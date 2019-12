Comment perdre le poids des chèques papier dans la nouvelle année

Avant même que nous puissions utiliser Venmo pour partager instantanément le chèque avec un ami ou signaler un trajet Uber dans le temps qu'il faut pour sortir, les chèques papier devenaient déjà obsolètes. Pourtant, les entreprises comptent toujours sur ce mode de paiement inefficace, peu sûr et coûteux.

Bien que seulement 64% des ministères responsables des comptes fournisseurs soient satisfaits des chèques papier, 81% continuent de les utiliser de toute façon. En effet, même s'ils les détestent, les services AP ont tendance à faire face à un certain nombre d'obstacles qui empêchent la transition vers des méthodes de paiement automatisées.

AP pourrait craindre un manque de contrôle; après tout, il y a quelque chose de concrètement satisfaisant à détacher un talon de paiement ou à comparer physiquement les informations des systèmes de comptes créditeurs et débiteurs. Ces préoccupations s'étendent également à une peur générale de l'inconnu: comment savent-ils que la technologie améliorera réellement le système? Que faire si quelque chose ne va pas avec la mise en œuvre ou si cela prend plus de temps, d'argent et de ressources que prévu? ça en vaut vraiment la peine?

La nostalgie est un autre obstacle potentiel. Si cela a toujours été fait de cette façon, pourquoi changer? L'ancien système peut être extrêmement manuel, mais certains départements AP y trouvent un certain confort – probablement parce qu'ils ne réalisent pas combien cela enlève à leur efficacité opérationnelle.

Ces craintes maintiennent les départements AP coincés dans les âges sombres, pataugeant dans des frictions opérationnelles bien plus importantes qu'ils ne le pensent. Ils invitent également une multitude de risques de conformité et coûtent 10 fois plus cher à l'entreprise que s'ils passaient aux paiements numériques.

Le vrai coût des chèques papier

Ce n'est pas seulement que les chèques papier sont inefficaces – bien qu'ils le soient certainement. Il faut généralement deux jours ouvrables pour qu'un chèque déposé soit compensé, puis cinq autres jours ouvrables pour que les banques reçoivent les fonds. Cela fait près de deux semaines dans l'attente d'un paiement.

Pour aggraver l'inefficacité, les contrôles impliquent également un certain nombre de variables qui peuvent avoir un impact sur le flux de processus. Par exemple, le temps nécessaire à l’encaissement d’un chèque dépend du montant du chèque, de la relation bancaire et de la position du compte du payeur. Il est donc difficile de prévoir le moment des transferts de fonds, ce qui peut nuire aux relations avec les partenaires, en particulier si vous devez les contacter pour corriger les données ou si vous êtes en retard de paiement en raison d'une facture ou d'un chèque perdu. Cela est particulièrement risqué si vos fournisseurs ou bénéficiaires sont déjà équipés pour gérer les paiements électroniques et s'attendent à un processus plus rapide et plus rationalisé.

En plus du coût, les chèques papier augmentent considérablement le risque de fraude. Il est relativement facile pour les faussaires de voler des chèques en blanc, pour les contrefacteurs d'accéder aux comptes bancaires et aux numéros de routage, et pour les voleurs de modifier physiquement les chèques. En fait, 70% des organisations ont déclaré avoir été exposées à la fraude par chèque en 2018 en raison de ces risques.

Faire des chèques papier une chose du passé

Prêt à abandonner les chèques papier et à effectuer la transition vers des paiements automatisés? Ces trois étapes vous permettront de démarrer:

1. Restructurez vos processus internes.

Les processus financiers sont prévisibles, mais les méthodes manuelles n'en profitent pas. La mise en place d'un flux de processus vous aide à localiser les tâches et à libérer les employés d'avoir à transmettre manuellement des informations. Il vous permet également de capturer davantage de données financières, que vous pouvez utiliser à l'avenir pour soutenir vos analyses et l'amélioration des processus.

Commencez par définir vos objectifs, en automatisant autant que possible. La facturation, le rapprochement des bons de commande et les paiements sont d'excellents points de départ. Ensuite, planifiez et testez votre processus. Une fois que vous et votre équipe êtes à l'aise avec cela, implémentez le flux de processus – y compris les approbations sécurisées mais légères – puis surveillez et optimisez en continu.

2. Augmenter les contrôles financiers.

Bien que votre département AP puisse au départ reculer à l'idée de l'automatisation, cela leur donne en fait plus de contrôle et de surveillance. Les activités de facturation étant si facilement disponibles, ils sont mieux équipés pour détecter les erreurs de facturation des fournisseurs ou signaler les paiements suspects qui pourraient signifier une fraude.

Pour activer ces contrôles, travaillez avec votre service AP pour développer une liste préapprouvée de fournisseurs et d'informations bancaires. Créez ensuite des profils utilisateur pour appliquer la séparation des tâches. Cela garantit non seulement que votre processus est efficace, mais également que plusieurs processus d'approbation se produisent avant la répartition des fonds. Assurez-vous de mettre en œuvre d'autres contrôles financiers – y compris les limites en dollars, les processus de rapprochement, l'examen en temps opportun des exceptions et la surveillance fréquente des transactions bancaires compensées (pour détecter les transactions non autorisées) – car elles ont du sens pour votre entreprise.

3. Mettez à jour vos outils pour rationaliser les paiements.

L'automatisation des paiements supprime les activités manuelles de la dernière étape du processus des comptes fournisseurs pour boucler le cycle complet. Cela crée un meilleur lien entre votre système d'achat-paiement et votre solution de paiement et augmente vos niveaux d'automatisation, vous permettant des temps de cycle plus rapides, des transactions moins chères, la prévention de la fraude, des erreurs réduites et une visibilité accrue. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi l’automatisation des points d’accès peut générer des gains d’efficacité de 80% pour certaines entreprises.

L'automatisation peut également améliorer vos relations avec les fournisseurs. Les fournisseurs seront reconnaissants pour la nature rationalisée de vos processus, en particulier s'ils utilisent déjà l'automatisation, et vous devrez traiter moins de demandes en raison d'erreurs manuelles.

Peu importe à quel point votre service AP est attaché aux chèques papier, il est temps de changer le statu quo et de passer au numérique. La peur du changement ne fait pas le poids face à l'efficacité opérationnelle, aux économies de coûts, à la réduction du risque de fraude et à l'amélioration des relations avec les fournisseurs des paiements automatisés.

Si vous êtes prêt à vous éloigner des chèques papier, téléchargez le guide de comparaison des méthodes de paiement de mon entreprise pour en savoir plus sur les différentes méthodes de paiement et préparer vos processus de comptes fournisseurs pour l'avenir.