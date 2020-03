Comment nettoyer la voiture COVID-19

Peu importe si nous sommes confrontés à une pandémie dans le monde en raison de COVID-19, garder l’intérieur de notre voiture exempt de germes est très important, et compte tenu des conditions actuelles, c’est beaucoup plus, et pour cela, nous devons prendre en compte deux aspects.

La première est que, selon une étude réalisée aux États-Unis à la fin de l’année dernière par Car Rentals, le volant d’une voiture est l’une des surfaces les plus sales que nous puissions toucher, car elle est six fois plus sale que l’écran de notre téléphone. téléphone portable, quatre fois plus sale qu’une toilette publique et deux fois plus que les boutons d’un ascenseur.

Viennent ensuite le levier de vitesses, les boutons, les ceintures de sécurité et les poignées pour ouvrir les portes, les surfaces où jusqu’à 700 types différents de bactéries peuvent être logés et, pour le moment, une autre vermine comme le coronavirus qu’il est d’une importance vitale de les désinfecter.

La prochaine chose à prendre en compte est que, selon le Dr Beatriz Monroy, “le savon est le moyen le plus efficace pour détruire ce virus, encore plus que les désinfectants et les gels qui contiennent de l’alcool, puisque son composé, la bicouche lipidique, il brise la tension superficielle de la couche de graisse qui entoure COVID-19, la détruisant complètement. »

Une fois que nous sommes clairs sur ces aspects, nous pouvons commencer la tâche de commencer à désinfecter notre voiture en effectuant un nettoyage en profondeur, un processus qui peut prendre environ deux heures, mais il est nécessaire d’effectuer, car rappelez-vous, la prévention vaut mieux que le regret.

Déchets accumulés

La première étape consiste à retirer toutes les ordures que nous avons oubliées dans la voiture, de la paresse ou de la négligence, des bouteilles et serviettes vides aux emballages et sacs alimentaires, y compris les vêtements sales.

Vêtements sous vide

La prochaine étape consiste à passer l’aspirateur, à la fois sur le tapis et les tapis et les sièges, en accordant une attention particulière aux articulations, que nous devons séparer avec nos doigts pour que l’aspirateur puisse pénétrer dans tous les coins.

Élimine la poussière

Ensuite, il est temps d’éliminer toute la poussière accumulée sur tous les boutons et boutons, à la fois du système d’infodivertissement et des commandes pour abaisser et relever les lunettes et celles sur le volant. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser une brosse à poils doux et un peu d’air comprimé pour expulser la poussière accumulée, qui peut être achetée en bidon. Idéalement, lors du brossage de ces composants, nous appliquons de légères décharges d’air comprimé; Si vous ne l’avez pas, une ventouse est une excellente alternative, vous pouvez l’acheter dans une pharmacie pour 30 pesos.

Volant impeccable

Comme le volant est l’élément le plus sale de notre véhicule, la prochaine chose à faire est de le nettoyer à fond, en particulier au niveau des coutures ou des joints. Pour ce faire, nous devons utiliser une brosse à poils doux avec un peu de nettoyant intérieur, qui contient des détergents pour nettoyer et désinfecter sans maltraiter, et brosser doucement ces zones; Pour le retirer, essuyez-le simplement avec un chiffon humide et propre. Ce produit se présente sous forme de mousse et peut être obtenu dans des magasins spécialisés comme Autozone, dont le coût varie de 80 à 100 pesos par boîte. Pour nettoyer la jante du volant, nous devons placer un peu du même nettoyant sur un chiffon humide et propre et le nettoyer, en le tenant fermement et en effectuant des mouvements circulaires; On peut enlever l’excédent avec un autre chiffon propre et sec.

Toutes les surfaces

5 La polyvalence de l’utilisation de nettoyants d’intérieur est que nous pouvons l’appliquer avec un chiffon humide sur des surfaces que nous n’avons pas l’habitude de nettoyer, telles que les panneaux de porte, les tableaux de bord, les poignées et les sièges, avec la certitude que cela éliminera l’élimination des bactéries et, bien sûr, COVID-19.

Ceintures de sécurité

L’étape suivante consiste à nettoyer les ceintures de sécurité, et pour cela, nous devons d’abord tirer le ruban pour le retirer complètement et placer une pince à linge pour l’empêcher de revenir au mécanisme qui le rétracte. Pour le nettoyer, nous pouvons utiliser une dilution de savon liquide, une partie de détergent pour deux d’eau dans un atomiseur, et l’appliquer sur le matériau. Ensuite, nous devons utiliser une brosse à poils rigides pour éliminer autant que possible la saleté des fibres. Pour le retirer, essuyez-le simplement avec un chiffon humide et propre.

Écrans tactiles

Pour nettoyer l’écran du système d’infodivertissement, il est préférable d’utiliser une lingette humide pour nettoyer les surfaces de plasma ou de cristaux liquides et essuyer toute la surface. N’oubliez pas que l’utilisation de lingettes avec du chlore ou de l’alcool pourrait maltraiter certains matériaux tels que la peau ou les plastiques, donc la recommandation d’utiliser des produits qui ne contiennent pas ces éléments.

Air conditionné

Enfin, il est très important de nettoyer les conduits du système de climatisation, car les moisissures et les bactéries s’accumulent également sur ces surfaces. La façon la plus simple est d’acheter un nettoyant et un désinfectant en aérosol, qui est appliqué à partir de l’entrée où le système capte l’air de l’extérieur vers l’habitacle, il peut être dans le capot ou dans les parties inférieures de la voiture, et avec la climatisation. De cette façon, le produit créera un revêtement sur les conduits et les sorties à l’intérieur, éliminant toute saleté accumulée, d’ailleurs, si vous n’avez pas changé le filtre de climatisation, c’est le meilleur moment pour le faire. Une fois le nettoyage en profondeur terminé, il vous suffit d’essuyer le nettoyant intérieur avec un chiffon humide pour le désinfecter plus longtemps; Cela aide également à mettre du gel antibactérien sur nos mains avant d’entrer dans la voiture et lorsque nous partons lorsque nous avons fini de conduire.

.