Comment obtenir l’hologramme de vérification exonéré

Avec le nouveau système de vérification à Mexico, non seulement les voitures à moteur à combustion interne ont été affectées lors de l’obtention des différents hologrammes, mais les modifications ont également touché les hybrides et les électriques, car l’étiquette exonérée n’est plus livrée. à toutes les voitures dotées de technologies de propulsion alternatives, et leur validité dépend de certains facteurs que nous vous expliquons ici.

Pour obtenir cet hologramme qui vous permet de circuler sans restrictions, le véhicule doit être inclus dans la liste des candidats, préparée par le Ministère de l’Environnement de Mexico (Sedema), et la durée de validité dépendra de la catégorie à laquelle il ils appartiennent selon les qualités de leur système de propulsion.

Dans la classification électrique, qui aura l’hologramme en permanence exempté, ils doivent avoir un système de propulsion uniquement alimenté par l’électricité, comme la Nissan Leaf, la BMW i3, la Porsche Taycan et l’Audi E-Tron, entre autres.

Les hybrides de catégorie I doivent avoir deux sources d’énergie: l’électricité et l’essence, dans lesquelles l’électricité est la principale source de propulsion, qui peut être rechargée à partir d’une prise de courant externe, d’un système de récupération d’énergie et à travers un moteur à combustion interne, mais cela ne devrait alimenter que les batteries comme dans la gamme étendue BMW i3 et Chevrolet Volt, cette dernière n’est plus dans le catalogue de produits de la marque mais ceux qui l’ont achetée pourront accéder à l’hologramme exonéré pendant 8 ans , avec possibilité de renouvellement.

D’autre part, les hybrides de catégorie II, de même, doivent avoir un système de propulsion qui leur permet d’être alimentés par l’énergie électrique et l’essence, mais dans ce cas, la technologie permet à la voiture d’être alimentée uniquement par l’électricité dans certaines situations de conduite et, Lorsque la puissance est nécessaire ou s’épuise, le moteur à combustion entre en action pour déplacer la voiture et alimenter les batteries. Ce schéma comprend des hybrides purs, tels que les Toyota Prius, Hyundai Ionic et Kia Niro, entre autres, qui ont un système de régénération d’énergie et n’ont pas besoin d’être connectés à une prise, et des plug-ins tels que le BMW X5 XDrive E45E et Volvo XC90 T8 Plug in, entre autres qui peuvent être branchés pour charger les batteries et en même temps avoir un système régénératif, ils accèdent à l’hologramme exonéré pendant 8 ans une seule fois.

Expulsé du club

Les hybrides de catégorie III ont une technologie appelée Mild Hybrid, un système de propulsion alimenté par l’électricité et l’essence, mais ils ne sont pas candidats au label Exempt puisque la principale source qu’ils utilisent est le moteur à combustion interne.

Ces véhicules doivent figurer sur la liste publiée sur la page Sedema pour se rendre dans n’importe quel centre de vérification afin d’effectuer la procédure d’inspection des émissions polluantes et pourront accéder à l’hologramme 00 pendant une durée maximale de quatre ans.

En plus de l’hologramme exonéré, les véhicules électriques et les hybrides de catégories I et II ont d’autres avantages tels que le non-paiement de la taxe sur les voitures neuves (ISAN) et la propriété du véhicule, entre autres, qui peuvent vous faire un clin d’œil pour vous pencher vers ces alternatives de mobilité efficaces.

Processus

Enregistrement des plaques. Vous devez présenter dans tout module de contrôle de véhicule Semovi (voir l’emplacement sur la page semovi.cdmx.gob. Mx), une pièce d’identité officielle, une preuve d’adresse, une facture ou une lettre de facture et le paiement des droits de 371 pesos.

Au courant. Pour accéder au certificat, vous ne devez pas avoir de dettes de possession, d’infractions à la circulation, de vérifications ou de photo-civisme.

Cherchez. Le modèle de votre voiture doit être trouvé dans la liste des véhicules candidats à l’hologramme exonéré sur la page www.sedema.cdmx.gob.mx.

Viens. Le processus se déroule dans la zone d’assistance aux citoyens de vérification des véhicules située à Tlaxcoaque # 8, Colonia Centro, dans le bureau du maire de Cuauhtémoc, du lundi au vendredi de 09h00 à 14h00.

Téléchargez. Le format de demande de constance de type Exempt est disponible sur la page tramites.cdmx.gob.mx.

Remplissez-le. Entrez les informations demandées telles que votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone, ainsi que des informations sur le véhicule à accréditer. Enfin, vous devez le signer pour le joindre au reste des documents.

Consulter. Une fois les documents reçus et le processus accepté par le serveur public, vous aurez une réponse dans les 10 jours ouvrables. Pour savoir s’il est prêt, vous devez appeler le 52789931 ext. 1690 ou 52789931 ext. 1691.

Exigences pour l’hologramme exonéré. Ayez en main votre pièce d’identité officielle, votre preuve d’adresse, votre carte de circulation en cours de validité, votre facture ou votre lettre de facturation.

Considérez-le. La procédure de preuve du type exonéré et l’autorisation spéciale de circulation sont délivrées sans frais.

Autre personne. Si quelqu’un d’autre effectue la procédure pour vous, vous devez considérer que si vous êtes une personne physique, il doit présenter une lettre de procuration signée à deux témoins, la procuration, ainsi que votre identification officielle et celle de la personne qui exécutera la procédure. Si vous êtes une personne morale, vous devez porter l’acte constitutif, la procuration et votre pièce d’identité officielle.

Ramassez. S’ils ont confirmé que votre demande venait, rendez-vous aux bureaux de la zone de service aux citoyens pour la vérification des véhicules et montrez votre accusé de réception. Le fonctionnaire vous donnera l’hologramme exonéré.

.