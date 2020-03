Comment localiser un guichet automatique Bitcoin près de chez moi?

La principale raison d’être de n’importe quelle monnaie, virtuelle ou non, est de faciliter l’achat et la vente de biens et services. Un objectif dans lequel les GAB Bitcoin peuvent être un élément fondamental, en permettant aux utilisateurs du marché de la cryptographie de vendre de petites quantités de BTC en échange d’argent comptant.

Par conséquent, il est important de savoir où ces distributeurs automatiques de billets peuvent en profiter.

Où sont les ATM Bitcoin?

Les dernières années ont représenté une véritable révolution pour les GAB Bitcoin. Et c’est qu’à partir d’une poignée d’entre eux, il y a eu des milliers de guichets automatiques de crypto-monnaie à travers le monde.

De cette façon, augmentant les options dont disposent les utilisateurs cryptoactifs pour obtenir de l’argent fiduciaire en échange de leurs monnaies virtuelles.

Le problème est que même si l’échange de Bitcoin contre de l’argent est un processus assez simple, il existe toujours des informations erronées sur l’utilisation et l’emplacement de ces machines.

Cela est dû au nombre relativement faible d’entre eux qui existent dans le monde, par rapport au nombre d’utilisateurs. Ainsi que le manque de diffusion des lieux dans lesquels ils sont installés.

Pour eux, l’utilisation du Coin ATM Radar peut être très utile. Avoir une base de données avec 7 187 distributeurs automatiques répartis dans 75 pays à travers le monde. Avoir également des enregistrements ATM de Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dash, Litecoin, Monero, ZCash et Dogecoin. Cela vous permettra de localiser plus facilement un GAB près de chez vous.

Il vous suffit de mettre votre adresse dans la barre de recherche de la plateforme ou de sélectionner l’option “utiliser ma position actuelle” pour utiliser votre position actuelle. Plus tard, vous devrez sélectionner si vous voulez un guichet automatique qui vous permet d’acheter ou de vendre des crypto-monnaies et avec quelle crypto-monnaie vous souhaitez échanger.

Dans ce cas, nous sommes entrés à New York comme notre emplacement.

Cela affichera une liste de guichets automatiques à proximité de votre emplacement sélectionné. Y compris des informations telles que les frais que chacun facture, les limites d’achat et de vente, la distance qui vous sépare de vous et le score que les autres utilisateurs de la plateforme lui ont attribué.

Coin ATM Radar montre les distributeurs de crypto-monnaie les plus proches avec leurs fonctionnalités.

L’importance actuelle des crypto-monnaies

La possibilité de trouver un distributeur de Bitcoin près de chez vous n’est rien. Surtout à un moment où l’économie mondiale traverse une période de grande instabilité, due à la regrettable avancée du Coronavirus. Maladie qui entraîne l’effondrement des principaux marchés financiers du monde et qui a déjà affecté le prix du Bitcoin ces derniers jours.

Par conséquent, avoir la possibilité d’acheter et de vendre Bitcoin, Ethereum ou quoi que ce soit votre crypto-monnaie préférée, rapidement et facilement via un guichet automatique, est important pour faire face aux pires effets de la pandémie sur l’économie.

Que ce soit pour protéger votre capital en acquérant automatiquement des crypto-monnaies. Ou inversement, pour obtenir de l’argent fiduciaire en échange de vos actifs cryptographiques même lorsque vous êtes dans la rue. Les guichets automatiques de crypto-monnaie sont une option que vous devriez envisager, pour laquelle vous aurez toujours un radar ATM à votre disposition.

