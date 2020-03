Comment les SEO peuvent bénéficier de l’utilisation de l’IA et de l’automatisation – Econsultancy

Aujourd’hui, l’optimisation de la recherche optimise l’expérience de votre client. Alors que les gens interrogent un moteur de recherche sur leur ordinateur portable, demandent de l’aide à un assistant vocal ou utilisent leur appareil mobile pour trouver des solutions proches de leurs besoins, les marques doivent être positionnées pour apparaître dans ces moments critiques de prise de décision.

De plus, ils doivent être positionnés pour répondre avec un contenu pertinent et personnalisé qui répond directement au besoin déclaré, quel que soit l’appareil ou la plate-forme. En fait, le marketing en temps réel (65%) et la livraison et l’engagement omnicanal (52%) ont été identifiés comme les deux principales priorités marketing à court terme dans une enquête Econsultancy / Resulticks auprès de plus de 340 marques d’entreprise.

Cet afflux massif de données de recherche et d’interaction avec les clients ne peut être analysé et activé en temps réel sans automatisation. Mais ne vous y trompez pas, l’automatisation ne consiste plus à ce que les machines effectuent simplement des tâches redondantes pour nous. La puissance de l’intelligence artificielle a donné à nos référenceurs et spécialistes du marketing le pouvoir d’analyser les informations, de prendre des décisions et même d’effectuer des tâches d’optimisation, ce qui permet aux référenceurs de se concentrer sur les éléments les plus créatifs et stratégiques de chaque campagne.

Comment pouvez-vous utiliser l’IA dans votre stratégie de référencement pour obtenir une meilleure compréhension, répondre en temps réel et augmenter votre pertinence par rapport à la demande?

Glaner les connaissances des clients à partir des données de recherche

L’intelligence artificielle peut permettre aux SEO de récolter rapidement les informations les plus percutantes à partir d’ensembles de données autrement insurmontables. Comme les données de recherche sont devenues de plus en plus complexes, elles sont devenues une riche source d’informations et de valeur dans toute l’organisation:

Requêtes de recherche peut nous dire ce dont le client a besoin, ce qu’il en pense, quel problème ou point douloureux l’a conduit à rechercher, et plus encore.

Zéro clic – le comportement sur les pages de résultats de recherche (SERP) et les interactions avec les listes locales peuvent nous dire quand les clients ont rapidement trouvé leur réponse et converti en appel téléphonique ou en visite en magasin.

Activité sur place peut nous dire à quelle étape de leur parcours d’achat un client se trouve, quelles sont les lacunes en matière d’informations, quels sujets ils souhaitent en savoir plus, quelles réserves ils peuvent avoir concernant la conclusion de la transaction, et plus encore.

Démographie – les tendances, les traits et les caractéristiques de haut niveau peuvent ajouter de la profondeur et de la couleur aux profils des acheteurs.

Transactions – l’historique des achats, les interactions avec les balises en magasin, les offres échangées et les profils tiers de cartes de crédit, par exemple, aident à combler les lacunes et à construire une compréhension plus solide du client.

Médias sociaux, e-mail et autres conversations en cours peut nous aider à mieux comprendre ce que résonnent les messages, les offres ou le contenu qui déclenchent une réaction de conversion, etc.

Le SEO détient la clé de la majeure partie de ces données qui sont utilisées non seulement pour informer les campagnes marketing et le ciblage, mais pour améliorer le produit, le service client et la fidélité. Les données client ont le pouvoir de transformer l’ensemble de l’entreprise, ce qui place les SEO dans une position assez enviable – s’ils peuvent partager et communiquer ces informations avec les parties qui peuvent en bénéficier.

Votre PDG ne souhaite pas voir les rapports de classement; ils veulent des informations de haut niveau qui peuvent éclairer la direction de l’entreprise. Les équipes de service client de première ligne n’ont pas besoin de se lancer dans les mauvaises herbes d’un audit SEO, mais elles doivent comprendre quels sont les points de douleur et les frictions spécifiques dans le parcours client afin de pouvoir les résoudre de manière plus proactive.

Les informations basées sur l’IA garantissent des rapports rapides et précis. La technologie peut être formée pour reconnaître les modèles dans les données et même creuser dans de nombreuses couches de données, en identifiant les opportunités et les défis que vous n’auriez jamais découverts autrement. Et les spécialistes du marketing ne voient pas seulement des réussites dans le référencement: plus de 31% des répondants à une enquête BrightEdge ont constaté que l’IA aidait à mieux comprendre le client. (Avertissement: je suis le COO de BrightEdge).

Utiliser l’automatisation basée sur l’IA pour améliorer les performances de référencement

C’est vraiment la puissance de la couche AI ​​en SEO. Nous utilisons depuis longtemps l’automatisation pour gagner du temps et réduire le travail, mais l’automatisation basée sur l’IA peut également améliorer les performances du référencement.

Les enchères médiatiques payantes basées sur l’IA étaient peut-être l’une des premières utilisations les plus connues de l’IA dans le marketing. Sachant cela, les référenceurs peuvent travailler en étroite collaboration avec des équipes médiatiques rémunérées pour assurer une bonne exposition tout en éliminant la cannibalisation, les efforts en double et les dépenses inutiles.

Cette même technologie d’IA sous-jacente peut désormais également optimiser l’optimisation et la personnalisation du contenu en temps réel. Les référenceurs ont la capacité d’automatiser des tâches répétitives telles que la création de liens et l’audit. Mais vous pouvez également programmer vos outils de référencement basés sur l’IA pour déclencher des optimisations basées sur le comportement des consommateurs, les interactions avec le contenu, les requêtes de recherche spécifiques, etc.

Les robots conversationnels, par exemple, peuvent «apprendre» et améliorer leur précision lorsqu’ils «apprennent à connaître» votre public. Les moteurs de personnalisation peuvent détecter les modèles et la structure de votre trafic et commencer à prévoir quels produits ou recommandations de contenu peuvent être les plus performants. Et au fur et à mesure que ces interactions ont lieu, elles continuent d’analyser, d’apprendre, de s’adapter et de se perfectionner.

L’intégration de l’intelligence artificielle dans votre stratégie de référencement vous offre des avantages d’échelle, même si vous êtes une personne seule. Considérez l’IA comme un partenaire silencieux – un partenaire obsédé par les données et complètement geek qui ne dort jamais, est toujours actif et fait le travail analytique d’une équipe de centaines de personnes.

L’IA n’est pas là pour votre travail; cela libérera votre temps et votre énergie mentale pour vous concentrer sur vos opportunités de référencement plus créatives et stratégiques. Il vous aidera à préparer un budget SEO plus important, à présenter des recommandations multi-canaux à votre CMO et, dans certains cas automatisés, à faire beaucoup de travail pour vous afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie créative et numérique.