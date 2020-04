Comment montrer à maman que vous l’aimez cette fête des mères tout en prenant des distances sociales

Avril

12, 2020

3 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

La Fête des Mères est dans près d’un mois et pour beaucoup d’entre nous, il devient de plus en plus improbable que nous puissions célébrer de près et personnellement les vacances avec les femmes de notre vie. Mais ce n’est pas parce que vous êtes au milieu d’une distanciation sociale que vous ne pouvez pas donner aux personnages extraordinaires de votre vie un petit quelque chose pour égayer leur journée.

En fait, tous ces cadeaux livrables ci-dessous sont entièrement emballés et prêts à être ouverts à la porte de votre maman à temps pour les vacances. Mieux encore, tous sont livrés avec une livraison sans contact pour aider à protéger vos proches.

Bien que ce ne soit peut-être pas la fête des mères que vous imaginiez, ces cadeaux ne manqueront pas de faire sourire les femmes spéciales de votre vie. Et cela seul en vaut la peine.

Barre de lait The Sweet Nothings Care Package – 65 $

Crédit d’image:

Barre de lait

Milk Bar, le fournisseur de créations sucrées conçues par la chef pâtissière primée James Beard, Christina Tosi, livre maintenant ses délicieux plats directement à la porte de votre bien-aimé. Cela comprend son paquet de soins Sweet Nothings, une collection de certains des produits de boulangerie les plus appréciés de la marque, comprenant ses truffes B’Day, ses truffes au chocolat et son moule à biscuits assortis, qui sont tous préparés frais et expédiés immédiatement pour s’assurer qu’ils restent à pic de saveur et de texture au moment où ils atteignent maman.

Milk Bar The Sweet Nothings Care Package 65 $, disponible sur milkbarstore.com

Petite orchidée blanche – 75 $

Crédit d’image:

Le seuil

Quand il s’agit de fleurs en pot d’intérieur, il est difficile de battre l’orchidée. Ce magnifique floral est parfumé, beau et est tout autant un élément de décoration que une plante d’intérieur. Cette option de The Sill est livrée avec un magnifique vase minimaliste et est également adaptée aux animaux domestiques.

Petite White Orchid 75 $, disponible sur thesill.com

Framebridge Hearstagram – 39 $

Crédit d’image:

Framebridge

Pour ceux qui recherchent une touche personnelle, ne cherchez pas plus loin que Hearstagram de Framebridge, une superbe photographie imprimée qui est prise directement à partir de votre flux ou de votre appareil photo et affichée sur un cadre de votre choix. C’est à peu près aussi sincère (jeu de mots) que n’importe quel cadeau.

Framebridge Hearstagram à partir de 39 $, disponible sur framebridge.com

Brunch de Russ & Daughters à New York – 169 $

Crédit d’image:

Goldbelly

Pendant que vos plans habituels pour le brunch de la fête des mères sont suspendus, vous pouvez toujours apporter les festivités du brunch chez maman. Goldbelly, un marché organisé pour les aliments gastronomiques et les restaurants, propose un kit de brunch de New York du restaurant Russ & Daughters qui regorge de plats préférés des fans. Cela comprend six bagels assortis, du saumon fumé, du fromage à la crème, du babka au chocolat, du café, ainsi qu’un fourre-tout isolé et une tasse en céramique.

Russ & Daughters New York Brunch 169 $, disponible sur goldbelly.com

Collection Fur Friendly – 65 $

Crédit d’image:

Bloomscape

Pour la maman qui a le meilleur pouce vert, donnez-lui un ensemble de trois plantes sans danger pour les animaux qu’elle peut entretenir à la maison. Cet ensemble de trois plantes (Fittonia White, Peperomia Frost et Peperomia) ajoute une touche vibrante à n’importe quel espace de vie grâce à sa coloration et ses textures uniques sur ses feuilles. De plus, si maman n’est pas la meilleure jardinière, ces plantes en pot sont également très peu d’entretien.

Collection Fur Friendly 65 $, disponible sur bloomscape.com

Arrangement floral Faith – 125 $

Crédit d’image:

Floom

En ce qui concerne les cadeaux de la fête des mères, un ensemble de superbes compositions florales ne peut pas nuire. Cet ensemble bouquet et vase est plein de roses roses entourées d’eucalyptus ensemencées qui sont conçues et livrées par un fleuriste local près de chez vous.

Arrangement floral Faith 125 $, disponible sur floom.com

.