Comment obtenir un examen gratuit du curriculum vitae de l’un des meilleurs services au monde

TopResume donnera rapidement vos commentaires personnalisés sur votre CV.

Avril

12, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Nous vivons à une époque étrange et le chômage grimpe à un rythme jamais vu depuis la Grande Dépression. Il y a de l’espoir que les retombées économiques de la pandémie de coronavirus ne seront que temporaires, mais, au cas où, c’est probablement une bonne idée de jeter un œil attentif à votre CV. Heureusement, vous n’avez pas à le faire seul car TopResume le fera gratuitement pour vous.

TopResume est l’un des meilleurs services de rédaction de CV au monde, avec 1,5 million de visiteurs mensuels et une note de 4,4 étoiles de Trustpilot. La recherche montre que jusqu’à 75% des candidats sont rejetés par les systèmes de suivi des candidats (ATS) simplement parce que leur curriculum vitae ne peut pas être lu; TopResume veille à ce que votre CV soit compatible ATS.

Vous pouvez télécharger votre CV gratuitement sur TopResume et en 48 heures, ils examineront et fourniront des commentaires personnalisés et exploitables pour vous aider à vous assurer qu’il est parfaitement à jour. Ils analysent le style et l’organisation, l’écriture et la mécanique, et fournissent une analyse ATS complète pour vérifier que votre CV sera vu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez payer des frais pour travailler avec un écrivain expert qui peut vous aider à créer votre histoire de carrière à partir de zéro.

Il est facile de laisser votre curriculum vitae passer à travers les mailles du filet, mais en période financière difficile, cela vaut certainement la peine de profiter de ce service gratuit. Obtenez un examen de CV gratuit de TopResume aujourd’hui et obtenez les commentaires professionnels dont vous avez besoin en seulement 48 heures.

