Comment l’industrie de la beauté réagit au coronavirus – Econsultancy

Comme de nombreuses autres industries, le monde de la beauté a été extrêmement touché par la pandémie de coronavirus.

Au début, les marques de beauté ont pris la décision de suspendre les traitements et services en magasin, mais ont depuis été contraintes de fermer complètement les magasins de détail. Les salons, les spas – ainsi que les plateformes de réservation numérique comme Treatwell – ont également temporairement suspendu leurs activités.

Aujourd’hui, l’industrie fait tout ce qu’elle peut par le biais du commerce électronique pour lutter contre la perte de ventes de briques et de mortier. Heureusement, de nombreuses marques de beauté ont déjà investi dans des opérations en ligne, et certains des plus grands noms de la beauté utilisent un modèle commercial direct au consommateur. Mais cela suffira-t-il? Voici un aperçu de la réaction de l’industrie de la beauté.

Consultations virtuelles et RA

De nombreuses marques de beauté comptent encore largement sur l’expérience en magasin pour stimuler les ventes. Selon NPD, la rue britannique représentait 80% des ventes de produits de beauté en 2018. Et bien que la santé et la beauté soient l’une des catégories de commerce électronique à la croissance la plus rapide, l’absence de magasins de vente au détail physiques est susceptible d’avoir un impact important, même sur les marques multicanales.

Les achats de produits ne sont pas la seule raison pour laquelle les consommateurs se rendent dans les magasins de beauté. Au contraire, c’est souvent l’expérience avant l’achat qui génère des conversions, telles que des démonstrations de beauté, des consultations d’experts et d’autres services en magasin. Inversement, les achats de produits de beauté peuvent également être spontanés ou «impulsifs», ce qui peut également ne pas correspondre à l’expérience de commerce électronique.

Depuis l’épidémie de coronavirus, les marques de beauté ont cherché des moyens de maintenir ce type d’engagement client en personne, avec une technologie numérique leur permettant de transférer des consultations en ligne.

Selon WWD, la marque de soins de la peau Kiehl’s est sur le point de lancer des consultations virtuelles pour guider les utilisateurs sur les produits les mieux adaptés à leurs besoins. Glossier est une autre marque qui a déjà développé des didacticiels en ligne, utilisant IGTV pour plonger les utilisateurs dans du contenu pédagogique.

Ailleurs, la clinique de soins de la peau de Londres, Pfeffer Sal (qui produit également sa propre gamme de produits) propose désormais aux consommateurs un «MOT skin en ligne» avec un thérapeute numérique. Elle a également lancé des «kits de soins du visage à domicile» pour permettre aux consommateurs de recréer eux-mêmes des soins de qualité professionnelle.

Ce ne sont pas seulement les médias sociaux que les marques utilisent pour héberger des consultations virtuelles. Avec l’outil de visioconférence Zoom qui gagne en popularité, Glossy rapporte que les marques de beauté telles que Trestique et Glow Recipe l’utilisent pour organiser des événements destinés aux consommateurs. La technologie permet une plus grande interaction entre les marques et les consommateurs, permettant aux marques d’organiser ce qui est essentiellement plus un rassemblement social qu’une démonstration de produit.

Parallèlement aux consultations virtuelles, il est également probable que nous verrons de plus en plus de marques se tourner vers la réalité augmentée. La technologie est utilisée par les grandes marques depuis un certain temps maintenant, avec des exemples tels que ModiFace de L’Oréal permettant aux consommateurs de pratiquement «essayer» le maquillage. À la suite de la pandémie, cela pourrait être une solution dans laquelle beaucoup plus envisagent d’investir.

Pour ceux qui n’ont pas encore investi dans la RA, le fournisseur de solutions technologiques Perfect (qui possède l’application de beauté virtuelle YouCam) a récemment annoncé qu’il offrirait un service complémentaire «dans le but d’aider les marques de beauté à s’adapter rapidement au milieu de la Pandémie de covid19.” Cela permettra aux marques d’utiliser le plug-in de navigateur pour activer les essais virtuels sur leur propre site Web, ainsi que d’être présentées dans les listes de produits sur l’application YouCam.

Guide du spécialiste du marketing en réalité augmentée (RA)

Pivotez vers les catégories DIY

Les consommateurs continueront-ils d’acheter de la beauté en ligne pendant la pandémie? Fait intéressant, les données d’IMRG montrent une augmentation de la santé et de la beauté au début du verrouillage, les ventes britanniques de cette catégorie au cours de la semaine commençant le 15 mars ayant augmenté de 31,6% en glissement annuel. Cela pourrait être dû à la panique des consommateurs, en particulier dans le secteur de la santé. Cependant, pour les marques de beauté vendant en ligne, l’espoir est que les consommateurs continueront de reconstituer les produits qui finiront par manquer.

Bien sûr, avec moins de besoin de maquillage et d’autres produits dépendants des occasions, nous avons vu davantage un pivot des marques (qui vendent plusieurs catégories) vers les soins de la peau, et tout ce qui relève de la catégorie des “ soins personnels ” . Naturellement, pendant cette période, les gens sont plus susceptibles d’être attirés par des produits qui les font se sentir bien plutôt que de servir un objectif fonctionnel. De plus, la catégorie des soins de la peau s’aligne sur les tutoriels virtuels et les consultations, car elle nécessite moins de compétences ou de pratique que le maquillage.

Nous commençons également à voir l’industrie de la beauté au service des consommateurs qui ne sont pas en mesure de maintenir leur routine régulière, mais qui dépendent généralement de l’entretien et des services réguliers, tels que les teintures capillaires, les manucures ou l’épilation. La marque de cheveux Bleach London, par exemple, a lancé la plate-forme “ Bleach Hair Party ” sur son site Web, qui est essentiellement un salon numérique qui permet aux clients de choisir et d’acheter la bonne couleur de cheveux, ainsi qu’un guide en ligne pour les aider à le faire. à la maison.

Image via Bleachlondon.co.uk

Parallèlement, les marques qui proposent déjà des produits de beauté «DIY» connaissent une augmentation de la demande. La marque LA, Olive & June, a constaté que la demande pour ses kits de mani «à la maison» a été multipliée par huit depuis l’épidémie. La marque de soins capillaires Madison Reed a également vu les ventes de ses kits de coloration capillaire à domicile monter en flèche de 750%.

Aidant

Au cours du mois dernier, nous avons vu certaines marques de beauté tirer parti à la fois de l’expertise scientifique et des installations de production pour aider à lutter contre la pandémie. La marque de soins de la peau Apostrophe soutient l’Organisation mondiale de la santé en donnant la priorité à la production de désinfectant pour les mains dans son laboratoire. Apostrophe fait également don des bénéfices de ses ventes de désinfectants pour les mains au Fonds d’intervention COVID-19 de l’OMS.

Ailleurs, L’Occitane produit également un désinfectant pour les mains, fabriquant à ce jour 70 000 litres à destination des professionnels de santé en France. La marque a également fait don de 10 000 crèmes pour les mains aux travailleurs du NHS au Royaume-Uni et renvoie également les bénéfices directement au NHS.

La plateforme de réservation Treatwell a également lancé une initiative pour aider le NHS, en s’adressant à ses salons partenaires pour demander tout équipement de protection individuelle (tels que des masques ou des gants jetables) pour le don. Karen Betts, qui est la fondatrice de Nouveau Lashes et de HD Brows, a fait de même, depuis qu’elle a fait don de 100 000 articles essentiels au personnel du NHS et aux maisons de soins.

Enfin, les marques de beauté ont fait un pas en avant pour montrer leur soutien à d’autres qui pourraient être particulièrement vulnérables en ce moment. Craignant que la violence domestique ne soit susceptible d’augmenter pendant cette période, Avon a fait un don de 150 000 £ à l’association caritative pour femmes Refuge. Soap & Glory s’est également engagée à faire don de 30 000 produits à des œuvres de bienfaisance, dont The Hygiene Bank, qui aide à fournir les produits d’hygiène essentiels à ceux qui ne peuvent pas se les permettre. Bravo.