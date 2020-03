Comment parier avec des crypto-monnaies en quarantaine?

Chez CriptoTendencia, nous ne nous arrêtons pas à la quarantaine et aujourd’hui, nous continuons à vous proposer des options pour utiliser vos crypto-monnaies pendant cette période. Pour cette raison, nous voulons aujourd’hui vous parler de l’une des alternatives les moins utilisées disponibles pour les utilisateurs de crypto: parier avec des crypto-monnaies.

Pourquoi parier avec les crypto-monnaies?

Tout d’abord, à partir de CryptoTrend, nous devons apporter une clarification, avant d’expliquer comment commencer à parier avec les crypto-monnaies. Eh bien, si parier sur différents jeux de hasard n’est pas mauvais en soi, si nous ne le faisons pas avec modération, cela peut finir par devenir un vice et affecter gravement notre santé mentale.

Pour lui, Nous vous invitons à ce que si vous décidez enfin de parier sur les plateformes que nous vous recommanderons, faites-le avec modération.

Cela étant dit, à ce stade, nos lecteurs se demandent probablement pourquoi utiliser nos crypto-monnaies pour jouer au lieu d’investir ailleurs? Après tout, avec un si grand univers de produits financiers dans lequel nous pouvons placer nos crypto-monnaies, il semble inutile de les utiliser dans des jeux de hasard.

Mais la vérité est que, au milieu d’une situation aussi difficile que celle que nous vivons, l’humanité face au Coronavirus, la pire pandémie qu’il ait connue depuis des décennies. Il est nécessaire que nous gardions nos esprits détendus et que nous ne laissions pas dominer l’angoisse de l’enfermement.

Par conséquent, nous voulons souligner que, au-delà des marchés, des investissements et de tous les sujets que nous aimons examiner ici. Nous devons prendre du temps pour nous-mêmes où nous pouvons déstresser et recharger nos esprits avant de continuer à travailler pendant la quarantaine.

Et pour cela, les deux plateformes de paris que nous vous proposons aujourd’hui sont parfaites.

Sports et machines à sous avec Sportsbet

La première plateforme que nous voulons vous montrer dans cet article est Sportsbet. Une page de paris sur la crypto-monnaie, principalement dédiée à la réception de paris sur des événements sportifs. Cela ne signifie pas qu’il ne dispose pas également d’une section spécialisée dans les jeux de casino traditionnels.

Ainsi, dans Sportsbet.io, vous pouvez trouver des machines à sous classiques, des tables virtuelles de Blackjack, Baccarat, roulette et bien d’autres options. Pouvoir parier sur l’un d’entre eux en utilisant votre Bitcoin ou tout autre moyen de paiement électronique tel que Skrill, Neteller, ecoPayz, AstroPay Card et vos cartes de crédit classiques.

Un casino plus traditionnel: Bitcasino

D’un autre côté, si vous considérez que lorsque les événements sportifs recommenceront, vous ne serez pas intéressé à parier sur eux. La meilleure option pour vous est peut-être un casino plus traditionnel comme Bitcasino.io. C’est une plate-forme pour parier avec des crypto-monnaies, spécifiquement axée sur les jeux de hasard.

Avec lequel, nous aurons à notre disposition une grande variété de machines à sous thématiques sur lesquelles parier. En plus des tables de roulette, Baccarat, Blackjack, High Hand Holder et de nombreuses autres options. Accepter, comme Sportsbet, votre Bitcoin comme moyen de paiement pour parier. Vous auriez donc deux options fiables pour parier avec les crypto-monnaies et vous distraire pendant cette quarantaine.

