Comment obtenir des rendements élevés et des allégements fiscaux de votre propriété à louer

L’investissement immobilier se présente sous plusieurs formes, et bien que la location à des locataires à long terme puisse être la voie évidente, il existe une autre option vers laquelle se tournent de nombreux investisseurs.

Investir dans l’immobilier au Royaume-Uni s’est avéré une stratégie solide pour des dizaines d’investisseurs et de propriétaires au fil des ans, qui ont vu la valeur de leurs briques et de leur mortier augmenter de façon exponentielle.

Les méthodes d’investissement les plus populaires ont tendance à acheter un loyer traditionnel où vous récoltez des rendements grâce aux rendements locatifs au fil du temps ainsi qu’à l’appréciation du capital; et «retourner» une propriété où vous achetez à bas prix et vendez peu de temps après pour un profit.

Cependant, les récents changements législatifs et fiscaux sur le marché des achats en location au Royaume-Uni ont vu certains investisseurs chercher des moyens alternatifs d’investir leur argent et de diversifier leurs portefeuilles. Aujourd’hui, de plus en plus d’investisseurs voient les avantages des locations de vacances meublées et de l’industrie de la location à court terme. Ci-dessous, nous décrivons les différents avantages et inconvénients de chaque type d’investissement immobilier.

Achat-location traditionnel: une valeur sûre si vous investissez judicieusement

Le Royaume-Uni compte environ 8,5 millions de locataires privés, tandis que la proportion de locataires par rapport aux propriétaires a doublé au cours des 20 dernières années. On s’attend à ce que ce chiffre augmente encore plus au cours des prochaines années, car les gens continuent de monter sur l’échelle du logement encore plus tard dans la vie – ou pas du tout. Bien que cela soit en partie dû à la hausse des prix des logements par rapport aux salaires, la qualité de vie dans le secteur locatif privé a également connu de grandes améliorations, et elle est de plus en plus considérée comme un choix de style de vie souhaitable avec plus de flexibilité que la possession d’une maison, ainsi que moins de responsabilité.

La forte demande dans le secteur locatif privé signifie que si vous investissez dans la bonne propriété dans un bon emplacement où les locataires sont susceptibles de vouloir vivre, les investisseurs en location-vente connaissent toujours un énorme succès. Les rendements locatifs sont particulièrement solides dans des endroits comme Liverpool, Manchester, Birmingham et Leeds, ainsi que dans des zones plus périphériques et émergentes telles que Preston, Bolton et Reading. Par rapport à la capitale, nombre de ces zones connaîtront également les plus fortes hausses de prix des logements au cours des prochaines années.

Il y a des inconvénients à cette forme d’investissement, comme les implications fiscales (les modifications de l’allégement des intérêts hypothécaires et de l’impôt sur les gains en capital étant les plus importantes). Il est important d’être conscient de tous les coûts et obligations inhérents au fait d’être propriétaire, mais si vous choisissez un bon investissement immobilier, vous récolterez toujours des récompenses.

Renverser une propriété: c’est une entreprise risquée

Une méthode d’investissement immobilier particulièrement populaire dans les années 1990 et 2000 – lorsque les prix des logements montaient en flèche – était de retourner la propriété. Cela impliquait l’achat, la rénovation potentielle pour ajouter de la valeur, et la vente peu de temps après pour un profit, bénéficiant de toute inflation à court terme des prix des logements. Si vous avez acheté au bon endroit, au bon moment et bien vendu, cela aurait pu être une entreprise très rentable.

Cependant, cette méthode peut également très facilement s’effondrer, en particulier sur le marché actuel, avec des frais de timbre supplémentaires à prendre en compte. Des problèmes surviennent si vous payez trop initialement, sous-estimez les coûts de rénovation impliqués ou si le marché change et que vous ne pouvez pas récupérer votre argent en vente. Il est donc considéré comme une stratégie à haut risque.

Le retournement d’une propriété sur plan est légèrement différent. Lors de l’achat sur plan, un investisseur peut vendre la propriété à un autre investisseur avant la fin du projet. Étant donné que le droit de timbre n’est pas payé avant la fin, l’acheteur initial évite de payer cette taxe, de sorte que toute augmentation de la valeur de la propriété est empochée par lui. Mais la méthode repose toujours sur la recherche d’un acheteur, prêt à payer le prix que vous demandez.

Location de vacances meublées: rendements supérieurs et allégements fiscaux

Les vacances à court terme et meublées permettent d’offrir une troisième option aux investisseurs immobiliers, et les chiffres montrent que plus de propriétaires que jamais font le changement. Selon les nouvelles découvertes d’ARLA Propertymark, 2,7% de tous les propriétaires sont passés de locataires à long terme à des locations à court terme, ce qui équivaut à environ 46 000 propriétés.

Au total, 16% des propriétaires au Royaume-Uni n’offrent actuellement que des locations à court terme, tandis que 7% proposent une combinaison à court et à long terme. Cette augmentation, selon l’enquête, est due à une combinaison de facteurs, notamment la flexibilité accrue de l’utilisation des propriétés, l’augmentation des réglementations dans le secteur locatif privé et le potentiel de loyers plus élevés.

D’un point de vue fiscal, une location meublée est traitée de manière très différente d’une location-vente. Aux fins de la retraite, les bénéfices comptent comme des «gains», et vous pouvez également compenser vos frais hypothécaires contre vos gains imposables – contrairement aux achats en location (voir cet article à la section 24). L’impôt sur les gains en capital, qui est de 28% pour les actifs immobiliers, est également traité différemment lorsque vous vendez, car vous êtes susceptible de bénéficier de l’allégement pour les entrepreneurs, de l’allégement pour le roulement et de l’allégement pour le reste.

Les rendements peuvent également être plus élevés. Liverpool a été l’année dernière nommée la place la plus rentable pour les locations à court terme, avec des rendements atteignant 27,2% sur la base d’un taux d’occupation de 50% de l’année, tandis que Londres, Édimbourg, Manchester et Birmingham sont également des points chauds.

L’un des inconvénients de ce type de location est qu’il peut nécessiter plus de travail en tant qu’investissement «pratique», en raison du taux de roulement élevé des clients. Il existe également des règles et des restrictions, dont certaines ne s’appliquent qu’à certains domaines, comme la règle des 90 jours à Londres, tandis que les propriétés nationales doivent être disponibles à la location pendant au moins 210 jours de l’année pour être éligibles à des fins fiscales. L’industrie est également très basée sur les avis, donc votre succès sera amélioré à chaque avis positif, tandis que les avis négatifs peuvent être extrêmement préjudiciables.

Pour conclure, bien que les locations de vacances meublées et les locations à court terme ne soient pas la solution pour tous les investisseurs, elles comportent des avantages majeurs qui pourraient aider certains propriétaires à naviguer dans l’industrie en mutation.

