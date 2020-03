Comment obtenir des choses gratuitement en ligne

Obtenir les choses gratuitement est le meilleur, n’est-ce pas? Peu importe qui vous êtes ou à quel point vous êtes riche, il n’y a personne parmi nous qui n’aime pas recevoir un cadeau. Un bon exemple que je peux donner est quand je suis allé à un grand match de football dans l’hospitalité d’entreprise à travers le travail de mon cousin et ces gars étaient des gens d’affaires sérieux, à la mi-temps, il y avait des tartes “ gratuites ” et vous ne croiriez pas que ces gars se précipitent vers le place pour empiler 3 ou 4 chacun dans leurs bras. Ils pouvaient se payer le leur, alors pourquoi la précipitation? Tout simplement parce qu’ils étaient gratuits! Voyons donc comment satisfaire notre envie de grignoter une tarte, pour ainsi dire, en ligne.

Offres de groupe

Si vous cherchez à organiser un événement ou un voyage pour un grand groupe de personnes, alors il y a tellement d’offres et de réductions disponibles en ligne si vous regardez autour de vous. La plupart des attractions touristiques proposent ce type d’offres, tout comme les fournisseurs d’activités de loisirs comme les pistes de bowling, les parcs à thème et bien plus encore. Même si vous ne faites pas physiquement partie d’un groupe, vous pouvez toujours profiter des offres de groupe en faisant équipe avec des étrangers en ligne via des sites tels que Groupon pour obtenir des offres et des remises.

Enquêtes

Saviez-vous que vous pouvez obtenir des cadeaux, des offres et des remises simplement en participant à des sondages en ligne? Les sociétés de marketing apprécient vos opinions et sont prêtes à vous inciter à le faire. Vous pouvez même être payé en espèces dans certains de ces régimes. Il y a tellement d’endroits pour trouver ces différents sites, il y en a un bon nombre ici.

Motoring

Conduire un véhicule coûte cher, donc toute aide à cet égard serait une bonne chose. Vous pouvez facilement économiser de l’argent sur l’assurance en effectuant une recherche via un site de comparaison en ligne, et il y en a trop pour même les mentionner ici. Une autre bonne option est les cartes d’essence à prix réduit, ce qui allégera le fardeau.

Réservation de voyage et d’hébergement

Partir en vacances ou même voyager pour affaires peut être un coût énorme pour se déplacer et se loger. Vous pouvez économiser une somme considérable si vous le faites en ligne, mais ce n’est pas une nouveauté. L’existence de sites proposant des prix bas sur des centaines d’hôtels existe depuis longtemps. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que vous pouvez obtenir d’autres réductions sur ces prix en recherchant en ligne des codes tels que cette offre exceptionnelle ici.

Services financiers

Tout le monde a besoin d’un compte bancaire de nos jours, à moins que vous ne viviez dans une commune hippie ou que vous ne soyez un extrémiste survivant, c’est ainsi que nous sommes tous payés et payons pour tout dans nos vies ces jours-ci. L’inconvénient est que vous pouvez obtenir des frais et des frais excessifs d’une banque régulière avec laquelle vous pouvez vous rendre et ouvrir un compte. Ces jours-ci, bien qu’il existe des banques en ligne uniquement, où vous n’avez jamais besoin ou même pouvez le faire, visitez une succursale. Le fait qu’ils économisent sur ces locaux commerciaux onéreux leur permet d’offrir des services meilleurs et moins chers.