur capacité à passer au travers, ce qui fait que le faible pourcentage de grandes entreprises qui vont de l’avant avec des budgets de marketing planifiés plus préoccupant.

Comment les organisations s’adaptent-elles à l’environnement modifié?

Comment les processus des organisations et la manière dont ils livrent aux clients ont-ils changé pour s’adapter à la «nouvelle norme»? Le 16 mars, moins des trois cinquièmes (59%) des répondants des grandes entreprises ont déclaré avoir modifié les politiques des employés concernant des choses comme le travail à distance, les voyages et les primes pour s’adapter à la situation. Maintenant, une écrasante majorité de 95% disent qu’ils l’ont fait.

Un pourcentage tout aussi élevé – 88% – des entreprises déclarent avoir créé une équipe dédiée pour faire face à l’impact et aux implications de COVID-19, contre 61% il y a deux semaines. Et un peu plus des deux tiers (67%) des entreprises mondiales déclarent avoir modifié leur stratégie marketing d’une manière ou d’une autre – par le biais de remises, de messages, de partenariats ou similaires – à la lumière de la situation, une augmentation de 41 points de pourcentage par rapport aux 26% qui l’avait fait il y a quinze jours.

Plus de la moitié des entreprises mondiales (52%) déclarent avoir changé les politiques des clients concernant des conditions telles que les conditions d’annulation ou en supprimant les frais; un peu moins de la moitié (48%) déclarent également avoir modifié leurs politiques pour les fournisseurs, en allongeant les délais ou les modalités de paiement. Cela représente une augmentation par rapport à 24% et 22%, respectivement, il y a deux semaines.

Avec 95% des grandes organisations dans le monde ayant changé leurs politiques concernant des choses comme le travail à distance et les voyages, quel impact cela a-t-il eu sur la productivité des employés? Il est encourageant de constater que le pourcentage de grandes entreprises déclarant que leur productivité a été affectée par les restrictions de voyage et les nouveaux processus a légèrement diminué, passant de 60% il y a deux semaines à 58%, alors que les équipes s’installent dans la nouvelle façon de travailler. Les répondants des grandes entreprises ont également signalé une baisse de l’absentéisme, de 21% il y a deux semaines à 13%.

La majorité des répondants des grandes entreprises déclarent également être au moins aussi efficaces (34%) qu’avant la crise, sinon plus (22%), 44% des répondants déclarant être «moins efficaces que la normale».

Il semble que ces méthodes de travail pourraient bien être maintenues même après le déclenchement de l’épidémie, 73% des grandes entreprises déclarant qu’au cours des dernières semaines, elles ont observé de nouvelles méthodes de travail dans leur organisation qu’elles pourraient utiliser après l’épidémie. Quarante-quatre pour cent ont également observé de nouveaux processus qu’ils pourraient utiliser après l’épidémie.

Plus des trois quarts (76%) ont également signalé une sorte d’innovation en réponse à l’épidémie qu’ils pourraient utiliser par la suite, que ce soit dans la messagerie marketing ou l’image de marque (30%), les communications avec les clients (24%) ou les innovations de produits ou de services ( 22%).

Dans ces circonstances, il apparaît que les marketeurs font ce qu’ils peuvent pour s’adapter et même innover en réponse à la crise mondiale qui se déroule, et de nombreux résultats sont encourageants, notamment en termes d’équipes changeant leur approche du travail, maintenant l’efficacité, et même réussir à trouver de nouvelles façons de livrer leur produit, leur messagerie ou leur image de marque.

Le principal sujet de préoccupation est à quel point les budgets marketing semblent avoir diminué au milieu de la crise – même parmi les grandes organisations dotées de ressources suffisantes. Et même s’il n’est pas surprenant que des coupes soient effectuées dans les dépenses, les entreprises doivent désormais plus que jamais se concentrer sur la création de leurs marques, diffuser des messages positifs et utiles dans le monde et trouver des moyens de toucher les clients avec les nouvelles innovations qu’elles ont développées.