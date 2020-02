Comment Mike Beagley apporte une tranche de NZ au Royaume-Uni avec Rodd & Gunn

Mike Beagley est à la tête de Rodd & Gunn depuis 2000.

Tout comme Lorde et Lucy Lawless, le détaillant néo-zélandais de vêtements pour hommes Rodd & Gunn est tombé sur le succès aux États-Unis, il était donc temps qu’il apporte son style de marque au Royaume-Uni.

“Je ne pensais même pas que nous allions être au Royaume-Uni”, a déclaré le PDG Mike Beagley à Retail Gazette, réfléchissant au lancement du détaillant en septembre avec un magasin dans le prestigieux quartier de Mayfair à Londres.

“Cela nous a donné beaucoup plus de visibilité. Un client est venu ici de Lima, au Pérou, pour être notre distributeur au Pérou”, a dit Beagley en riant.

Rodd & Gunn n’a été lancé aux États-Unis qu’en 2016, et Beagley a déclaré que c’était un succès – en s’appuyant sur les racines établies qu’il a déjà chez lui en NZ et en Australie voisine. Rien qu’en Nouvelle-Zélande, Rodd & Gunn exerce ses activités dans 20 magasins, une concession et trois points de vente.

“Nous sommes l’un des seuls, sinon le seul détaillant de Nouvelle-Zélande, donc toute notre stratégie est d’inviter les gens à venir partager un peu de Nouvelle-Zélande avec eux”, a expliqué Beagley.

«Lorsque nous avons ouvert notre premier magasin aux États-Unis, nous sommes sortis et avons raconté une grande histoire à propos de la Nouvelle-Zélande, et cela a été un grand succès.

Le nouveau magasin londonien de Rodd & Gunn est la première étape de sa stratégie d’expansion européenne

“J’aimerais construire une vraie entreprise [in the UK] comme nous en avons en Amérique. C’est donc une entreprise de vente en gros multicanal, en particulier des entreprises et des grands magasins, une entreprise de commerce électronique qui a du sens et un réseau de vente au détail qui ajoute de la valeur à notre activité globale.

“La plupart des gens ont des affirmations positives sur la Nouvelle-Zélande – nous sommes l’un de ces pays qui n’offensent personne”, a-t-il dit en riant.

Alors que le marché de détail volatil du Royaume-Uni a peut-être dissuadé Rodd & Gunn, Beagley y a vu une opportunité – en particulier après que la valeur de la livre sterling a chuté.

“L’occasion se présente dans des circonstances normalement défavorables”, a-t-il déclaré.

“Donc, quand c’est difficile, il y a toujours une meilleure occasion pour vous de le découvrir.

«Il est préférable d’arriver à un moment difficile. La livre est si faible en ce moment et la valeur du Royaume-Uni n’a donc jamais été aussi bonne pour les populations internationales.

“Nous utilisons des tissus italiens mais à des prix vraiment bons, donc nous ne sommes pas motivés par la marge. Cela demande du courage. Je ne me concentre pas sur le retour de X livres ici – c’est sur ce qu’est un modèle commercial durable. “

«Toute notre stratégie consiste à inviter les gens à venir partager un peu de Nouvelle-Zélande avec eux»

Beagley a reconnu les détaillants qui se sont effondrés ces derniers temps pour diverses raisons. Pour éviter une disparition similaire, il a déclaré que Rodd & Gunn visait à améliorer sa stratégie de marque en restant pertinent – ce qui signifiait également recruter une jeune équipe.

«Je suis de loin l’employé le plus âgé de l’entreprise», a plaisanté Beagley.

«Nous avons une très bonne équipe de jeunes. Notre directeur créatif a 36 ans et il travaille avec nous depuis 13 ans.

“Je suis impliqué dans l’entreprise depuis 20 ans, et au cours de ces années, nous avons eu deux directeurs de création – John et sa mère. Nous avons ce continuum de la même famille qui conçoit nos produits.

«John arrive là où la mode va et il voyage beaucoup alors il nous emmène en voyage.

“Nous ne sommes pas à la mode par n’importe quel effort d’imagination, mais vous devez continuer à avancer si vous voulez être pertinent.”

En fait, Rodd & Gunn possède tout un département de durabilité et d’approvisionnement éthique – quelque chose sur lequel Beagley a travaillé pendant sept ans. Alors que la durabilité est une tendance à la hausse dans le secteur de la vente au détail, il a admis qu’il n’était pas sorti pour «crier à ce sujet».

“Il ne s’agit pas d’une campagne de marketing, vous ne verrez donc jamais nos annonces” nous sommes 100% durables, elles font partie de notre ADN “”, a déclaré Beagley.

«Nous avons l’obligation de le faire. Nous savons où notre coton est cultivé, combien d’eau a été utilisée et si des pesticides ont été utilisés.

“C’est quelque chose que les clients peuvent découvrir sur le site Web de Rodd & Gunn.

“Si vous regardez toutes les autres marques sur Instagram, tout est question de durabilité. Mais le vivent-ils vraiment? Il y a très peu de marques qui le vivent.

“Nous voulons être honnêtes à ce sujet et emmener les gens dans ce voyage.”

Mike Beagley a lancé Rodd & Gunn aux États-Unis en 2016 après des années de succès en Nouvelle-Écosse et en Australie

Beagley est également l’un de ces rares chefs de la direction qui reste au top des commentaires en permettant aux clients de le contacter directement.

“Je suis sur chaque e-mail contenant des plaintes de clients”, a-t-il déclaré.

«Je peux donc le voir et le comprendre, cela pourrait être une suggestion ou une plainte.»

En fait, le nouveau magasin londonien de Rodd & Gunn possède sa propre équipe de service à la clientèle au rez-de-chaussée, où les commentaires doivent être étudiés.

“En ligne est la meilleure façon dont les gens veulent communiquer avec vous maintenant”, a déclaré Beagley.

“Nous avons un service client de commerce électronique. À cinq heures ce soir, New York prend le relais, puis le lendemain matin, Auckland prend le relais, puis l’Australie. »

“Il y a beaucoup de pureté à être la seule marque masculine”

Concernant sa collection, Rodd & Gunn reçoit chaque semaine six emails de personnes sollicitant une gamme femme. Mais Beagley a déclaré que l’une de ses premières décisions depuis la prise de contrôle du détaillant en 2000 était de «sortir des vêtements pour femmes».

“Nous avons déjà tellement à voir avec la mode masculine sans compliquer nos vies”, a-t-il expliqué.

“Il y a beaucoup de pureté à être la seule marque masculine et à donner aux hommes un endroit où se sentir à l’aise et non corrompus ou confus.”

Beagley a déclaré que l’objectif principal de Rodd & Gunn en ce moment était son produit phare au Royaume-Uni et le développement d’une histoire d’engagement de marque.

«Nous devons construire notre marque. C’est la seule façon de réussir », a-t-il déclaré.

“Si vous êtes une marque connue d’Italie par exemple, vous allez avoir beaucoup de clients lorsque vous ouvrirez vos portes, alors que nous devons construire notre marque, donc ça va prendre du temps.

“Je n’ai jamais abandonné quoi que ce soit de ma vie, nous allons donc réussir.”

Bien que Beagley ait admis qu’il ne savait pas où se dirigeait le détaillant et qu’il était trop tôt pour se lancer dans une autre entreprise, il a déclaré que Rodd & Gunn continuerait de tirer des enseignements de ses opérations au Royaume-Uni.

«Pour trouver la prochaine chose, vous devez faire beaucoup de recherches. J’étudie ça maintenant et je pense où allons-nous ensuite? “

“C’est la prochaine partie de notre voyage.”

