Comment Nike frappe le bon ton avec sa réponse à Covid-19 – Econsultancy

Maintenant, alors que l’impact du virus continue de se faire sentir dans toutes les industries et au sein des communautés locales, les marques élaborent des réponses plus mesurées qui sont également intégrées à des campagnes de marketing plus larges. Alors que certains, comme Pret, se concentrent sur les efforts philanthropiques, d’autres, comme Ford, s’appuient sur l’héritage de la marque pour rassurer les consommateurs.

Nike est une autre marque qui a réussi à trouver un équilibre avec sa réponse, créant une nouvelle campagne qui met en évidence son objectif de marque, ainsi que son objectif plus large d’inspirer les gens à travers le pouvoir du sport. Patricio Roberts a récemment nommé Nike comme l’une des marques utilisant Covid-19 pour renforcer le marketing de contenu, mais voici un aperçu plus approfondi de la dernière activité de Nike et pourquoi elle est efficace.

Image de marque émotionnelle

Nike est un maître de la marque émotionnelle, utilisant généralement les thèmes de la détermination, de l’inspiration et de la performance pour engager les consommateurs. Cela est souvent décrit dans le contexte du sport professionnel, mais le plus souvent, c’est du point de vue (apparentable) de quiconque mène une vie active. À un moment où l’activité quotidienne de chacun a été interrompue – y compris les athlètes mondiaux et les humbles joggeurs – Nike a créé une campagne qui vise à nous unir tous dans notre «nouvelle normalité».

La campagne «Jouer pour le monde», créée par Wieden + Kennedy, renforce le message que nous devons tous faire notre part pour le monde et «jouer à l’intérieur».

La dernière annonce de la campagne, “Vous ne pouvez pas nous arrêter”, comprend des images et des séquences vidéo de personnes travaillant à domicile, que ce soit dans leur cuisine, salle de bain, chambre ou sous-sol. En plus de quelques visages célèbres, dont la star de basket-ball LeBron James et le volleyeur Sara Hughes, l’annonce présente des fans de fitness moins connus et inconnus pour renforcer le sentiment que nous sommes tous ensemble.

La campagne est particulièrement intelligente dans la façon dont elle renforce l’objectif principal de Nike; parvient toujours à inspirer les consommateurs, même au milieu de circonstances inhabituelles et difficiles.

Contenu exploitable

C’est bien beau pour les marques d’encourager le public à adopter une ligne de conduite spécifique, mais ce message peut sembler un peu banal ou condescendant en soi. Nike s’assure que son message “Play Inside” résonne en offrant aux consommateurs quelque chose pour les aider à le faire. Dans ce cas, il s’agit de la «Living Room Cup» – une série d’entraînement numérique où les athlètes définissent des défis auxquels les utilisateurs peuvent participer à la maison.

Cristiano Ronaldo a été le premier à lancer un défi, invitant les utilisateurs à essayer de battre son entraînement abdominal du «broyeur de base» et à se marquer en utilisant les hashtags #playinside et #thelivingroomcup. Non seulement la série contribue à renforcer le message de rester à la maison, mais le principe incite et inspire également les utilisateurs à travers le sport, en leur donnant la chance de rivaliser avec des athlètes mondiaux.

Ailleurs, Nike a encore encouragé les utilisateurs à faire de l’exercice à la maison en diffusant gratuitement des cours d’entraînement en direct tous les dimanches sur YouTube; chacun étant hébergé par un «Nike Master Trainer». Cela fait également partie de l’engagement de Nike d’ouvrir son application Nike Training Club à tous les utilisateurs gratuitement. L’application, qui est généralement basée sur un abonnement, offre aux utilisateurs une variété de programmes de formation et de vidéos d’entraînement d’experts de la marque.

Aider les communautés locales

Nike s’est toujours engagé à aider les communautés locales, en utilisant des initiatives telles que le «Nike Community Impact Fund» pour soutenir les organisations locales qui se concentrent sur le sport et l’activité physique. Depuis l’épidémie de coronavirus, Nike a renforcé son engagement à soutenir les lieux où vivent et travaillent ses employés, en promettant 17 millions de dollars pour la lutte contre Covid-19. Nike a déclaré que «ces subventions soutiendront les organisations sur le terrain qui en ont le plus besoin, comme la santé, les services sociaux et les organisations humanitaires, les banques alimentaires et les fonds de réponse Covid-19».

Parallèlement à cela, Nike a travaillé pour aider les professionnels de la santé aux États-Unis, en transformant les matériaux de ses chaussures en équipements EPI. En collaboration avec des professionnels de la santé de l’Oregon Health & Science University (OHSU), Nike a pu créer un écran facial intégral et de nouveaux verres pour les casques PAPR (pour protéger les travailleurs contre l’air contaminé). Encore une fois, cela renforce Nike en tant que marque authentique – qui prend des mesures au lieu de simplement soutenir une cause.

Image via News.nike.com



Que pouvons-nous apprendre de Nike?

Assurez-vous que la messagerie est authentique

L’utilisation d’une pandémie mondiale comme base de toute campagne de marketing est un territoire dangereux, les consommateurs étant plus susceptibles de critiquer les marques qui semblent profiter de l’occasion. Cependant, Nike garantit l’authenticité de ses messages en créant une campagne alignée sur les valeurs fondamentales de sa marque et en utilisant un ton auquel les consommateurs s’attendent.

Pratiquez ce que vous prêchez

Enfin, Nike n’offre pas de messagerie superficielle, mais une campagne complète et interactive dans laquelle les consommateurs peuvent s’impliquer. En aidant directement ceux qui sont en première ligne et en faisant appel à des influenceurs pertinents, Nike s’assure également que sa campagne résonne avec les consommateurs, et renforce l’idée que nous sommes tous unis dans la même cause.