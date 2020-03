Comment lever des capitaux en des temps incertains

Voici comment lever des capitaux lorsque les choses deviennent difficiles.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Au cours de la dernière décennie, nous avons connu la plus grande expansion économique de l’histoire américaine avec un chômage à un creux historique de 3,6%.

Naturellement, pendant les périodes d’expansion économique, il est plus facile de lever des capitaux pour une startup ou une nouvelle entreprise. Les investisseurs sont incités à investir du capital dans des entreprises naissantes car les perspectives de rendement sont plus élevées par rapport aux autres opportunités d’investissement et le risque de baisse est réduit en raison des dépenses clients ciblées et de la reconstitution des capitaux. Si les «temps sont bons», les investisseurs savent généralement que même si les fondateurs font des erreurs, ils auront amplement l’occasion et les possibilités de les corriger.

Mais que se passe-t-il lorsque le marché tourne et que nous entrons en récession? Ou quelque chose d’inattendu, un soi-disant événement «Black Swan» comme le Coronavirus bouleverse les marchés mondiaux? Comment les entrepreneurs collectent-ils des capitaux lorsque cela se produit?

C’est une bonne question car la plupart des articles que vous lirez sur la mobilisation de capitaux ont été écrits en période d’expansion économique. Très probablement, au cours de la dernière décennie. Certes, même ma propre expérience en matière de capitalisation remonte à seulement 10 ans. J’étais trop jeune pour vivre la bulle Dot Com et j’ai été isolé à la faculté de droit pendant la Grande Récession. Plus important encore, de nombreux entrepreneurs mobilisant des capitaux n’ont jamais connu de récession, soit parce qu’ils sont trop jeunes, soit parce que cela fait longtemps que nous n’en avons pas eu ici aux États-Unis.

Connexes: Les bases de la mobilisation de capitaux pour une start-up

Dire que la plupart des entrepreneurs ne sont pas préparés à cette éventualité est un euphémisme. La semaine dernière, j’étais assis avec un entrepreneur dont la valorisation était agressivement élevée, même par rapport aux normes de l’économie en plein essor de 2019. Quand je lui ai posé des questions sur ses plans pour le prochain tour, il a admis que sa future évaluation dans les tours successifs était basée sur une économie forte et que «la protection contre les baisses n’était pas nécessaire – je ne vois tout simplement pas l’intérêt de m’y attarder. ”

Je ne suis pas d’accord. Vivement.

Les entrepreneurs doivent se préparer à une récession et doivent savoir comment lever des capitaux sur un marché baissier. Une des meilleures façons de le faire est de se préparer à l’avance. Lorsque l’économie est forte, vous avez le plus d’options. Exploitez-les.

Même si vous êtes prêt, lever des capitaux sur un marché baissier peut être incroyablement difficile et même déroutant. Premièrement, les entrepreneurs doivent se préparer à l’avance en établissant un fossé défensif clair autour de leurs paramètres commerciaux avec un fort accent sur la rentabilité. Les investisseurs ont réagi positivement à cette situation en période de repli étant donné que nombre de leurs autres sociétés de portefeuille sont confrontées à des menaces importantes.

Deuxièmement, les entrepreneurs devraient être flexibles sur les termes et les évaluations en comprenant un fait important: le capital est plus important que toute autre chose. Même si les entrepreneurs doivent prendre une évaluation inférieure avec plus de dilution que prévu, cela ne devrait pas avoir d’importance.

Soyez proactif Préparez-vous à l’avance. Concentrez-vous sur la rentabilité.

Il y a cinq ans, lors de la journée de démonstration de mon entreprise, un investisseur trop enthousiaste est venu me demander: «Quelles sont les entreprises phares? J’écrirai le chèque maintenant. » J’ai signalé une entreprise qui a maintenant une présence télévisuelle importante. L’investisseur s’est immédiatement rendu sur place et a investi 100 000 $.

Aucune diligence. Pas de conversation Rien

Bien qu’il s’agisse d’une aberration, elle illustre un point important: lorsque l’économie est forte, la mobilisation de capitaux peut être incroyablement facile.

Mais en période de récession, cela peut devenir difficile. C’est pourquoi la meilleure chose à faire est de consolider votre position lorsque l’économie gronde pour que vous soyez mieux préparé.

Connexes: Comment collecter de l’argent même si vous n’avez pas de “ traction ”

La première chose à faire est de vous assurer d’avoir une position de trésorerie solide avec une piste dégagée pour surmonter une tempête. Soyez implacable dans vos efforts pour réduire les coûts et rationaliser les opérations. Éliminez les projets secondaires, les nouvelles entreprises ou autres unités commerciales sous-performantes qui ne contribuent pas à la valeur fondamentale du produit de votre entreprise. Restructurez le personnel afin que vous puissiez concentrer tous vos collègues pour qu’ils soient au sommet de leur profession ou de leur licence. De plus, comprendre si vous êtes «vivant en défaut» ou «mort par défaut» est un autre bon moyen de mesurer la santé et la liquidité de votre entreprise.

Deuxièmement, vous devez chercher à atteindre la rentabilité – par tous les moyens possibles. En période de forte conjoncture économique, la rentabilité est prisée par les investisseurs car elle indique la santé d’une entreprise avec ou sans investissement en capital-risque. Dans une économie en baisse, où la croissance et la rentabilité sont de plus en plus rares, avoir une entreprise dans le noir peut vous placer dans une très petite élite d’entrepreneurs.

Il existe de nombreuses façons d’atteindre la rentabilité. Un accent particulier devrait être mis sur les marges du coût de livraison de votre produit. Examinez attentivement le coût unitaire de livraison de votre produit ou service et effectuez les ajustements nécessaires. De plus, vous pouvez réduire les dépenses de vente et de marketing afin de mettre immédiatement votre entreprise dans le noir. Bien que vous puissiez sacrifier la croissance en réduisant les dépenses de marketing, la décision peut être justifiée compte tenu de la nature de l’économie et de ce qui est le mieux pour votre entreprise.

Acceptez plus de dilution pour survivre

Lors de la levée de capitaux, les entrepreneurs et les investisseurs négocient souvent la valorisation de l’entreprise. Les investisseurs tentent de minimiser l’évaluation afin de maximiser leur pourcentage de propriété tandis que les entrepreneurs tentent de maximiser l’évaluation afin de minimiser leur dilution relative.

Dans une économie forte, les entrepreneurs ont généralement le dessus, car les évaluations sont généralisées et les investisseurs ont moins de pouvoir dans les négociations. Inversement, dans une économie en baisse, les investisseurs ont souvent le dessus car il y a moins de capitaux tourbillonnant sur le marché.

Connexes: 5 étapes pour augmenter le capital de démarrage et d’expansion

Les entrepreneurs doivent se familiariser avec l’acceptation d’une évaluation inférieure, et donc d’une plus grande dilution de la propriété, en période de récession. Cela est particulièrement grave lorsqu’une entreprise a une courte piste de capitaux et a besoin d’une infusion d’investissement pour survivre. Dans cette situation difficile, les entrepreneurs prennent généralement la bouée de sauvetage qu’ils peuvent obtenir.

Ce sur quoi les entrepreneurs doivent se concentrer, c’est l’objectif final; la survie et la sortie éventuelle de leur entreprise. Les récessions sont de nature cyclique et les entrepreneurs peuvent compenser la perte de valeur lors de cycles successifs une fois que l’économie s’améliore. Plus important encore, la discipline enseignée pendant ces périodes peut générer des retours financiers massifs sur la route.

Si vous ne pouvez pas lever des capitaux aujourd’hui, faites ce que vous pouvez pour survivre jusqu’à demain

Pendant une récession, la mobilisation de capital-risque devient beaucoup plus difficile. Si vous vous trouvez dans une position où vous devez lever des capitaux sur un marché baissier, il y a quelques leçons clés que vous pouvez prendre à cœur. Tout d’abord, vous devez faire tout votre possible pour réduire les coûts et préserver la liquidité de votre entreprise. Deuxièmement, vous devez vous concentrer sur la rentabilité. Enfin, vous devriez être à l’aise d’accepter plus de dilution dans la propriété.

.