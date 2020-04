Comment l’industrie du fitness réagit au coronavirus avec une poussée numérique – Econsultancy

L’industrie du fitness numérique a explosé ces dernières années.

Des marques comme Peloton et Mirror, qui proposent des entraînements de qualité sportive à domicile, aux géants comme Nike et Adidas, qui ont contribué à populariser la «fit-tech» grâce à des partenariats avec Apple et Fitbit – de nombreuses entreprises ont réussi. Selon des rapports, l’industrie du fitness numérique a généré 3,6 milliards de dollars de revenus pour les seuls États-Unis en 2019.

Accélérer les opportunités numériques

Au milieu de l’épidémie de coronavirus, Peloton et d’autres marques de fitness numériques se sont retrouvés dans une position plus chanceuse que leurs homologues de la brique et du mortier. En effet, ils sont déjà équipés pour offrir une remise en forme à distance aux clients et ont naturellement vu une augmentation de la demande du fait que les gens ne pouvaient pas s’entraîner en personne.

Les actions de Peloton ont augmenté de 9,2% au début du mois, tandis que les téléchargements de son application auraient augmenté de cinq fois en mars par rapport à février. Depuis, Peloton a suspendu les livraisons de nouveaux tapis roulants, en raison de la taille de l’article, ce qui rend les livraisons sans contact difficiles. Cependant, il capitalise toujours sur la demande de son application d’entraînement à domicile (que les utilisateurs peuvent utiliser sans équipement) et a étendu son essai gratuit à 90 jours.

Si vous avez besoin d’une communauté de soutien et d’un moyen de vous vider l’esprit, nous invitons les nouveaux utilisateurs à essayer gratuitement l’application Peloton pendant les 90 prochains jours. Cliquez ici pour obtenir le yoga, la méditation, la force, les étirements et la formation de poids corporel dans votre propre maison: https://t.co/LQ5G5Aeic8 pic.twitter.com/e6pS22yvn0

– Peloton (@onepeloton) 16 mars 2020

Aaptiv est une autre plate-forme numérique de fitness qui a connu une augmentation de la demande. S’adressant à Business Insider, PDG et fondateur d’Aaptive, Ethan Agarwal, a déclaré que «l’engagement pour les programmes hors équipement a augmenté de 50% (pour la semaine du 16 mars), alors qu’en général l’engagement est le même pour l’équipement et les non séances d’entraînement basées sur l’équipement ».

Bien qu’une augmentation de la coutume soit certainement positive pour ces entreprises, d’autres ne se concentrent pas sur le gain commercial. Les Mills, qui propose des solutions de fitness numérique à la demande dans le cadre de son adhésion, avait ouvert gratuitement sa plateforme numérique aux partenaires du club et aux écoles. Le PDG Clive Ormerod a expliqué: «La santé étant désormais une priorité absolue pour les personnes de tous âges, notre secteur doit se tenir côte à côte pour relever les défis à venir et devenir un rouage plus fort et plus vital que jamais dans la société. . ”

Un autre exemple de bien faire est Joe Wicks, alias The Body Coach, qui a commencé à organiser des sessions d’EP quotidiennes en direct sur YouTube pour les enfants non scolarisés. Bien sûr, un engagement accru est également un gros avantage pour les influenceurs qui s’appuient sur la monétisation des réseaux sociaux comme YouTube et Instagram, ce qui en fait un choix intelligent tout au long. Wicks a depuis généré une prise de conscience mondiale de la campagne, continuant à diffuser des leçons de P.E aux enfants en Australie et aux États-Unis.

Trouver de nouvelles façons d’atteindre le public

C’est une période inquiétante pour l’industrie de la remise en forme physique, la majorité des gymnases étant obligés de fermer indéfiniment leurs portes. Beaucoup souffriront sans aucun doute des implications financières. Cependant, la doublure argentée est qu’il peut être possible pour les gymnases d’offrir des services aux clients à domicile via des canaux numériques, et beaucoup font maintenant de leur mieux pour créer des opportunités pour les clients en ligne lorsque cela est possible.

Heureusement, les médias sociaux font du streaming vidéo une option facile, avec Joe Wicks en étant un exemple que beaucoup essaient de suivre. La société londonienne de fitness Frame a récemment demandé à son public sur Instagram quelles classes d’exercices ils souhaitaient voir diffusées, avant le lancement de Frame Online par le gymnase. La chaîne de gym américaine Planet Fitness fait la même chose avec des séances d’entraînement gratuites pendant deux semaines diffusées sur ses chaînes Facebook et YouTube. Parmi les gymnases qui doivent (encore) expérimenter des solutions numériques, la majorité a gelé les frais d’adhésion des clients, dans l’espoir qu’ils pourront rouvrir à nouveau cet été. Si les verrouillages se poursuivent, cependant, il se pourrait que nous voyions davantage investir dans des solutions numériques entre-temps.

Nouveau contenu d’influenceur

L’incapacité d’aller au gymnase signifie plus que la simple perte de forme physique. Pour beaucoup, cela fait partie d’une routine quotidienne, peut offrir une interaction sociale et aider à soulager l’anxiété liée au stress. La situation actuelle risquant d’avoir un impact négatif sur notre santé mentale – cette absence soudaine peut être encore plus difficile.

En conséquence, nous voyons de nombreux influenceurs du fitness profiter de l’occasion pour promouvoir l’exercice dans le contexte du bien-être général. Un nouveau rapport d’Influencer Intelligence, sur «Ce que Covid-19 signifie pour le marketing d’influence», indique que les consommateurs recherchent de plus en plus des influenceurs pour le contenu lié aux autosoins.

Chris Davis, responsable des partenariats de marque à l’agence de talents Gleam Solutions, a déclaré à Influencer Intelligence: «Les talents que nous gérons rapportent que leur public souhaite être légèrement soulagé de la situation troublante – nous voyons des clubs de lecture, des conseils sur la façon de maintenir le bien-être et la santé, des séances de musique en direct, du yoga en groupe, des guides d’entraînement à domicile, des recettes créatives à partir d’ingrédients de placard et bien plus encore. “

Pour les influenceurs qui se concentraient auparavant sur les séances d’entraînement en salle de sport ou le contenu d’exercice standard, il pourrait y avoir la possibilité de capitaliser sur les habitudes changeantes des consommateurs et de se diversifier dans un contenu axé sur la santé et le bien-être.

Pendant ce temps, la pandémie pourrait également entraîner un afflux de nouveaux influenceurs, car les gens cherchent des moyens de s’occuper à la maison (et d’explorer d’autres sources potentielles de revenus). Dans une récente enquête, Global Web Index a révélé que – alors que près de 45% des consommateurs mondiaux consacrent plus de temps aux médias sociaux – plus de 10% créent et téléchargent eux-mêmes des vidéos. Si une chose est sûre, nous n’aurons aucune excuse pour ne pas savoir comment faire de l’entraînement à la maison.