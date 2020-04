comment mettre en place les meilleures capacités de sa catégorie – Econsultancy

L’impact de l’Optimisation du Taux de Conversion (CRO) continue d’être mal compris et sa valeur fortement sous-estimée.

La concurrence entre les détaillants en ligne augmentant quotidiennement, les entreprises doivent offrir une expérience utilisateur positive à chaque point de contact. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les utilisateurs ne reviennent pas sur votre site Web ou abandonnent tout simplement leur panier: d’un processus de paiement long et d’une navigation difficile à des frais d’expédition inattendus. Si une visite sur votre site Web est remplie de frictions, les clients iront simplement ailleurs et ne reviendront pas.

Pour le dire succinctement, le CRO est une stratégie marketing essentielle pour toutes les entreprises en ligne qui cherchent à mieux comprendre leur public tout en réduisant les coûts d’acquisition des clients. Avec CRO, les entreprises peuvent augmenter leurs revenus grâce aux ventes et à la valeur des commandes, et tirer parti de leurs données existantes pour tirer le meilleur parti de leurs efforts actuels de marketing organique et rémunéré.

Malheureusement, de nombreuses entreprises ne parviennent pas à trouver le bon équilibre entre toutes les capacités CRO nécessaires et à mettre en œuvre un état d’esprit de test et d’apprentissage.

De quoi avez-vous besoin pour exécuter un CRO efficace?

CRO n’a pas de place évidente dans chaque entreprise. Parfois, il devrait s’asseoir avec les développeurs Web, parfois il devrait être assis avec les analystes. C’est là que réside le problème! Le manque d’ajustement naturel signifie qu’une approche nuancée est requise pour chaque entreprise individuelle, le résultat étant que CRO n’est pas donné une orientation stratégique, ou pire… complètement ignoré.

1. Une équipe dédiée

La taille de votre entreprise informera votre approche exacte de la CRO, mais quelle que soit sa taille, toutes les grandes équipes de CRO ont besoin d’une ressource adéquate d’analystes, de développeurs Web, de stratèges, ainsi que d’une équipe créative et de chercheurs d’utilisateurs. Une approche flexible et interdépartementale avec une formation, un soutien et des ressources appropriés est indispensable.

2. Une architecture de données robuste

Plus de conjectures! CRO nécessite une mesure fiable et cohérente des tests et de leur impact. Avec une bonne configuration analytique, vous pouvez identifier les principaux publics et comportements qui vous fournissent la majorité de la fidélité et des revenus, ainsi que les points de friction et les zones où la plupart des gens quittent votre site Web. Vous pouvez affiner les spécificités nécessaires pour optimiser l’expérience et utiliser des recherches qualitatives pour comprendre pourquoi les utilisateurs restent ou partent.

3. Une méthodologie de test et d’apprentissage

Toutes les équipes CRO doivent faire du test un élément central de leur activité afin de développer leur activité. Il existe de nombreuses méthodes de test différentes en dehors des tests A / B, il est donc important de les connaître et de configurer des processus robustes pour mettre à l’échelle les tests de manière efficace.

Recherchez, créez des hypothèses et expérimentez systématiquement, même avec des choses qui, selon vous, fonctionnent déjà bien. N’oubliez pas qu’il n’y a rien de tel qu’un test qui a échoué! Le partage de cette approche sur d’autres canaux est le lieu où l’activité marketing s’aligne et où des apprentissages perspicaces se produisent.

4. À l’interne ou à l’externalisation?

Que vous dirigiez CRO en interne ou que vous travailliez avec une agence, votre équipe a la meilleure compréhension du produit ou du service que vous proposez. Ils ont un historique précis des succès et des échecs historiques, peuvent superviser les plans futurs de l’entreprise et comprendre votre source de traitement des données de vérité. Ils sont les mieux placés pour consacrer leur temps à l’activité BAU, des correctifs aux bogues, tout en fournissant une assistance pour obtenir l’adhésion des parties prenantes externes sur l’utilisation de CRO comme flux de croissance.

Où se situe une agence? Les entreprises qui planifient une évolution rapide peuvent avoir besoin de compléter leurs capacités internes avec une agence expérimentée qui peut fournir des conseils et un audit objectif de l’activité des CRO, ainsi que des ressources spécialisées. Ils seront en mesure d’identifier des moyens d’augmenter la vitesse des tests, de gérer les projets de croissance en dehors de l’activité BAU et de repérer les opportunités manquées.

Par exemple, des outils comme l’outil de test A / B gratuit de Google Optimize ont été parfaits pour démocratiser les tests, mais ils ne sont pas toujours utilisés à leur plein potentiel. D’énormes gains peuvent être récoltés lorsque des spécialistes CRO expérimentés arrivent avec des cadres expérimentés et des conseils stratégiques. Par exemple, tirer parti de l’intégration de l’audience Google Ads vous permet de créer des pages de destination dynamiques uniquement affichées pour les utilisateurs en fonction d’une annonce qu’ils ont vue.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez d’exécuter votre activité CRO, l’important est que vous le fassiez réellement. Priorisez-le, investissez-y et continuez à tester – vous ne le regretterez pas!