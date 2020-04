Comment les plateformes de médias sociaux aident les petites entreprises au milieu de Covid-19 – Econsultancy

Les entreprises de toutes tailles étant menacées en raison de l’impact du coronavirus, les plateformes sociales introduisent de nouvelles fonctionnalités spécifiquement pour aider les petites entreprises à survivre à la pandémie.

Voici plus d’informations sur les plates-formes et sur le fonctionnement des nouvelles fonctionnalités.

Outil de publicité vidéo de YouTube

La création de contenu vidéo de qualité n’est pas toujours facile, en particulier pour les petites entreprises qui pourraient ne pas avoir les compétences ou le budget pour le faire. En plus de cela, bien sûr, les entreprises ne sont désormais plus en mesure d’organiser des tournages vidéo en personne. Par conséquent, YouTube a lancé son «outil de création de vidéo», qui permet aux petites entreprises de créer du contenu vidéo gratuitement. L’outil était en développement depuis des mois, cependant, sa sortie a été accélérée afin d’aider les entreprises dans leurs stratégies de communication et de contenu à la lumière du coronavirus.

Ali Miller, directeur de la gestion des produits chez YouTube Ads, a expliqué dans un article de blog: “Il s’agit d’un outil bêta gratuit qui anime des ressources statiques – images, texte et logos – avec de la musique de notre bibliothèque.”

Essentiellement, les utilisateurs peuvent créer et personnaliser de courtes vidéos (de six ou 15 secondes), qu’ils peuvent ensuite partager via YouTube ou utiliser dans une campagne publicitaire YouTube. L’un des principaux avantages de l’outil, en particulier par rapport à d’autres outils d’édition gratuits, est que les vidéos sont intégrées au programme Google Ads, ce qui signifie qu’elles seront diffusées aux internautes concernés sur YouTube.

Boutique Pinterest pour mettre en valeur les petites marques durables

Selon Pinterest, les recherches pour “soutenir les petites entreprises” ont augmenté de 351% sur la plate-forme, les utilisateurs cherchant de plus en plus à acheter et à soutenir des petites entreprises indépendantes. Parallèlement, Pinterest a constaté une augmentation des recherches de «modes de vie respectueux de l’environnement» et de «zéro déchet», qui ont augmenté respectivement de 93% et 108%.

En conséquence, et pour coïncider avec le Jour de la Terre le 22 avril, Pinterest a ajouté un certain nombre de nouveaux produits de marques durables à la boutique Pinterest, qui proviennent également de 21 petites et moyennes entreprises aux États-Unis. L’idée est d’apporter une visibilité et une exposition accrues à ces entreprises à un moment incontestablement crucial, et de capitaliser sur l’intérêt croissant pour le shopping sur la plateforme.

Salut tout le monde, Cayley et Andy ici, les copropriétaires de Made Trade. Aujourd’hui, @pinterest lance sa nouvelle boutique éditoriale organisée pour le Jour de la Terre et présente Made Trade! ⁠

⁠

Découvrez des centaines d’épingles achetables provenant de petites entreprises durables et éthiques.⁠ https://t.co/KpQRoMMVvW pic.twitter.com/V3lnNoF80T – Made Trade (@madetrade) 14 avril 2020

Afin de mieux faire connaître l’initiative, Pinterest a également établi un partenariat avec l’influenceuse et designer Lauren Conrad, qui a créé une planche de produits respectueux de l’environnement à partir de son marché de commerce électronique équitable, The Little Market.

Une autre nouvelle fonctionnalité de Pinterest est le «programme marchand vérifié», lancé en mars, qui permet aux détaillants approuvés d’afficher une coche bleue sur leur profil s’ils répondent à certains critères. Selon Pinterest, les marchands vérifiés “deviendront également éligibles pour une distribution accrue dans le cadre d’expériences de magasinage à forte intention et de paramètres tels que les rapports de conversion”. Cela signifie que les détaillants recevront un certain nombre d’avantages spéciaux, tels que leurs produits apparaissant dans des pages dédiées comme les «produits connexes», et l’accès aux statistiques et aux statistiques telles que la valeur moyenne des commandes des clients.

Centre de ressources commerciales de Facebook

Il y a plus de 90 millions de petites entreprises sur Facebook, dont la plupart génèrent des revenus publicitaires cruciaux pour la plateforme. Naturellement, Facebook a toujours cherché à soutenir les petites entreprises; “Annonces automatisées” et “Rendez-vous” ne sont que deux outils créés précédemment pour aider les petites marques à réussir sur la plate-forme.

À la lumière de Covid-19, Facebook a lancé le «Business Resource Hub» pour soutenir les personnes touchées par la pandémie. Le centre d’accès gratuit comprend une «boîte à outils de résilience», qui contient des informations sur la prévention des interruptions d’activité, et un «guide d’action rapide» pour aider à coordonner les activités de réponse.

Facebook a également fourni aux entreprises un certain nombre de modèles gratuits pour les aider à communiquer des messages clés liés aux réponses de Covid-19, ainsi que de simples messages de gratitude. Des exemples de modèles incluent «oui, nous prenons toujours des commandes» et «nous ne serions pas ici sans vous».

Nous avons partagé une mise à jour sur nos efforts pour aider les petites entreprises à traverser cette période difficile, notamment: des mises à jour sur notre programme de subventions aux petites entreprises aux États-Unis, de nouvelles cartes-cadeaux numériques pour les entreprises locales sur Facebook et plus encore. https://t.co/jpQj33VnkI – Salle de presse Facebook (@fbnewsroom) 3 avril 2020

Autocollants Instagram pour les petites entreprises

Instagram, propriété de Facebook, a également publié une nouvelle fonctionnalité pour aider les petites entreprises à réaliser des ventes, qui se présente cette fois sous la forme d’une carte-cadeau, d’une commande de nourriture et d’autocollants de collecte de fonds qu’ils peuvent partager sur leur profil ou dans Stories.

Cela signifie que, bien que les consommateurs ne puissent pas visiter les entreprises en personne ou accéder à des services immédiats, ils peuvent toujours soutenir leurs entreprises locales ou préférées soit en commandant des plats à emporter, en effectuant des achats qui peuvent être échangés à une date ultérieure, soit en effectuant dons directs.

Aujourd’hui, nous lançons un moyen pour vous de soutenir les petites entreprises par le biais de cartes-cadeaux et de commandes à emporter ou à livrer ???? ❤ Pour plus d’informations ???? https://t.co/D3W1ze5sRQ pic.twitter.com/Xr88jyPSze – Instagram (@instagram) 15 avril 2020

En appuyant sur des autocollants, les clients sont dirigés vers un site Web où ils peuvent compléter leur commande, ou sur une page de collecte de fonds dédiée sur Facebook. Les clients peuvent également partager les autocollants dans leurs propres histoires s’ils souhaitent montrer leur soutien à certaines entreprises de leur région. Selon Instagram, la fonctionnalité sera disponible aux États-Unis et au Canada, avant d’être déployée à l’international par la suite.

Le principal avantage de cette fonctionnalité est de maintenir la sensibilisation des petites entreprises ainsi que d’amplifier les nouvelles opportunités de gagner grâce à la pandémie. Même si les clients savent qu’une entreprise a une présence sur Instagram, ils peuvent ne pas être au courant des différentes façons dont ils peuvent les soutenir en ligne ou via la plateforme pendant cette période.

