Comment nous pouvons surmonter nos préjugés à propos de la technologie

L’ancienne Chief Technology Officer des États-Unis explique comment son expérience aide à trouver des solutions innovantes grâce à l’inclusion.

Mars

5, 2020

1 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Dans cet épisode de The Playbook, Megan Smith, fondatrice et PDG de Shift7 (et ancienne directrice technique des États-Unis), s’assoit pour partager ses réflexions sur:

Processus de réflexion du président Obama pour créer le poste de directeur de la technologie des États-Unis [5:25].Pourquoi les gens devraient utiliser Internet pour «rechercher et évoluer» pour trouver des solutions et des solutions géniales aux problèmes [7:59].Comment les leaders d’aujourd’hui peuvent apporter les meilleures pièces du secteur de l’innovation à toutes les industries [15:30]Pourquoi pouvons-nous surmonter nos préjugés culturels et sociaux à propos de la technologie en partageant des histoires comme celles d’Ada Lovelace, la première informaticienne, ou les ancêtres de Kate Middleton qui ont contribué à sauver des millions de vies? [19:38].

