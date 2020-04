Comment maîtriser la gestion de l’interaction client (+ le meilleur logiciel)

Vos représentants de service interagissent quotidiennement avec vos clients, souvent de différentes manières et selon différentes capacités.

Mais comment ces interactions se dégradent-elles? S’agit-il simplement de brefs points de contact ou vos clients sont-ils pleinement engagés?

Si vous vous tenez au courant de votre marché, vous avez probablement des clients qui viennent dans votre entreprise via plusieurs canaux répondant à une grande variété de besoins. Sans gestion des interactions avec les clients, votre équipe de service peut rapidement être submergée ou épuisée.

Nous allons voir à quel point il est important d’avoir un processus durable en place.

Qu’est-ce que la gestion des interactions avec les clients?

La gestion de l’interaction client décrit comment une entreprise interagit avec ses clients à chaque étape. C’est ainsi que l’entreprise répond aux différents besoins des clients et sert ses différents personnages.

Il existe plusieurs façons différentes pour une entreprise et un client d’interagir, notamment:

Questions Plaintes Demandes Louange / Compliments

Chaque interaction nécessite des processus différents pour y répondre, et certaines interactions ont une priorité plus élevée que d’autres.

Mais, quelle que soit la gestion d’une entreprise, un processus de gestion doit être mis en place afin d’accueillir et de satisfaire correctement chaque client au mieux de ses capacités.

Comment les interactions avec les clients affectent votre entreprise

Les interactions avec les clients peuvent réellement améliorer votre entreprise. Entendre un client ne doit jamais être perçu comme une corvée mais plutôt comme une opportunité.

S’engager avec les clients peut:

Augmentez la fidélité à la marque.

Il n’y a vraiment aucune raison pour que les clients soient fidèles à une entreprise dans le marché inondé d’aujourd’hui, à l’exception d’un différenciateur: la qualité.

Fournir à votre public des interactions positives et une relation personnalisée avec votre marque peut faire toute la différence en vous rendant plus précieux que vos concurrents.

Découragez les avis négatifs.

Les clients sont tout aussi susceptibles de partager leurs mauvaises expériences que les leurs, et le mauvais bouche-à-oreille voyage vite. Le processus d’évitement d’une entreprise est beaucoup plus facile que de justifier l’achat d’une entreprise.

Prioriser la satisfaction du client et les bonnes interactions peut signifier moins de mauvaise presse sur les réseaux sociaux et autres canaux.

Augmentez les références.

À l’opposé de ce spectre, des interactions réussies peuvent augmenter vos chances que les clients recommandent votre entreprise à ceux de leur cercle social.

Les parrainages sont un excellent moyen de faire croître votre entreprise, alors n’ayez pas peur de donner suite à une demande après une interaction de service positive.

S’ils sont impressionnés par la gestion de vos interactions avec les clients, ils n’auront aucun mal à se retourner et à parler en votre nom.

Enregistrez les relations clients.

Parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu et les clients vous approchent avec des plaintes sérieuses et justifiées. La façon dont vous gérez cette interaction décide si vous perdez ce client ou non.

Cela est vrai même après le départ d’un client.

Gérer chaque interaction avec soin et prendre le temps de trouver des solutions peut changer d’avis et les ramener dans votre entreprise.

Conseils pour rendre chaque interaction client impressionnante

Les clients apprécient les soins et l’attention personnalisés, mais il peut être facile d’interrompre une relation positive si vous ne vous engagez pas correctement avec eux.

Voici quelques conseils pour vous aider à assurer à vos clients un niveau de service de haute qualité.

Agissez avec intention.

Être consciencieux et intentionnel est une qualité inestimable dans tous les aspects de la vie, pas seulement lors de l’engagement avec les clients.

Poursuivre la recherche de solutions pour un client afin d’apporter véritablement de la valeur et de l’aide, pas seulement parce que c’est «votre travail», lui montre que vous vous souciez de lui.

Souvent, les clients ne croient pas qu’ils vont réellement résoudre leur problème lorsqu’ils tendent la main. Prouvez-leur le contraire.

Faites preuve de gratitude et d’empathie.

Vous devriez toujours faire un effort pour traiter les clients comme vous le souhaitez si vous étiez à leur place.

En faisant preuve d’empathie, vous pourrez établir une relation réelle avec vos clients grâce à vos différentes interactions. Cela vous met sur la voie pour mieux comprendre leur problème et leur montre également que vous appréciez vraiment leur entreprise.

Il est également avantageux d’afficher une certaine gratitude pour leur fidélité. Remerciez-les pour tout, y compris leur temps, leur patience et leur achat. Après tout, ils n’avaient pas à choisir votre entreprise avec laquelle travailler.

Prenez note des commentaires des clients.

Demandez régulièrement les commentaires des clients afin de mieux optimiser vos processus et stratégies de service. Vous pouvez recueillir ces informations grâce à des enquêtes et en savoir plus sur l’interaction du point de vue du client.

Mais assurez-vous de ne pas simplement enregistrer leur entrée. Agissez en fait!

Prenez leurs commentaires et transformez-les en éléments exploitables que vous pouvez utiliser pour améliorer votre entreprise et leur expérience globale.

Soyez humain.

Cela peut sembler un peu idiot, mais il est extrêmement important que vos représentants de service se souviennent qu’ils ne sont pas des robots. Les robots ne sont pas ce avec quoi les clients veulent interagir.

Les représentants doivent parler comme des gens, avec empathie, patience et inquiétude. Si cela semble scripté ou trop formel, l’interaction entière apparaîtra comme non sincère.

Faites-vous plaisir à vos clients avec une certaine individualité et personnalisation, tout en restant dans le domaine du professionnel. Construisez un rapport naturel qui génère la familiarité. Les clients se sentiront beaucoup plus détendus au sujet de leur problème et confiants que vous allez les aider à le résoudre.

Comment développer votre stratégie d’interaction client

Même si vous avez déjà mis en place un plan d’engagement, il est toujours possible d’améliorer et d’optimiser votre stratégie d’interaction client. Voici quelques étapes à suivre pour renforcer vos efforts:

Créez un plan de formation.

Former votre équipe à devenir des membres de support efficaces est essentiel pour fidéliser les clients et apporter de la valeur tout au long du parcours client.

Vous souhaiterez dresser une liste de compétences à enseigner ou à renforcer en fonction des types d’interactions que votre équipe rencontre au jour le jour.

Pratiquez en interne.

Il s’agit d’une excellente pratique pour deux raisons.

Tout d’abord, les membres de l’équipe pourront utiliser leurs nouvelles compétences pratiquement et recevoir également des commentaires. Ils peuvent jouer un rôle tout au long du cycle de vie du client et obtenir une vue intérieure de ce que ressentent les clients et de ce qu’ils recherchent.

Deuxièmement, cela permet un bon esprit d’équipe. S’engager avec vos pairs de manière ludique et interactive est important pour votre satisfaction globale en tant qu’employé.

Évaluer les compétences.

Au fur et à mesure que votre équipe se familiarise avec la gestion des interactions avec les clients, recherchez des domaines d’amélioration pour chaque membre de l’équipe.

Vous pouvez offrir une rétroaction, un soutien et une formation personnalisés pour les aider à développer leurs compétences au fil du temps. Ils s’amélioreront encore plus avec des révisions et des enregistrements réguliers.

Tirez parti des bons outils.

Construisez l’arsenal de votre équipe et donnez-leur les outils dont ils ont besoin pour gérer correctement les besoins des clients avec un logiciel de gestion des interactions avec les clients.

L’utilisation de plusieurs canaux, tels que le chat en direct, les médias sociaux et les forums, peut les aider à suivre l’attitude générale de vos clients et leur relation avec votre marque.

Avantages de l’utilisation du logiciel de gestion des interactions avec les clients

De nos jours, il peut sembler que vous ayez besoin de logiciels pour tout, mais avoir ces outils à portée de main peut en fait améliorer considérablement le fonctionnement de votre entreprise.

Le logiciel de gestion des interactions ne fait pas exception. Investir dans une plateforme CIM peut vous aider:

Surveiller l’efficacité.

Vous obtiendrez un aperçu complet de la façon dont votre équipe interagit avec les clients et pourrez effectuer régulièrement des contrôles d’assurance qualité.

Il est important de savoir ce que votre équipe et vos clients pensent de leurs interactions. D’une part, vous souhaitez satisfaire vos clients. De l’autre, assurez-vous de vous faire peser par vos propres employés.

Avec le bon logiciel, vous pouvez surveiller la productivité et l’efficacité pour vous assurer que vous maintenez les deux en identifiant les lacunes et l’espace pour l’amélioration.

Organisez vos interactions.

À l’aide de tickets et de modules d’organisation, vous pouvez filtrer méticuleusement les types d’interactions que vous avez et leur haute priorité.

Étant donné que chaque interaction nécessite une réponse différente, les classer peut aider votre personnel à les aborder de manière appropriée.

Améliorez la collaboration.

La plupart des meilleures options logicielles rassemblent tous les éléments de CIM sur un seul tableau de bord, ce qui facilite la surveillance et la collaboration.

Au fur et à mesure que différents départements et équipes se connectent pour fournir des informations ou des ressources, ils peuvent voir exactement comment vos représentants de service ont géré leurs interactions et construire à partir de là.

4 des meilleures solutions de gestion des interactions clients à considérer

Nous nous efforçons toujours de vous mettre sur la voie du succès, surtout si vous n’avez été que récemment initié à l’idée de la gestion des interactions avec les clients.

Voici nos recommandations pour certaines des meilleures options logicielles CIM disponibles actuellement.

1. HubSpot Service Hub

HubSpot fournit une suite complète d’outils pour tous les aspects de votre entreprise, y compris le marketing et les ventes. Leur Service Hub est une excellente option pour gérer vos interactions avec les clients.

La boîte de réception Conversations centralise tous les canaux de communication tout en s’intégrant de manière transparente au CRM gratuit de HubSpot. Votre équipe de service client acquiert une visibilité complète de chaque contact et son historique des points de contact avec votre marque, ce qui facilite la personnalisation de la façon dont vous les soutenez et les ravissez.

Vous pouvez également réduire les frictions dans l’expérience client avec des outils d’automatisation (par exemple, des robots de discussion) et des options de libre-service (par exemple, un outil de base de connaissances) tout en en apprenant davantage sur leur expérience en utilisant des outils de rétroaction.

La meilleure partie: vous pouvez commencer gratuitement en utilisant certaines des meilleures fonctionnalités, avec la possibilité de mettre à niveau pour plus d’outils qui répondent à vos besoins.

2. Zendesk

Zendesk permet à votre équipe de vente de se rapprocher de vos clients avec des variables personnalisées, une logique conditionnelle et la possibilité de saisir du contenu dynamique spécifique au client avec lequel ils parlent.

Un logiciel qui donne la priorité à l’organisation et à une communication propre, vous pourrez toujours garder un œil sur la satisfaction de vos clients. Les utilisateurs peuvent segmenter les contacts et créer des messages récurrents pour cibler les clients qui rencontrent des problèmes de service ou qui souhaitent en savoir plus.

Vous pouvez également expérimenter avec les capacités de test A / B et surveiller les groupes de contrôle de test.

3. eGain

eGain a priorisé les options de support omnicanal pour vos clients via une plate-forme connectée, vous donnant les ressources dont vous avez besoin pour les aider.

Grâce aux intégrations de systèmes externes, les utilisateurs peuvent synchroniser leur CRM, leurs programmes de gestion de contenu et leurs systèmes de centre d’appels avec ce logiciel. Les représentants de service n’auront pas à chercher de solutions pour les clients. Ils pourront y accéder sur un seul bureau.

4. Q-nomy

Tirant parti de plusieurs canaux (e-mail, SMS, formulaires Web / mobiles, canaux A / V en magasin, etc.), les utilisateurs de Q-nomy pourront rencontrer les clients où qu’ils se trouvent et communiquer facilement.

Avec une interface utilisateur impressionnante et flexible, le logiciel peut être étendu d’un petit centre de service à un niveau d’entreprise en fonction des besoins des utilisateurs.

Il n’y a jamais de mauvais moment pour améliorer votre interaction avec les clients, et elle ne sera renforcée qu’après la mise en œuvre d’une stratégie de gestion des interactions avec les clients.

Faire passer vos clients en premier sera toujours une victoire pour votre entreprise. Alors commencez à chercher comment vous pouvez vous engager avec eux à un autre niveau aujourd’hui.

