Comment payer un ticket de circulation en seulement 5 minutes

Le bureau électronique de la DGT nous permet de payer une ou plusieurs amendes de circulation à domicile et en cinq minutes, mais il existe également d’autres options pour satisfaire le paiement. Dans n’importe quel bureau de poste, par exemple, vous pouvez faire exactement la même chose.

Payer une amende le trafic n’est jamais agréable mais au moins il peut l’être rapide. Nous avons de nombreuses options pour satisfaire paiement d’une amende, mais c’est probablement en ligne, sur Internet, sinon comment le processus est simplifié et accéléré. En seulement quatre étapes et cinq minutes, à partir de notre ordinateur ou de nos appareils mobiles, nous pouvons résoudre le problème sans avoir à quitter la maison.

Comment pouvez-vous payer un ticket de circulation?

Il existe différentes façons de payer une amende pour trafic, au-delà du paiement du montant en ce moment, avec une carte de crédit ou de débit, au moment où les agents de la Garde civile nous arrêtent sur la route. Si cette situation ne se produit pas, nous pouvons également payer une amende trafic appelant le téléphone 060 avec notre carte de crédit ou de débit, et nous pouvons également le faire en personne ou en ligne.

Physiquement, nous pouvons aller à un bureau de la circulation et y payer le montant correspondant, mais il y a aussi la possibilité de satisfaire le paiement de l’amende de trafic dans les succursales de Caixabank et les guichets automatiques; d’autre part, dans n’importe quel bureau de poste il est également possible de faire exactement la même chose. Cependant, à mesure que nous progressions, la manière la plus courante et la plus confortable est généralement payer une amende en ligne.

La DGT Electronic Office vous permet de payer des amendes de trafic en ligne en quelques minutes.

Comment payer un ticket de trafic Internet

Afin de payer un ticket de circulation sur Internet, vous devrez répondre à certaines exigences. Pas trop:

Carte de crédit ou de débit (Visa, Mastercard ou Maestro) Numéro de dossier de trafic fin.

Avec ce qui précède, ce sera suffisant, mais la procédure sera différente, bien que toujours à travers le Bureau électronique DGT, selon que nous avons clé personnelle pour identification, ou si nous allons procéder au paiement de l’amende de circulation sans identification. La différence est qu’avec l’identification, nous pourrons non seulement procéder au paiement électronique, mais également consulter l’historique des sanctions en cours sans autres numéros de dossier.

Au bureau électronique de la DGT, depuis la section Payez votre amende nous pouvons commencer le processus.

Paiement d’une amende de trafic Internet, avec un mot de passe personnel ou sans identification.

Avec mot de passe personnel: Si nous avons le code d’identification, comme nous l’avons mentionné, sans numéro de dossier, nous pouvons examiner les pénalités en suspens et procéder au paiement d’une ou de toutes, directement auprès de l’Office électronique de la DGT.Sans identification préalable: Sans identifiant personnel, avec le numéro de dossier de l’amende et la date de notification de celle-ci, nous pouvons procéder au paiement du montant correspondant sans possibilité de vérifier l’historique des pénalités en cours.

Payer un ticket de circulation, étape par étape

Etre déjà au bureau électronique de la DGT, dans la section Accès au service nous cliquons sur l’option Sans certificatet un nouveau panneau apparaîtra dans lequel nous pouvons entrer notre informations d’identification dans la section suivante:

La première étape consistera à saisir les informations d’identification pour procéder au paiement de l’amende.

Ici, nous devrons présenter le type de document avec laquelle nous allons identifier et, bien sûr, la numéro de document correspondant. La prochaine chose sera de présenter notre nom et les premier et deuxième noms de famille. Enfin, une adresse e-mail pour compléter l’ensemble de données que la Direction générale de la circulation requiert comme pièce d’identité pour le paiement d’une sanction de circulation.

Après les informations personnellement identifiables, nous devrons fournir les informations spécifiques de la sanction.

Une fois cela fait, alors oui, nous pouvons passer à la section suivante dans le même panneau, dans laquelle nous devrons entrer le numéro de dossier qui apparaît sur le ticket de circulation que nous allons payer, puis montant de l’amende. Dans ce deuxième domaine, où nous introduisons montant du ticket de circulation, nous mettrons le montant pas de réduction, bien que ci-dessous, nous pouvons voir comment il est appliqué automatiquement, le cas échéant.

Le dernier champ à remplir est le date de notification au format JJ / MM / AAAA; c’est-à-dire d’abord le jour, puis le mois et enfin l’année avec deux, deux et quatre chiffres, respectivement. Cela servira à appliquer le réduction du montant de l’amende de circulation, le cas échéant.

Ensuite, nous aurons deux options, soit inclure un autre numéro de dossier, le montant et la date de l’amende pour payer plus qu’une amende du trafic Internet, ou procéder au paiement de notre pénalité. Pour ces derniers, comme informations de paiement de notre carte de crédit ou de débit et, simplement, effectuer le paiement après avoir saisi toutes les informations demandées à l’Office électronique de la Direction générale de la circulation.