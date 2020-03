Comment organiser stratégiquement votre événement en ligne

N’annulez pas votre événement; le rendre numérique.

Mars

24, 2020

Maintenant que beaucoup d’entre nous sont passés au travail à domicile, nous commençons à nous habituer à un nouveau type de normalité. Les outils collaboratifs tels que Slack, Teams, Zoom et Google Hangouts sont devenus nos nouveaux meilleurs amis. Mais cette nouvelle norme manque la pièce qui a été le cœur et l’âme de l’économie depuis l’âge du bronze: le marché.

L’industrie événementielle a été la première à porter un coup à cause de la pandémie, la plupart des événements commerciaux étant annulés ou reportés jusqu’à nouvel ordre. Mais les événements ont donné le ton aux lancements de produits, aux nouvelles relations commerciales et au partage des connaissances. Les affaires ne peuvent pas continuer comme d’habitude si nous ne pouvons pas rencontrer de nouvelles personnes et développer des relations. Une étude de Harvard Business Review Analytic Services 2018 montre que les organisations organisent en moyenne 72 événements par an. Avec la pandémie de COVID-19, ils sont pour la plupart en attente.

Heureusement, les nouvelles technologies offrent une multitude de façons innovantes d’organiser une version numérique de votre événement.

Obtenez le bon format.

Pensez petit. Les événements massifs qui rassemblent 5 000 personnes ou plus sur une période de 3 jours ne voleront plus. Divisez votre événement en un certain nombre de sessions en ligne, de panels et d’ateliers que vous pouvez organiser en petits groupes au cours des prochaines semaines.

En ce moment, c’est le moment idéal pour profiter de formats tels que Twitter Q & As, où vous fixez une heure de réunion avec votre communauté et répondez à leurs questions pendant une heure. Le thème peut être d’actualité (par exemple “Comment utiliser nos services pendant le coronavirus”) ou AMA (Ask Me Anything).

Les événements internes peuvent devenir plus collaboratifs avec des outils de brainstorming numérique avancés tels que Klaxoon, qui est entièrement compatible avec Microsoft Teams.

Explorez les fonctionnalités des médias sociaux pour promouvoir et héberger votre événement.

Plus que jamais, les réseaux sociaux sont une composante essentielle de vos efforts marketing pour promouvoir les événements numériques. Facebook et YouTube offrent des options de vidéo en direct sans limite de participants.

Envoyez le lien à l’avance à votre communauté par e-mail et créez un événement Facebook ou un groupe Facebook dédié à votre marque, produit ou service. Facebook vous permet d’inviter tous les membres de votre groupe à votre session en direct en un seul clic.

Cela crée des opportunités pour tous les types d’entreprises, y compris celles qui n’investissent généralement pas dans le marketing événementiel, comme les restaurants familiaux. Par exemple, pourquoi ne pas créer votre propre émission de cuisine quotidienne sur Facebook Live pour booster les commandes en ligne?

Sortez des sentiers battus (mais à l’intérieur du masque) avec VR.

Il est temps de commander votre casque de réalité virtuelle si vous n’en avez pas déjà un. S’aventurer dans la VR est un excellent moyen de passer une partie de votre temps libre pendant que vous êtes confiné à la maison. Des outils comme Minsar sont rapides à configurer et vous permettent de créer votre propre environnement VR sans codage. Engage VR va encore plus loin puisque vous pouvez héberger des sessions en direct dans la réalité virtuelle. (Ou si vous n’avez pas envie de le faire vous-même, Virtuose Reality Studio peut également créer ces espaces VR pour vous.)

La régularité est la clé.

Personne ne sait combien de temps la pandémie va durer, mais un rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux estime que des mesures de distanciation sociale devront rester en place pendant au moins 18 mois, ce qui est conforme aux conclusions des épidémiologistes de l’Imperial College Londres. Oui! Quoi qu’il en soit, vos événements numériques nécessiteront une cadence régulière afin que les clients, prospects et utilisateurs puissent s’habituer au nouveau mode de communication de votre marque.

Évidemment, organiser votre événement en ligne n’est pas chose facile. Google, qui avait initialement annoncé qu’il tiendrait sa conférence Cloud Next en ligne, a depuis décidé de la retarder jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, il existe heureusement de nombreux outils offrant de nombreuses voies d’expérimentation et d’innovation pour vous aider à soutenir votre entreprise en ces temps difficiles.

