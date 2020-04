Comment passer à l’énergie propre tout en économisant potentiellement de l’argent, aussi

Arcadia a simplifié le processus tandis que les membres en récoltent les fruits.

Avril

22, 2020

3 min de lecture

Avec de nombreuses entreprises qui suppriment ou suppriment du personnel, l’incertitude économique est devenue notre réalité. Cette tendance est encore plus inquiétante pour les entrepreneurs et les entrepreneurs, qui souvent ne bénéficient pas des mêmes protections que les entreprises établies. À tout le moins, la pandémie de coronavirus a forcé tout le monde à enquêter sur leurs dépenses et à réduire les coûts en cas de besoin.

Étant donné que le logement à la maison est la réalité pour de nombreux Américains, il est logique d’y regarder en premier. Tous ces abonnements de divertissement en streaming sont-ils vraiment nécessaires? À quoi ressemblent les factures d’épicerie? Qu’en est-il du chauffage, du refroidissement et de l’énergie – que dois-je vraiment payer pour alimenter ma maison chaque mois?

Cette dernière question préoccupe depuis longtemps tout le monde. Beaucoup d’entre nous vivent dans des zones où les services énergétiques sont déroutants. Nous nous reposons souvent par défaut sur toute infrastructure locale suggérée, même lorsque ce n’est pas dans notre meilleur intérêt financier ou dans le meilleur intérêt pour l’environnement. Nous savons également tous que l’énergie propre est l’avenir, mais comprendre comment passer à des sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement est une tâche ardue alors que nous avons tant d’autres préoccupations devant nous. C’est exactement ce qui rend Arcadia si intéressant:

En bref, Arcadia fait le travail préparatoire pour vous. Leur plate-forme automatisée aide les membres à faire correspondre leur consommation d’énergie avec les énergies renouvelables et, dans certaines régions, même à économiser de l’argent chaque mois – le tout sans changer de société de services publics. Alors, comment ça marche exactement? Grâce à la capacité d’Arcadia à regrouper le pouvoir d’achat de nombreux ménages, ils ont obtenu des tarifs bas exclusifs auprès des fournisseurs d’énergie dans les États ayant des marchés de l’énergie déréglementés. Selon votre taux précédent, cela pourrait entraîner des économies d’énergie importantes – certains ménages économisent jusqu’à 20% sur leurs factures d’énergie mensuelles. Même si vous n’êtes pas dans une région où des économies sont possibles, vous ne paierez jamais plus que ce que vous payez à votre fournisseur local.

Bien que de nombreux ménages américains ne soient toujours pas éligibles aux panneaux solaires sur les toits, Arcadia propose un solaire communautaire en remplacement. En fin de compte, l’énergie solaire est moins chère que la combustion de combustibles fossiles, et les économies réalisées sur les services publics montrent: les membres d’Arcadia dans les États éligibles peuvent bénéficier de factures d’électricité plus faibles grâce à leur implication dans cette mise en commun des ressources. Économiser de l’argent tout en protégeant l’environnement est une double victoire.

Un membre explique pourquoi elle aime utiliser Arcadia:

J’adore évidemment leur utilisation et la promotion de l’énergie propre! J’apprécie qu’ils en profitent pour vous renseigner en cours de route et qu’ils rendent le site Web très convivial.J’aime égoïstement que je puisse payer mes factures avec une carte de crédit et gagner des points. ..les petites choses vont un long chemin!

Le processus est simple. Tout d’abord, entrez votre code postal sur le site Web d’Arcadia pour vérifier la disponibilité dans votre région. Connectez ensuite votre compte utilitaire. Arcadia suit votre consommation d’énergie et l’associe à une énergie propre. De là, vous pouvez suivre votre impact. Bonus: en parrainant vos amis, vous obtiendrez une ristourne. En utilisant cette sagesse de l’approche de la foule, vous participez à ce que chaque entrepreneur aime: économiser de l’argent tout en aidant tout le monde.

