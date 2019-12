Comment les spécialistes du marketing utilisent les données de première et de tierce partie pour optimiser les performances

Les données sont devenues l'une des ressources marketing les plus précieuses. Avec les bonnes données, les marques peuvent obtenir des informations sur les désirs, les préférences, les achats potentiels et les déclencheurs de fidélité des consommateurs. Avec autant de données à portée de main ces jours-ci, il n'y a aucune excuse pour ne pas être axé sur les données et pour capturer et analyser une gamme de données pour identifier les stratégies d'acquisition et de rétention.

Dans un récent rapport d'Invoca, les spécialistes du marketing ont exprimé leur confiance dans leurs sources de données, collectant des informations sur les canaux en ligne et hors ligne. Selon la recherche,

Les spécialistes du marketing sont très confiants ou confiants dans les sources de données, notamment:

Historique d'achat (90%)

Sites Web d'entreprises (86%)

Applications mobiles (84%)

Les spécialistes du marketing ont déclaré ce qui suit en tant que 3 principales sources de données de première partie pour informer le marketing numérique:

Site Web de l'entreprise (56%)

Application mobile (42%)

Historique d'achat (38%)

Lorsqu'ils envisagent des sources de données hors ligne, les spécialistes du marketing prévoient d'investir davantage dans la collecte et l'utilisation de ces sources telles que les interactions en magasin et les appels téléphoniques.

Cependant, l'un des problèmes auxquels sont confrontés les spécialistes du marketing est l'accès réduit aux sources de données hors ligne par rapport aux sources en ligne. Par exemple, 73% des répondants disent avoir accès aux données du site Web de l'entreprise, mais seulement 56% disent avoir accès aux données sur les interactions avec les clients à partir des appels téléphoniques.

En combinant des sources en ligne et hors ligne, les marques peuvent obtenir une vue globale de l'ensemble du parcours client. Dans l'exemple simple ci-dessous, le parcours d'achat de Lily couvre à la fois les interactions et les informations hors ligne et en ligne, et lorsqu'ils sont combinés, ils fournissent de riches détails sur les futurs voyages ou d'autres voyages probables de prospects similaires.

Dans le cas de Lily, la marque a également ajouté des données tierces au mélange pour mieux comprendre les données démographiques et les événements de la vie tels que le déménagement. Des données en ligne ont été capturées sur les comportements de recherche de Lily et des données hors ligne ont été capturées lorsque Lily a visité le magasin pour effectuer un achat. Chaque élément de données est inestimable lors de l'évaluation des efforts de marketing sur tous les canaux.

Données tierces

En plus des données de première partie hors ligne et en ligne, les spécialistes du marketing devraient également utiliser des données de tiers pour combler les lacunes manquantes, corriger les informations erronées et ajouter des informations supplémentaires sur les modes de vie et les comportements.

Les tiers sont des données externes disponibles à l'achat par les fournisseurs de données qui se procurent des données et les regroupent en ensembles applicables qui peuvent être appliqués à vos bases de données propriétaires. Ces données font partie intégrante du déploiement de campagnes marketing ciblées, car elles fournissent des centaines d'éléments de données qu'aucun consommateur ne remplirait sous une seule forme. Avec seulement quelques éléments de données de première partie, des ensembles de données de tiers peuvent être ajoutés pour corriger et remplir les éléments manquants tels que les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les modes de vie, les données démographiques, les indicateurs d'achat et plus encore pour renforcer les connaissances de vos clients.

Lors de l'approvisionnement d'actifs de données tiers auprès d'un fournisseur, il est impératif de faire attention et de poser les bonnes questions sur la qualité des données, comment les données sont-elles obtenues, à quelle fréquence sont-elles mises à jour, respectent-elles les règles de confidentialité, etc. Bien qu'il existe de nombreux fournisseurs de données de haute qualité offrant des ressources de données légitimes et éthiques, il y en a tout autant qui compilent des listes obsolètes, de mauvaises informations et qui ne sont pas conformes aux lois sur la confidentialité.

Défis du marketing basé sur les données: utiliser les données pour optimiser les performances des annonces

Avoir suffisamment de données à utiliser n'est pas un problème pour les spécialistes du marketing, mais donner un sens aux données dont ils disposent peut être un défi. La qualité et l'exactitude des données et les problèmes de confidentialité ont été cités comme certains des plus grands obstacles à surmonter.

Les spécialistes du marketing comprennent l'importance d'utiliser les données pour optimiser leurs efforts de marketing, mais ils ont besoin d'accéder aux bons outils marketing pour intégrer, nettoyer et analyser les données afin de les appliquer à grande échelle. En plus d'avoir les bons outils, il y a souvent un manque de compétences en matière de données. Selon les recherches d'Invoca, 73% des spécialistes du marketing affirment avoir confiance dans leur capacité à appliquer les données lors de la personnalisation des campagnes, seuls 67% se disent confiants dans l'analyse des données. Un sur quatre aimerait avoir plus de compétences pour analyser les données (26%).

L'un des spécialistes du marketing devrait se concentrer sur l'utilisation de l'IA pour prendre des décisions mieux informées et basées sur les données. Cependant, seulement environ la moitié des spécialistes du marketing utilisent l'IA.

De nombreux spécialistes du marketing comprennent l'importance d'être axé sur les données, mais il existe encore des lacunes en ce qui concerne la réussite de l'exécution. Une étude de Forbes a montré que 64% des dirigeants «sont fortement d'accord» que le marketing basé sur les données fournit un avantage concurrentiel pour décider de la manière de concurrencer d'autres entreprises dans le même domaine.

Vous souhaitez en savoir plus sur les stratégies et tactiques marketing supplémentaires? Téléchargez notre eBook de marketing sur l'expérience client.