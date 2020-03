Comment l’état d’esprit d’un entrepreneur déterminera le succès d’une entreprise

Joe De Sena, PDG et fondateur de Spartan Race, partage ses réflexions sur la construction de la ténacité et plus encore.

Mars

22, 2020

1 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Dans cet épisode de The Playbook, Joe De Sena, PDG et fondateur de Spartan Race, donne son avis sur: Pourquoi vous devez définir des attentes concernant votre style de gestion dès l’embauche de membres de l’équipe [6:51]Comment un sentiment d’accomplissement ou d’accomplissement peut aider les gens à traverser des moments difficiles ou des défis [8:14].Combien d’entrepreneurs tombent dans le piège d’être guidés par leur désir d’éviter l’inconfort [12:00].Pourquoi avoir le bon cadre de référence vous aidera à sortir de ce que Joe appelle la “Vallée de la Mort” [14:31].

Connexes: Comment développer un état d’esprit imparable

.