Comment l’industrie du marketing d’influence s’adapte au coronavirus – Econsultancy

De nombreuses campagnes de marketing d’influence ont été interrompues ou complètement annulées en raison de la pandémie de coronavirus, car les marques freinent toute activité qui pourrait être jugée insensible dans le climat actuel.

Sans surprise, la grande majorité de ces campagnes ont été liées à la promotion d’événements futurs qui ne se produisent pas actuellement, ou de certaines industries qui ont été ouvertement touchées par la pandémie (comme les voyages et l’hospitalité). Dans le même temps, les marques hésitent tout simplement à se montrer désinvoltes ou à affecter des dépenses marketing qui ne peuvent pas toujours être suivies aux ventes, pendant une période d’incertitude et de bouleversements pour nous tous.

Mais alors que les marques peuvent avoir du mal à trouver une voie à suivre pour la publicité, il existe encore une énorme marge pour le contenu social, les influenceurs en particulier étant bien équipés pour s’adapter à la situation actuelle – et au changement de comportement des consommateurs que nous considérons comme résultat. Une augmentation de l’utilisation des médias sociaux et la recherche délibérée de contenu que les gens pourraient trouver utiles lors de l’auto-isolement pourraient potentiellement être de l’eau au moulin.

Alors, quel type de contenu d’influence voyons-nous maintenant sur les réseaux sociaux? Voici comment certains adaptent efficacement leurs stratégies. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’impact de Covid-19 sur le marketing d’influence, consultez le rapport susmentionné d’Influencer Intelligence sur le sujet, What COVID-19 Means for Influencer Marketing.

Le streaming en direct gagne en popularité

Les flux en direct ont toujours été une forme de contenu populaire pour les influenceurs, leur permettant de parler et d’interagir avec le public en temps réel. L’auto-isolement a conduit les gens à chercher de plus en plus à établir et à maintenir des connexions, et une augmentation de ce type de contenu se produit en ligne. La plate-forme de diffusion en direct, Twitch, a vu une augmentation de 10% du nombre de téléspectateurs au cours du week-end du 14 mars, alors que les téléspectateurs augmentaient le temps consacré aux jeux et à d’autres formes de divertissement numérique.

Le fitness est un autre secteur qui a capitalisé sur la diffusion en direct, avec des influenceurs comme Joe Wicks (alias The Body Coach) qui diffusent chaque matin des séances d’entraînement en direct pour les enfants coincés à la maison. Jusqu’à présent, chaque vidéo a généré plus de 1 million de vues, ce qui représente plus du double du nombre de vues générées par les vidéos de Wicks. D’autres, comme London Fitness Guy et Katie Dunlop, ont également vu un engagement accru sur les vidéos de fitness en direct, car les utilisateurs apprécient le sens de la communauté et les encouragements qui découlent de l’entraînement avec d’autres personnes en même temps.

Au fil des semaines, nous pourrions voir des marques s’impliquer dans ce type de contenu, ainsi que dans d’autres domaines tels que la cuisine en direct, la pâtisserie ou les tutoriels de beauté – tant qu’ils sont attentifs au ton et à la messagerie. Fait intéressant, une récente enquête a révélé que les consommateurs ne veulent pas que les marques arrêtent complètement la publicité. Kantar a constaté que seulement 8% des consommateurs mondiaux (sur 35 000 interrogés) souhaitent voir les marques cesser de faire de la publicité, ce qui donne de l’espoir aux influenceurs qui comptent sur les accords de marque et les parrainages.

Si les marques continuent de se dérober, il a été signalé que certaines plates-formes étudient de nouvelles sources de revenus pour les créateurs qui constatent un niveau élevé d’engagement (mais également confrontés au refus de leurs sponsors de marque habituels).

Le but de la marque au premier plan

Le marketing d’influence a toujours été un moyen pour les marques de promouvoir des campagnes ciblées; capitaliser sur la portée souvent large des influenceurs afin de faire passer un message spécifique. Les influenceurs peuvent également servir d’exemple de «faire le bien», le public étant plus disposé à suivre les conseils de quelqu’un qu’il aime ou en qui il fait confiance plutôt qu’une grande marque sans visage.

Au fur et à mesure que le coronavirus s’est déployé, nous avons vu des influenceurs aider à diffuser le message de la distanciation sociale puis de l’isolement. L’Organisation mondiale de la santé a recruté un certain nombre d’influenceurs mondiaux pour le «Safe Hands Challenge» – sa campagne visant à encourager les gens du monde entier à se laver les mains correctement dans la lutte contre le coronavirus. D’autres célébrités, dont Selena Gomez et Kate Winslet, ont également relevé le défi, contribuant à amplifier davantage le message.

Ailleurs, des influenceurs et des célébrités ont collaboré pour créer la vidéo #StayHome, qui a été publiée sur la populaire chaîne YouTube Sidemen. Non seulement la vidéo visait à encourager le message, mais Sidemen a également déclaré que tous les revenus publicitaires gagnés iraient au NHS. Encore une fois, nous pourrions voir des marques s’impliquer davantage dans ces types de partenariats d’influenceurs à l’avenir, ou enrôler des influenceurs pour promouvoir leurs propres initiatives, qui visent à diffuser un message positif ainsi qu’à générer des fonds pour ceux qui en ont besoin.

L’engagement de Tik-Tok s’envole

Alors que l’utilisation globale des médias sociaux est en hausse, certaines plateformes en particulier connaissent de fortes pointes. Selon MBW, TikTok a vu les téléchargements aux États-Unis atteindre 6,2 millions en mars, en hausse de 27% par rapport à 4,9 millions de téléchargements en février. TikTok a également vu une augmentation de 12% des téléchargements mondiaux en une seule semaine, passant de 25,4 millions le 9 mars à 28,5 millions le 16 mars.

Beaucoup de gens se tournent sûrement vers l’application vidéo courte pour l’évasion, mais le contenu lié au coronavirus est également en croissance, avec des tendances souvent lancées ou popularisées par les influenceurs. D’un autre côté, ces types de vidéos virales peuvent également transformer de petits créateurs en plus grands influenceurs. Un exemple est Rachel Leary, qui a récemment créé une vidéo virale d’elle-même “délirant sur le thème BBC News”, et compte désormais plus de 19 000 abonnés sur la plate-forme.

Coincé à la maison et besoin d’inspiration créative? L’air, le thème de BBC News est là pour vous… https://t.co/bRaR5kkpIM

– BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 24 mars 2020

Alors que les utilisateurs passent plus de temps à faire défiler des applications comme TikTok, les influenceurs constatent également une augmentation de l’engagement sur les publications sponsorisées. Une étude réalisée par l’agence de marketing d’influence a clairement révélé récemment qu’il y avait eu une augmentation de 27% de l’engagement sur les publications sponsorisées sur TikTok entre février et mars. Encore une fois, cela correspond aux résultats de l’enquête de Kantar, suggérant que les utilisateurs sont toujours ouverts aux publicités – tant qu’ils ne sont pas ouvertement insensibles.

Plus de contenu basé sur des solutions

Enfin, une grande tendance que nous continuerons probablement à voir est le type de contenu basé sur des solutions vers lequel les influenceurs se tournent. Cela peut aller de l’orientation pédagogique ou didactique aux conseils sur l’auto-assistance ou le bien-être. Il est également vrai que les influenceurs se tournent vers un contenu plus interactif et plus communautaire. En bref: tout ce qui est amusant ou agréable qui peut aider le public à passer le temps à la maison.

Selon Influencer Intelligence, des influenceurs tels que Katie Snooks utilisent Instagram Stories pour créer des quiz et d’autres formes de contenu interactif. Le rapport suggère que cela pourrait être une autre voie à suivre pour les marques qui souhaitent se connecter avec les consommateurs dans les prochaines semaines. Il indique que «inévitablement, pour les marques qui facilitent une plus grande connectivité ou peuvent améliorer les modes de vie grâce à l’isolement, la capacité de communiquer commercialement de manière appropriée via le marketing d’influence est beaucoup plus facile.»

Ironiquement, pour une industrie qui a été une source de dérision dans le passé – avec des gens qui recherchent maintenant plus que jamais un sentiment de «communauté» – le marketing d’influence est soudainement plus pertinent que jamais auparavant.