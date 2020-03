comment les propriétaires de logements locatifs peuvent-ils continuer de cette façon?

Les périodes de vide peuvent être le fléau de la vie de nombreux propriétaires. Maintenant, de nouvelles recherches montrent qu’ils deviennent moins un problème, mais il y a encore des choses que vous pouvez faire pour les éviter.

Avoir une propriété vide n’est un bon scénario pour aucun propriétaire. Peu importe ce que vous prévoyez de récolter grâce à une vente future en plus-value du capital, une grande partie de l’investissement immobilier concerne les rendements locatifs.

Certaines nouvelles données de Goodlord ont révélé que le nombre de «jours vides» pour les propriétaires britanniques est tombé en février à 19 jours, contre 20 jours en janvier. Cela peut être une baisse modeste, mais chaque jour compte pour les résultats des propriétaires.

Les périodes de vide varient d’un pays à l’autre, selon le rapport. Dans le Grand Londres, où le marché locatif est rapide et féroce, les vides sont passés de 15 jours à seulement 10 jours. Pendant ce temps, le nord-ouest, le sud-est, le sud-ouest et les West Midlands avaient tous plus de jours occupés le mois dernier.

Combien de temps les gens louent-ils?

Goodlord a également examiné les conditions de location moyennes au Royaume-Uni. Alors que la moyenne britannique était de 10 mois en février, encore une fois, elle variait d’une région à l’autre. Les locations les plus longues ont tendance à être à Londres, où les locataires restent sur place pendant une moyenne de 14 mois. À l’autre extrémité de l’échelle, les locataires du nord-ouest ne restent que huit mois.

À l’heure actuelle, la demande de logements locatifs est extrêmement élevée. Alors que le nombre de logements locatifs disponibles pourrait être en baisse, selon les statistiques, le nombre de locataires à la recherche est en hausse. C’est généralement une bonne chose pour les propriétaires de logements locatifs, et cela pourrait expliquer la réduction des périodes de vide.

Les inconvénients d’avoir une propriété vide

Les périodes nulles sont indésirables pour un certain nombre de raisons, sauf si elles sont intentionnelles, comme pour effectuer des travaux sur la propriété. Que vous soyez propriétaire d’une propriété ou de plusieurs, chaque fois qu’une maison locative n’a pas de locataire, vous ne recevez pas le revenu locatif qui constitue votre retour sur investissement global. Mais ce n’est qu’un côté de l’histoire.

Trouver de nouveaux locataires peut prendre beaucoup de temps. Même si vous nommez une société de gestion, la propriété devra être annoncée et les visites effectuées. Les futurs locataires doivent tous être contrôlés et, en cas de succès, de nouveaux contrats doivent être établis.

Les logements locatifs doivent généralement être nettoyés au début et à la fin d’une location. Si le taux de rotation des locataires est élevé, cela augmente chaque année les coûts de nettoyage. Normalement, vous aurez également un inventaire au début à la fin de chaque location.

Les contrôles de sécurité peuvent augmenter. Avant d’emménager, certains contrôles doivent être effectués, comme la vérification des avertisseurs de fumée et la sécurité électrique. Cela s’ajoute si vous commencez régulièrement de nouvelles locations.

Pendant qu’une maison est vide, le propriétaire est responsable de toutes les factures. Cela comprend, entre autres, le gaz, l’électricité, l’eau et la taxe municipale. Vous pouvez demander une réduction d’impôt du conseil dans certains cas, mais un administrateur est également impliqué dans le tri des factures.

Cela pourrait affecter votre assurance si la propriété est vide.

Donner envie aux locataires de rester

En tant que propriétaire ou investisseur immobilier, il est dans votre intérêt de garder vos locataires dans votre propriété le plus longtemps possible, dans la plupart des cas. Alors que les soi-disant «propriétaires voyous» tentent de couper les coins ronds pour essayer de maximiser les profits, il va sans dire qu’il s’agit d’un modèle commercial très médiocre.

De toute évidence, il n’y a que peu d’influence que vous pouvez avoir sur le comportement de vos locataires. Mais vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire le risque de règles nulles.

Regardez les domaines de forte demande. Si vous investissez dans une zone à forte demande de locataires, comme dans ou à proximité d’une grande ville, vous aurez un choix plus large de locataires. Pensez à l’emplacement des emplois locaux, aux options de transport et à la scène sociale dans la région.

Considérez la taille. Selon votre «locataire cible», la taille pourrait faire la différence. Si vous voulez attirer de jeunes professionnels aisés, par exemple, un spacieux appartement de deux chambres pourrait être un bon choix. Si votre investissement est à Londres, un appartement ou un studio d’une chambre pourrait être plus populaire.

Investissez dans le confort moderne. Les locataires d’aujourd’hui attendent plus de leurs biens locatifs. Une connexion WiFi inégale et une cuisine sans lave-vaisselle ne sont pas sur la liste de souhaits de la plupart des gens. Vous pouvez même ajouter une technologie intelligente, car ces petites touches peuvent donner envie au locataire de rester.

Pensez à leurs factures. Plus votre propriété est respectueuse de l’environnement, plus les factures de vos locataires seront faibles. Il s’agit d’un argument de vente majeur et vous pourriez même obtenir un meilleur taux hypothécaire pour votre propriété. Les nouvelles constructions offrent les options les plus éconergétiques.

Faites-en leur espace. Les locataires veulent se sentir chez eux dans un endroit, même s’ils louent. S’il est meublé, pensez à investir dans un pack de meubles pour obtenir le bon équilibre. Vous devez également respecter le fait que c’est leur espace en donnant beaucoup de préavis pour les inspections.

Résolvez les problèmes rapidement. Si un appareil se casse ou s’il y a une fuite, répondez le plus rapidement possible. Il en va de même pour tout litige qui survient. Une fois que vous avez de bons locataires, cela peut vous aider à les garder.

Obtenez de bons locataires. Votre processus de vérification devrait vous aider à exclure les locataires à risque. Cela pourrait inclure ceux qui ont été expulsés dans le passé ou qui n’ont pas payé leur loyer. Si vous nommez un agent de location, il devrait le faire pour vous, mais vous pouvez toujours avoir votre mot à dire.

Considérez un HMO. Une maison à occupation multiple (HMO) a tendance à avoir des contrats distincts pour chaque locataire. Cela signifie que lorsque l’on part, ce n’est que cette pièce qui cesse de rapporter le loyer, plutôt que toute la propriété.

Budget pour périodes nulles. Parfois, malgré tous vos efforts, vos locataires décident de déménager. Il est important d’avoir un plan d’urgence pour cela afin que vous puissiez couvrir tous les coûts jusqu’à ce que vous trouviez un nouveau locataire.

Le choix de la bonne propriété est la première étape pour réduire votre risque de règles nulles.