Comment obtenir un prêt PPP SBA Coronavirus et le faire pardonner

C’est la meilleure option de financement pour garder les employés sur la liste de paie et les petites entreprises ouvertes.

Avril

1, 2020

8 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

La pression numéro un sur les propriétaires de petites entreprises en ce moment est la paie. Que vous soyez une exposition individuelle individuelle ou une entreprise de 500 employés, vous avez certainement ressenti la pression. Peut-être que vous avez déjà cessé de vous payer, que vous avez mis à pied des travailleurs ou réduit les heures. Eh bien, vous pouvez remercier votre gouvernement fédéral pour le meilleur programme d’aide récemment offert aux petites entreprises, le prêt Paycheck Protection Program (alias Coronavirus Stimulus Loan ou PPP Loan).

Le prêt PPP a été promulgué le 27 mars 2020. Le 31 mars, la SBA a publié ses directives et un exemple de demande d’utilisation du prêt par les banques. Voici un résumé des détails que vous devez connaître.

Qui se qualifie?

Une petite entreprise de moins de 500 employés qui était en activité au plus tard le 15 février 2020. Il peut s’agir d’un S Corp, C corp, LLC, entreprise individuelle ou entrepreneur indépendant. Il comprend également certains organismes sans but lucratif, groupes tribaux et groupes d’anciens combattants. Lors de l’obtention du prêt PPP, vous devez certifier que votre entreprise a été économiquement affectée ou que l’incertitude économique rend le prêt nécessaire.

Connexes: Un nouveau projet de loi de relance débloque l’IRA et 401 (k) dollars pour les personnes financièrement affectées

Combien puis-je obtenir?

Jusqu’à 10 millions de dollars. Mais le montant que chaque entreprise obtient est basé sur ses coûts salariaux. Le montant auquel vous êtes admissible est basé sur 2,5 fois vos coûts salariaux mensuels moyens. Votre masse salariale moyenne mensuelle est calculée en fonction de vos 12 mois précédents de coûts salariaux. Vous prenez ce nombre mensuel moyen de paie et le multipliez par 2,5. Par exemple, si votre masse salariale moyenne mensuelle était de 20 000 $, vous seriez alors admissible à un prêt PPP de 50 000 $.

Qu’est-ce qui est inclus dans les coûts mensuels de paie?

Il comprend le salaire, les traitements, les commissions, le paiement des vacances, les congés de maladie, les congés parentaux / familiaux / médicaux, le paiement des cotisations de retraite, les primes de couverture maladie collective et les taxes nationales et locales évaluées sur la masse salariale. Cependant, il n’inclut pas les charges sociales fédérales. Il n’inclut pas non plus les coûts salariaux pour ceux qui gagnent plus de 100 000 $. Leur premier 100 000 $ est pris en compte, mais tout excédent n’est pas pris en compte pour déterminer les coûts salariaux mensuels moyens.

À quoi puis-je utiliser cet argent?

Tout d’abord, la paie pour vous et vos employés, mais vous pouvez également utiliser l’argent pour le loyer, les obligations hypothécaires, les services publics et les autres dettes que vous pourriez avoir.

Quel est le taux d’intérêt?

Un demi pour cent. c’est vrai. C’est presque un prêt sans intérêt. Le projet de loi autorisait un taux maximal de 4%, mais les directives émises par les États-Unis Le Trésor déclare que le taux maximum serait de 0,5%. Votre gouvernement intensifie ses efforts pour soutenir ces prêts aux banques. Maintenant, ce taux pourrait certainement changer, mais en vertu de la loi, il ne peut pas dépasser 4%.

Quand dois-je le rembourser?

La durée du prêt spécifiée par les directives de trésorerie est de deux ans. Les paiements de prêt sont différés pour les six premiers mois. Cependant, il n’y a pas de pénalité pour paiement anticipé, vous pouvez donc rembourser ou faire annuler le prêt plus tôt.

Dois-je déposer une garantie ou signer une garantie personnelle?

Non. Je t’ai dit que c’était une bonne affaire, non?

Comment puis-je obtenir ce prêt pardonné?

Telle est la question critique. La clause de remise de prêt est la meilleure partie. Vous êtes admissible à une remise de prêt pour les montants que vous dépensez au cours des huit prochaines semaines après avoir reçu le prêt pour certaines dépenses admissibles. Les dépenses admissibles de l’entreprise au cours de la période de huit semaines comprennent les coûts salariaux, le loyer, les intérêts sur la dette hypothécaire et les services publics.

Si le nombre d’employés à temps plein est réduit au cours de cette période ou si vos coûts salariaux sont réduits de 25 pour cent ou plus, le montant du prêt éligible à la remise sera réduit.

La banque qui a accordé le prêt déterminera le montant de la remise du prêt en fonction des critères ci-dessus. L’entreprise demandera l’annulation du prêt avec des preuves à la banque, et la banque aura 60 jours pour approuver ou refuser l’annulation.

L’entreprise obtiendra-t-elle le pardon des revenus de la dette via un 1099-C?

Maintenant, c’est une question que seul votre avocat fiscaliste ou votre compte poserait. En d’autres termes, devrai-je payer des impôts sur le montant de la dette remise sur le prêt? Non. La nouvelle loi a spécifiquement déclaré que les prêts PPP annulés ne seront pas considérés comme une remise de revenus de dette.

Suis-je toujours admissible si j’ai déjà un prêt SBA?

Vous pouvez avoir plus d’un prêt SBA. Vous ne pouvez tout simplement pas dépasser le maximum total des prêts SBA lorsque tous les prêts sont combinés.

Qu’en est-il des prêts accordés en cas de catastrophe économique (EIDL)?

Ceci est une autre bonne option de prêt. Il peut aller jusqu’à deux millions de dollars et c’est le prêt généralement utilisé pour les catastrophes naturelles qui a été approuvé pour les entreprises touchées par la pandémie de coronavirus. Si vous avez une faible masse salariale ou avez besoin de fonds supérieurs aux montants auxquels vous êtes admissible dans le cadre du PPP, envisagez les prêts EIDL, car ils ont des taux bas, des délais de remboursement plus longs et peuvent être utilisés à des fins plus nombreuses que les prêts PPP. Cependant, ils n’offrent aucune forme de remise de prêt. Mais ils comprennent une subvention rapide de 10 000 $ aux entreprises concernées qui n’a pas besoin d’être remboursée.

Alors, exécutons un scénario rapide sur les faits ci-dessus pour un prêt PPP. Supposons que vos «coûts salariaux» totaux au cours de la période de 12 mois précédente soient de 240 000 $. Par conséquent, votre masse salariale moyenne mensuelle est de 20 000 $. Nous multiplions ensuite 20 000 $ par 2,5 et obtenons le montant maximal du prêt de 50 000 $.

Supposons en outre qu’au cours des huit semaines suivant la réception du prêt, vous utilisez 40 000 $ pour les coûts salariaux, 9 000 $ pour le loyer et 4 000 $ pour les services publics. Vous auriez alors des dépenses totalement admissibles au pardon de 53 000 $. Étant donné que vous avez des dépenses admissibles supérieures au montant du prêt, vous pourriez être admissible à l’annulation de la totalité du prêt. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Enfin, nous avons un projet de loi de relance qui peut enthousiasmer les petites entreprises.

Alors, que devez-vous faire maintenant?

Jonathan Morris, président et chef de la direction de Titan Bank, un partenaire de prêt privilégié de la SBA basé au Texas, recommande: «Il est important que vous postuliez tôt. Il y a 30 millions de petites entreprises aux États-Unis et 350 milliards de dollars alloués au programme. Nous nous attendons à ce que les fonds soient épuisés avant que tout le monde puisse recevoir un prêt. Je suggère de ne demander à la banque assurée par la FDIC que des prêts PPP. Beaucoup de non-banques acceptent des candidatures, mais dans presque tous les cas, elles essaient simplement de vendre ces informations aux banques en échange de frais. »

Connexes: 7 façons de former votre entreprise à prendre de meilleures décisions

Ce que je suggérerais, c’est de rassembler vos registres de paie pour les 12 mois précédents, de vérifier l’exemple d’application de prêt lié ci-dessus et d’être prêt à être parmi les premiers à obtenir un prêt PPP. Et en s’alignant, nous présumons que ce sera le cas avec une demande remplie en ligne, car la plupart des banques ont actuellement une capacité limitée en succursale. Je recommanderais de travailler avec vos banquiers commerciaux actuels, si vous en avez un, car ils auront vos comptes bancaires commerciaux et une relation établie. J’ai déjà vu des avis de banques avec des questions et une demande accrues sur ces prêts disant qu’ils ne travaillaient qu’avec les clients existants en premier. Si vous n’avez pas de bonnes relations entre les entreprises et les banques, envisagez les petites banques communautaires qui ont tendance à se spécialiser dans les prêts SBA et qui sont plus désireuses d’obtenir des entreprises locales comme clients. Ouvrez-y un compte chèques et épargne pour leur montrer que vous voulez être un client à long terme. Et enfin, considérez les banques qui sont des partenaires de prêt privilégiés SBA, car elles seront familiarisées avec la navigation dans les nouvelles règles SBA. Toutes les banques ne fournissent pas ou n’ont pas d’expertise en matière de prêts SBA et celles qui le font peuvent généralement évoluer plus rapidement.

De nombreux propriétaires d’entreprise ont appris les dures leçons de porter trop de dettes. Cependant, ce n’est pas n’importe quelle dette. Il s’agit d’une dette éligible à une remise par le gouvernement. C’est une dette qui gardera vos employés sur la liste de paie, et c’est un effort de notre gouvernement fédéral pour assurer que les petites entreprises et leurs employés puissent survivre financièrement au coronavirus. Alors, intensifiez-vous et profitez de ce programme pendant qu’il est là. Nous ne savons pas combien de temps le coronavirus aura un impact sur notre économie, les petites entreprises et l’esprit d’entreprise, mais ce que nous pouvons faire, c’est travailler dur, travailler intelligemment et profiter de programmes comme celui-ci qui peuvent nous donner à tous une meilleure chance de rebondir et de rester. ouvert aux affaires.

.