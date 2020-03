La plus grande victoire politique des Philippines ces dernières années a peut-être été dans le domaine des infrastructures de transport. L’économie philippine est relativement récemment industrialisée et elle devient rapidement un marché émergent. En conséquence, les politiciens locaux ont pu commencer avec une liste relativement claire.

L’Autorité de l’aviation civile des Philippines a mis en œuvre un certain nombre de politiques concernant la sécurité du transport aérien, ce qui a contribué à augmenter les voyages vers le pays et à améliorer les vols intérieurs. Cela arrive à un moment où l’économie a atteint de nouveaux sommets, et beaucoup de gens disent qu’elle pourrait être l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde.

D’un autre côté, le pays connaît un certain nombre de problèmes graves qui continuent d’entraver la croissance sociale et économique. Bien qu’il ait pu montrer PIB annuel taux de plus de 6,4 pour cent à divers points, les Philippines souffrent également d’un chômage et d’un sous-emploi sévères. Certaines estimations de commentateurs politiques suggèrent que seulement environ un quart de toutes les personnes en âge de travailler sont en mesure de trouver des emplois qui paient suffisamment pour couvrir leurs dépenses.

Dans le même temps, cependant, cela a créé de nouvelles opportunités pour ceux qui souhaitent chercher du travail à l’étranger.

Statut de travailleur philippin à l’étranger

Un grand nombre de personnes, souvent classées comme employés OFW, travaillent à l’extérieur du pays. Environ 10 millions de citoyens philippins occupent des emplois dans d’autres pays. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït sont parmi les principales destinations des Philippins à la recherche d’emplois dans les économies extérieures.

Les étudiants occupent souvent un emploi à temps partiel dans l’un de ces pays pendant qu’ils étudient au pays ou à l’étranger. Ils ont ensuite transférer de l’argent aux Philippines grâce à un service de fil, ce qui signifie qu’ils ont un œuf de nidification pour leur retour final. Ce type d’activité économique de tiers représente une grande partie de l’économie philippine nationale.

Certains étudiants qui travaillent à temps partiel à l’étranger finissent par devenir extrêmement compétents dans certaines tâches, et ils peuvent rester dans leur pays d’origine pendant un certain temps. Les personnes ayant fait des études collégiales chercheront également un emploi dans des pays étrangers après avoir finalement obtenu leur diplôme. Ils continueront à envoyer de l’argent chez eux pendant un certain temps par la suite, ce qui leur donne la liberté de faire fructifier leur épargne, qu’ils aient ou non une opportunité ouverte de les attendre dans leur pays d’origine.

Bien que cela ait créé une certaine tension politique internationale, cela contribue également à créer de nouvelles opportunités.

Transferts de travailleurs d’Asie du Sud-Est

Bien qu’il n’existe pas de système officiel, les employés philippins à l’étranger sont souvent en mesure de profiter des relations internationales décentes de la nation. Hong Kong et Singapour sont d’autres destinations pour les travailleurs philippins, et celles-ci se sont révélées particulièrement attrayantes en raison de l’absence de choc culturel que de nombreuses personnes éprouvent lorsqu’elles y élisent domicile.

Dans le même temps, les Philippines sont mêlées à un certain nombre de controverses sur le contrôle des petites îles périphériques revendiquées par plusieurs nations. Malgré cela, le Brunéi Darussalam a également été une maison loin de chez eux pour un bon nombre de personnes à la recherche d’un emploi. Ces employés transfèrent également de l’argent sur des comptes philippins, ce qui a contribué à corriger la balance commerciale dans une certaine mesure au moins.

Mais peut-être plus important encore, le pays investit massivement dans son avenir. Cela signifie que certains étudiants, en rentrant chez eux, pourraient bientôt découvrir qu’ils ont de nouveaux emplois de haute technologie qui les attendent.

La croissance de l’industrie nationale des semi-conducteurs

Les politiciens de plusieurs postes ont contribué à créer un environnement fiscalement favorable dans les zones urbaines du pays, ce qui à son tour a contribué à développer l’industrie nationale des semi-conducteurs à pas de géant. Le monde a connu une pénurie de nombreux types de puces électroniques ces dernières années, ce qui est dû au moins en partie au fait que la demande de produits techniques a continué d’augmenter alors que la production de ces produits est restée quelque peu stable.

Compte tenu de la récente interruption du commerce avec la République populaire de Chine en raison de problèmes de santé, les politiciens philippins ont rapidement fait de leur pays une destination de choix pour les entreprises technologiques internationales. Les étudiants qui ont été formés à l’étranger sont désormais très demandés par ces entreprises, car ils recherchent des techniciens et des ingénieurs pour continuer à améliorer la balance commerciale.

Bien qu’il y ait un certain nombre de problèmes économiques à régler, l’avenir s’annonce prometteur pour ce secteur et pour certains autres secteurs émergents. L’exploration pétrolière et gazière ainsi qu’un regain d’intérêt pour les énergies renouvelables devraient continuer de créer des emplois dans les zones côtières. Celles-ci deviendront de plus en plus importantes à mesure que les problèmes environnementaux commenceront à modifier la consommation mondiale d’énergie.

Grâce à tout cela, les individus pourront profiter d’un système d’échange monétaire et de commerce international de plus en plus développé.

