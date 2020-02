Comment les services mobiles en magasin peuvent améliorer la fidélité des clients (Commentaire)

Les services mobiles peuvent combiner le meilleur des expériences client en ligne et hors ligne, écrit Benjamin Wall.

La commodité dans le cadre de l’expérience en magasin est améliorée par Marks & Spencer et Sainsbury’s avec le lancement de leur nouvelle application de paiement. Le service mobile et gratuit permettant de gagner du temps est destiné en particulier à l’heure du déjeuner à Londres, où il compte le plus.

On peut se demander si cette amélioration crée effectivement un avantage concurrentiel. Est-ce un avantage que le concours ne peut pas copier? Cette amélioration attire-t-elle plus fortement le client dans la proposition de valeur unique de la boutique?

En ce qui concerne la duplication, la décision de M&S démontre qu’il est clairement possible d’imiter l’innovation. De l’autre côté de l’étang, tout le monde connaît les magasins Go d’Amazon tandis que l’application de Macy est moins bien connue mais a les mêmes fonctionnalités. Pas d’USP ici. Même l’avantage d’être un précurseur n’est pas clair – il vaut peut-être mieux être un adepte, capable de tirer parti des enseignements de Sainsbury’s et de M&S.

“L’avantage essentiel pour le client est de recevoir des informations directement liées aux articles du panier”

Quels types de services mobiles pourraient alors accompagner chaque visite de magasin pour améliorer les avantages particuliers de ces détaillants? Deux idées dans la catégorie des aliments pour chacun de ces deux détaillants montrent certaines des possibilités d’ajouter une valeur durable à toutes les visites.

Le point clé est d’accéder aux énormes quantités d’informations que le détaillant peut mettre à disposition sur Internet. L’avantage essentiel pour le client est de recevoir des informations directement liées aux articles du panier. C’est ce qui intéresse le client en ce moment et offre une valeur pertinente. Les clients voudront cette valeur pertinente chaque fois qu’ils achèteront et deviendront ainsi fidèles au détaillant.

La division alimentaire et épicerie de M&S peut être considérée comme se positionnant du côté premium des tendances. Conformément à cette proposition de valeur, ils mettent en valeur la durabilité de leurs fermes de fournisseurs, soulignant la qualité et la solidité dans une page dédiée sur leur site Web. Avec tout le respect que je vous dois, ces informations stimulantes sont d’abord, quelque peu enfouies sur le site Web et deuxièmement, non liées à des produits spécifiques.

Un client achetant du bœuf serait le jour motivé pour savoir d’où il vient. Un lien vers la ferme du fournisseur donne au client la possibilité d’en savoir plus sur les origines du bœuf, en magasin ou ultérieurement. Le lien peut inciter les clients à s’intéresser davantage à l’approvisionnement une fois qu’ils se rendent compte que la transparence est facilement disponible. Et M&S ​​gagnerait plus sur son investissement dans la transparence: le client gagne à chaque visite dans le magasin et est plus étroitement lié à la durabilité haut de gamme de la boutique.

M&S construit également sa proposition de valeur sur les tendances alimentaires qui seront importantes en 2020, comme le montre un article sur leur site Web. Il s’agit d’un excellent contenu et pourquoi ne pas le rendre plus pertinent pour le client en le reliant à des visites d’achat individuelles?

“Une application mobile pourrait aider quantitativement et qualitativement les clients dans la boutique en conséquence”

Les produits à la mode que M&S souhaite promouvoir sont tous liés aux produits existants, soit comme compléments complémentaires, soit comme alternatives. Lorsque de tels produits apparaissent dans le panier, un lien utile vers l’article tendance peut être fourni. De tels coups de pouce bienvenus à de nouvelles trouvailles seraient offerts en quantités digestes au bon moment. Les clients seraient attirés par l’élargissement de leurs horizons spécifiquement en relation avec leurs propres préférences de consommation en matière de M&S.

Une interprétation de l’offre de valeur de Sainsbury est qu’ils aident les clients à définir leur propre style de vie alimentaire. Une application mobile pourrait aider quantitativement et qualitativement les clients dans la boutique en conséquence.

Quantitativement, Sainsbury’s possède d’excellentes informations sur les détails nutritionnels de chaque produit vendu en ligne. Pourquoi ne pas cumuler les scores sur les détails nutritionnels des produits dans le panier de l’application? Il s’agit d’une réelle valeur ajoutée pour les acheteurs souhaitant orienter leur apport nutritionnel en énergie, matières grasses, acides gras saturés, sucre et sel. Et une fois que les clients commencent à acheter en gardant à l’esprit les détails nutritionnels, ils voudront acheter de cette façon à chaque fois.

Qualitativement, Sainsbury’s possède des fonctionnalités qui, une fois intégrées dans une application, pourraient agir comme un coach personnel lors de chaque visite de magasinage. Les clients peuvent définir «mon profil alimentaire» dans leur compte personnel ou, à l’aide des gammes de produits prédéfinies, pourraient à l’avenir indiquer les gammes qu’ils préfèrent. L’application pourrait signaler des produits dans le panier qui ne correspondent pas au profil alimentaire ou où il existe des alternatives dans une gamme privilégiée.

Les services mobiles peuvent combiner le meilleur des expériences client en ligne et hors ligne. Les détaillants peuvent utiliser des applications pour offrir une valeur pertinente qui donne vie à leur proposition de valeur toute la journée.

Benjamin Wall est l’auteur de Amazon: Gérer un succès extraordinaire en valeur 5-D qui peut être acheté ici.

