Comment les responsables technologiques peuvent réussir en tant que leaders agiles

Dans cette interview vidéo, David Sohmer explique comment les responsables technologiques peuvent adopter des méthodes de travail agiles, soutenir leurs équipes agiles et réussir en tant que vrais leaders agiles.

Il y a des choses que les responsables technologiques doivent commencer à faire en tant que leaders agiles, comme créer un espace de colocalisation et laisser les équipes s’auto-organiser. Ils doivent laissez les équipes penser par elles-mêmesLes gestionnaires doivent adopter leur style à la maturité de l’équipe agile. Il est important de poser les bonnes questions. Les politiques d’entreprise et les mesures de performance pour les managers peuvent provoquer des comportements en conflit avec l’agilité. Les managers doivent également laisser les équipes penser par elles-mêmes. Les gestionnaires doivent créer un écosystème où les équipes peuvent prospérer.Il y a des dates à respecter et les gestionnaires devraient aider les équipes à respecter ces dates en ajuster la portée ou la taille de l’équipe.La mentalité de leader agile est essentielle. Les gestionnaires doivent se concentrer sur le changement de l’organisation créer un environnement pour que les équipes puissent s’épanouir et devenir productives.Les approches de transformation agile du Big Bang sont plus difficiles qu’une transition plus lente, par étapes, équipe par équipe. Le déploiement de deux ou trois équipes par trimestre contribue au succès et à l’élan.Scrum fournit un miroir de l’organisation et tous les problèmes actuels deviennent visibles.La montée en puissance d’une nouvelle équipe peut prendre six mois et les amener à l’état d’équilibre.Les objectifs de performance individuels doivent être révisés en agile pour favoriser une plus grande concentration d’équipe; les incitations doivent être alignées sur l’aide aux coéquipiers par rapport à la performance individuelle et à l’héroïsme. La formation des responsables technologiques est essentielle pour réussir en tant que leaders agiles. Les dirigeants doivent comprendre le «pourquoi» des méthodes de travail agiles. Les entraîneurs agiles devraient faire pression pour une formation en immersion pour les leaders. Les équipes agiles doivent relation solide et transparente avec l’entreprise pour créer la confiance.

Q: Sur quoi les managers devraient-ils se concentrer lors de la transition vers l’agilité?

Des choses comme se battre pour l’espace physique et s’assurer que les équipes sont colocalisées. L’autre chose que je mentionnerais est de laisser les équipes s’auto-organiser. Il pourrait être tentant de vouloir continuer à dire à chaque personne ce qu’elle devrait faire ou de retirer une personne d’une équipe pour vous le savez, un projet pour animaux de compagnie pendant quelques heures. Cela devrait être évité à tout prix. Et vraiment, apprenez à créer le bon environnement pour votre équipe. Plus vous laissez votre équipe comprendre et faire, plus elle sera forte.

Q: Les managers devraient-ils simplement croire que les équipes font la bonne chose?

Chaque équipe, alors que vous commencez ce voyage d’agilité, chaque équipe est sur une courbe de maturité. Et donc les équipes plus immatures vont avoir besoin d’un peu plus d’aide, au début. Et donc, vous savez, les gestionnaires ou vraiment pendant leur transition pour devenir vraiment des leaders, et pas tellement gérer tous les aspects de leur équipe, peuvent être utiles à l’équipe. Vous voulez avoir un équilibre avec cela. Vous voulez pouvoir laisser l’équipe échouer un peu et trouver ses propres réponses, mais si vous les voyez faire une grosse erreur, je pense que poser les bonnes questions au bon moment peut être très utile à l’équipe. Et je – d’après mon expérience, les équipes sont très ouvertes à cela.

Q: Selon vous, qu’est-ce que les managers trouvent le plus difficile avec l’agilité?

Je pense que, parfois, les politiques de l’entreprise sont parfois à blâmer, notamment en ce qui concerne les performances des managers. La plupart des gestionnaires supportent le poids du respect des délais, et cetera. Et c’est ce à quoi ils sont habitués. Et puis ils ont mis la pression sur les équipes pour ça, pour les dates qui sont promises. Et ils vont être notés pour s’assurer que leurs équipes respectent les délais et, vous savez, souvent ces dates sont arbitraires, ce qui est très difficile, je pense, pour les managers.

Q: Comment les managers doivent-ils gérer les délais ou les engagements en agile?

Certes, il y a des dates à respecter. Il pourrait y avoir une date réglementaire à respecter. Je pense qu’il s’agit vraiment de permettre à l’équipe de – s’ils savent que c’est quelque chose de ferme et doit être atteint, alors il y a d’autres leviers qu’ils peuvent tirer. La portée est probablement la plus grande, peut-être la taille de l’équipe, si cela peut aider, parfois cela n’aide pas. Parfois, cela nuirait à l’équipe pour ajouter plus de personnes.

Q: Quelle est l’importance de la mentalité de leader agile?

Q: Que souhaiteriez-vous savoir avant de commencer votre première transition agile?

Je pense que j’aurais aimé savoir à quel point ça allait être difficile. Surtout la façon dont nous avons géré notre première transformation. Dans une organisation financière, nous avons fait davantage une approche big bang, où toutes les équipes ont vraiment commencé le même jour. Et nous avions beaucoup d’équipes. Et la quantité d’expertise agile et de coaching que cela nécessite et les maîtres de mêlée matures qui le nécessitent ont rendu les choses très difficiles, car nous n’avions pas vraiment cela.

Et je pense que, vous savez, cette approche du big bang, vous savez, au lieu de faire les choses un peu plus lentement, peut-être en commençant par un domaine ou un projet, vous savez, et en prenant un bon départ, en construisant un succès précoce et puis regarder l’élan se développer. Comme vous roulez peut-être 2-3 équipes par trimestre, c’est certainement un chemin beaucoup plus facile, donc j’aurais aimé savoir qu’avant de commencer, à quel point ça allait être difficile et ça n’aurait pas dû être une surprise parce que la mêlée, vous savez, si quelqu’un prend le cours de mêlée, il apprendra que la mêlée n’est vraiment qu’un miroir de votre organisation et que cela soulève tous les problèmes à la surface et c’est exactement ce qui s’est passé.

Nous avons donc eu beaucoup de partenaires commerciaux mécontents probablement au cours des six premiers mois, mais les choses se sont certainement stabilisées et se sont beaucoup améliorées. En fait, nous avons gagné beaucoup de cœur et d’esprit grâce à l’entreprise, mais ce fut six mois vraiment difficiles.