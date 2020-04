Comment placer les triangles d’urgence

Le code de la route comprend plusieurs paramètres qu’une fois que nous avons réussi les tests de conduite, nous avons prouvé que nous pouvions continuer. Ainsi, lorsque nous circulons sur tout type de route, nous sommes obligés de suivre ce code à tout moment pour garantir une circulation fluide et sûre qui minimise les risques d’accidents ou de situations imprévues.

Certains des éléments clés lors du stationnement de notre véhicule sur l’accotement d’une route secondaire, d’une autoroute ou d’une autoroute – quelque chose qui ne peut être fait que s’il s’est produit une panne ou une situation qui nous empêche de continuer la marche– Ce sont eux qui nous avertissent de notre présence avec suffisamment d’avance pour que les autres pilotes ajustent leur vitesse et leur attention aux circonstances de la route:

Gilet réfléchissant Triangles de signalisation d’urgence

Gilet réfléchissant et triangle d’urgence

Avant de quitter la voiture et de procéder au placement des triangles d’urgence, le véhicule doit être garé dans une zone aussi sûre et visible que possible, recherchant de préférence une zone située à l’extérieur de la chaussée ou la partie la plus large de l’accotement pour générer une plus grande distance de sécurité avec les véhicules qui continuent à circuler sur la route.

Placer le triangle trop près de la voiture et ne pas porter de gilet réfléchissant – deux erreurs qui peuvent être fatales.

Surtout si c’est la nuit, vous devez allumer les feux de détresse ou les “avertissements” pour vous assurer que nous sommes visibles et que le véhicule se distingue bien du reste du paysage à distance. Ensuite, vous devez mettre le gilet réfléchissant, un élément obligatoire et qui doit être dans l’habitacle de la voiture, pas dans le coffre, vous pouvez donc le porter avant de sortir. De cette façon, nous nous assurons d’être vus à tout moment.

Se garer dans un endroit sûr Allumer les lumières de secours Mettre le gilet réfléchissant Positionner les triangles de secours selon les circonstances

Enfin, il faut sortir de la voiture et placer les triangles de signalisation d’urgence pour être le plus visible possible des autres conducteurs. La façon de le faire variera selon les circonstances et caractéristiques de la route.

Comment positionner les triangles d’urgence en fonction de la route

Pour positionner correctement notre véhicule, la première chose à considérer est le type de route sur lequel nous nous trouvons, car la circulation peut atteindre notre point d’arrêt dans une ou deux directions.

Comment placer le triangle sur l’autoroute ou l’autoroute

Si nous avons été obligés de nous garer sur l’accotement d’une autoroute ou d’une autoroute, nous n’aurons qu’à placer un triangle d’urgence derrière notre véhicule. La bonne façon de procéder est marcher à l’extérieur de la route 50 mètres en arrière (En approximation, nous pouvons faire 50 pas un peu plus larges que la normale).

Sortez du véhicule avec le gilet réfléchissant Marchez à l’extérieur 50 mètres en arrière Placez le triangle perpendiculaire à la route

À ce stade, le triangle doit être placé à 50 mètres du véhicule de telle manière perpendiculaire à l’axe longitudinal de la piste, formant un angle de 90 degrés avec les lignes de la route pour s’assurer que la réflexion des lumières et la vision du triangle par les conducteurs sont totales.

Le changement de pente empêche la visibilité, il faut donc placer le triangle devant lui.

Comment placer le triangle sur une route secondaire

Si, par contre, nous nous sommes arrêtés sur une route secondaire où des véhicules nous arrivent des deux côtés, nous devons signal à la fois devant et derrière. Pour cela, un triangle d’urgence doit être placé à 50 mètres derrière le véhicule, mais aussi à 50 mètres devant.

Sortez du véhicule avec gilet réfléchissant Marchez à l’extérieur de la piste 50 mètres en arrière Placez le triangle perpendiculaire à la piste Retournez au véhicule et prenez le deuxième triangle Marchez à l’extérieur de la piste 50 mètres en avant Placez le deuxième triangle perpendiculaire à la piste

Comme dans le cas des autoroutes ou autoroutes, il faut s’assurer de placer ces triangles perpendiculairement aux lignes de la route et c’est pratique Commencez par celui que nous placerons derrière nous, car ce seront les véhicules qui circuleront dans notre sens qui passeront le plus près et, donc, ceux qui devront nous voir en premier pour adapter leur vitesse à la situation.

Où ne pas placer le triangle d’urgence?

Quand il s’agit de signaler notre véhicule arrêté au moyen des triangles d’urgence, il y a des erreurs spécifiques que nous ne pouvons pas faire ou nous nous mettrons en danger:

Il n’est pas visible: si nous l’avons placé à 50 mètres, mais il n’est pas visible à 100 mètres avant, les conducteurs n’auront pas le temps de réagir. L’important est qu’il soit visible suffisamment à l’avance. Qu’il soit trop proche: si nous plaçons le triangle à moins de 50 mètres de la voiture à signaler, un conducteur distrait mettra du temps à réagir et pourrait déclencher un accident. Sur le toit: par erreur, nous pouvons Penser que le placer au plafond sera plus joli car plus haut. Ce n’est pas le cas et, surtout en ville, cela peut conduire à ce que quelqu’un se tienne derrière et ne puisse plus sortir dans la voie de gauche. Couvert par un obstacle: si on place le triangle de secours à 50 mètres du véhicule arrêté, un obstacle le recouvre, il faut le rectifier et le placer devant ledit objet (signal, radar, mât, portique, etc.) de façon à ce qu’il soit parfaitement visible à au moins 100 mètres de distance. Changement de grade: si nous nous sommes arrêtés à un, il faut placer le triangle devant lui, même si ce point est supérieur à 50 mètres Dans une courbe: si nous nous sommes arrêtés dès que nous sortons d’une courbe, nous devons placer le triangle de signalisation devant lui.

Pourquoi le triangle devrait-il être placé correctement?

Il faut environ une seconde à un conducteur doté de pouvoirs conventionnels pour réagir à un événement imprévu sur la route. À 90 km / h, ce temps implique parcourir 25 mètres avant d’appuyer sur la pédale de freinPar conséquent, la distance minimale de 50 mètres permet de réagir en diminuant la vitesse ou en modifiant la trajectoire.

Si le triangle est trop proche, il ne laissera pas le temps de réagir et nous pourrons écraser le conducteur arrêté qui répare une panne, change une roue ou effectue toute autre opération.

La DGT explique comment doit être un triangle approuvé.

Il peut également forcer un freinage brusque, perdre le contrôle ou déplacer le véhicule sur une autre voie, favorisant une nouvelle situation de danger ou d’accident avec d’autres véhicules. Surtout s’il pleut, tout mouvement soudain à la suite de la peur peut être fatal.

À quoi devrait ressembler le triangle?

Le code de la route exige que nous transportions deux triangles dans le véhicule et ceux-ci doivent être approuvé et inclure un mot de passe. Les caractéristiques que doit respecter tout triangle de signalisation d’urgence sont les suivantes:

Équilatéral: tous ses côtés doivent être identiques Cathothométriques: le triangle extérieur réfléchit la lumière venant de l’avant, grâce à laquelle il fonctionne particulièrement bien la nuit Fluorescent: le triangle intérieur réfléchit la lumière diffuse même pendant la journée Partie vide : l’espace triangulaire intérieur doit être vide et exempt de tout type de matériau qui le rend opaque.5 mm orange. maximum: le triangle intérieur ne doit pas dépasser 5 mm d’épaisseur et sa base intérieure ne doit pas être inférieure à 7 cm. La longueur des côtés du triangle extérieur doit être comprise entre 45 et 55 cm. La hauteur du support de base doit être de un maximum 30 cm.

Le mot de passe d’approbation

Comme nous l’avons commenté, chaque triangle doit inclure un mot de passe d’approbation, qui est distribué comme suit:

E9 27R 03 216, où:

E9 dans un cercle: la particularité du pays qui homologue. Il peut avoir un ou deux chiffres allant de 1 à 37 (à l’exception de 15, 24, 30 et 32 ​​à 36). 27R: numéro de règlement d’homologation 03: Version du règlement actuel d’homologation. Les “02” sont antérieurs à 1992.216: numéro d’agrément à trois, quatre ou cinq chiffres. En Espagne, le premier des numéros correspond au laboratoire d’homologation.

Il est important de faire attention à ce mot de passe d’approbation, car il peut arriver que nous acquérions un triangle contrefait qui n’a pas les mesures requises ou ne reflète pas adéquatement la nuit.

Et si je n’ai pas de triangles d’urgence dans la voiture?

Le règlement général sur la circulation nous oblige à porter deux triangles approuvés dans le coffre de la voiture, donc si ce n’est pas le cas, nous pourrions faire face à une pénalité de 200 euros Il reste à 100 si nous profitons du paiement rapide. Cette sanction n’inclut pas la perte de points et le responsable de l’amende sera le propriétaire du véhicule et non le conducteur.

Tenant compte du fait qu’un ensemble de triangles peut coûter moins de 10 eurosCela ne vaut clairement pas le risque d’avoir un accident ou une amende.