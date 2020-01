Comment les systèmes DAM peuvent aider les entreprises à conduire la transformation numérique – Econsultancy

Même les marques les plus connues peuvent être dépassées par la perspective (et le processus) de transformation numérique.

Dans le même temps, cependant, nous avons vu d’autres marques – en particulier celles qui ont intégré les technologies numériques dans tous les domaines de leur activité – générer des résultats exceptionnels.

Le rapport «La transformation créative stimule l’expérience client» d’Econsultancy, en association avec Widen, suggère que les systèmes DAM (ou logiciel de gestion des actifs numériques) sont l’une de ces technologies, avec le potentiel de générer des avantages commerciaux transformationnels.

Qu’est-ce qu’un système DAM?

Un système de gestion des actifs numériques est un outil qui peut stocker et organiser les actifs numériques d’une entreprise, tels que des images ou des fichiers audio, etc.

Il le fait à partir d’un référentiel central, ce qui, de manière cruciale, permet à toute l’organisation d’accéder à tous les actifs dont elle a besoin au même endroit.

Parallèlement au stockage, un système DAM permet également aux organisations de gérer les actifs. Plus précisément, par exemple, il permet aux personnes au sein de l’organisation de planifier les dates de sortie et d’expiration des actifs nouveaux et anciens, ainsi que de les mettre à jour à distance.

Quels sont les avantages d’un système DAM?

Selon le rapport d’Econsultancy, les avantages d’un tel système sont triples. Le premier vient de la réduction des coûts, notamment en lien avec la rationalisation des workflows. Par exemple, les employés peuvent utiliser le DAM pour accéder aux modèles de marketing, qui peuvent ensuite être retravaillés en fonction du contexte des différentes campagnes, par exemple emplacement ou événement saisonnier.

Le deuxième grand avantage d’un DAM est d’augmenter les revenus, principalement pour les mêmes raisons pour lesquelles il peut réduire les coûts. En effet, cela peut aider à améliorer la cohérence de la marque, qui est un élément clé dans la création d’un CX positif. En plus d’aider à améliorer la fidélité à long terme, cette cohérence peut également lutter contre les problèmes à court terme, tels qu’un CX incohérent conduisant les clients à aller ailleurs.

Le dernier avantage est la réduction du risque. En effet, le DAM donne aux organisations un plus grand contrôle sur les actifs et minimise donc les risques que les employés utilisent les actifs de manière abusive ou utilisent tout ce qui n’a pas été approuvé. Cela est particulièrement utile pour les organisations qui travaillent avec des pigistes ou des créatifs qui devraient autrement passer par un processus d’approbation qui prend du temps.

Garantir l’adhésion de la suite C

Dans une enquête, Econsultancy a constaté que 78% des entreprises ont déclaré que le point de vue du conseil d’administration sur le marketing numérique comme une fonction tactique plutôt que stratégique était un défi «très» ou «assez» important lors de l’établissement des budgets martech.

Par conséquent, il est important de se concentrer sur les paramètres commerciaux globaux lors de la création d’une analyse de rentabilisation pour la technologie DAM – et pas seulement sur les résultats d’un département individuel, comme le marketing.

Enfin, il est essentiel de ne pas rester bloqué sur les caractéristiques de la technologie elle-même, car il est peu probable que les membres du conseil d’administration moins avertis en technologie y adhèrent. est beaucoup plus susceptible de générer des investissements.

Pour en savoir plus sur ce sujet, téléchargez le rapport «La transformation créative stimule l’expérience client», en association avec Widen.