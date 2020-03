Comment prendre rendez-vous à la DGT? Tout ce que vous devez savoir

À la suite de l’état d’alarme décrétée par le gouvernement espagnol à la suite de la pandémie de coronavirus que nous connaissons, la Direction générale de la circulation a décidé de suspendre temporairement le service de rendez-vous préalable pour l’exécution des procédures au siège de la circulation, annulant également les rendez-vous précédemment attribués. Par conséquent, si nous avions un rendez-vous en attente, nous serons tenus de le demander à nouveau lorsque le service sera rétabli.

Une fois ce point atteint, il est important de savoir comment fonctionne le système de nomination, même si nous devons également garder à l’esprit que la DGT service télématique via plateforme en ligne, inscription électronique ou téléphone, permettant de terminer la plupart des procédures complètement et immédiatement. Dans le lien suivant, nous pouvons consulter le catalogue avec les procédures accessibles à la fois via les services en ligne et les autres canaux sans contact.

La nomination de la DGT

Mais, si pour une raison quelconque, nous continuons à vouloir nous rendre en face à face pour gérer une procédure dans l’un des bureaux de la circulation, la DGT met à notre disposition le service de rendez-vous avec laquelle nous pouvons obtenir la date et l’heure nécessaires pour pouvoir le faire.

En personne, nous pouvons effectuer plusieurs procédures, recevoir des informations, de l’aide, résoudre des demandes, demander des certificats ou toute autre gestion, bien que beaucoup d’entre elles puissent également être gérées électroniquement.

Comment demander un rendez-vous à la DGT

Pour obtenir un rendez-vous dans l’un des bureaux de la circulation, nous avons à notre disposition les moyens suivants:

Par internet, via le service de prise de rendez-vous. Dans celui-ci, nous pourrons choisir entre les jours et les heures disponibles, ainsi que le rendez-vous qui nous convient le mieux au bureau le plus proche.Par téléphone au 060. Sur cette ligne, ils nous fourniront différentes options dans les jours et les heures disponibles et nous pouvons choisir le rendez-vous qui nous convient le mieux au bureau le plus proche. Pour une attention automatique, le service est ininterrompu, 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Si nous voulons qu’un agent spécialisé nous accompagne, nous devons appeler du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00, sauf les jours fériés.Certains bureaux disposent de points d’information où vous pouvez demander un rendez-vous en ligne.

Si nous sommes dans un pays étranger et souhaitons contacter la DGT, nous pouvons le faire en appelant le numéro de téléphone +34 902 887 060.

Que vont-ils me demander pour la nomination de la DGT

Selon le bureau où nous voulons aller ou la procédure que nous voulons gérer, nous aurons un horaire ou un autre. Une fois que tout cela est clair, la procédure, que ce soit par téléphone ou en ligne, sera la suivante:

Nous sélectionnerons un bureau où nous voulons réserver le rendez-vous et un type de procédure. Les types de procédures sont regroupées en plusieurs catégories: procédures de bureau, renouvellement des permis de conduire (Union européenne ou Espace économique européen uniquement), pour les permis communautaires. Échanges de permis de conduire, pour les pays non membres de l’UE avec un accord avec le trafic. Échange de permis de conduire européen contre des permis communautaires.

En règle générale, nous devons demander un rendez-vous “Procédures de bureau”, et en leur sein, précisez pour quel domaine nous avons besoin de rendez-vous (immatriculation, transfert ou retrait d’un véhicule, examen, renouvellement ou duplication du permis de conduire, présentation d’allégations ou de ressources à une amende, etc.).

L’immatriculation d’un véhicule n’est qu’une des nombreuses procédures que nous pouvons gérer, puis il nous sera demandé les données de l’intéressé à la procédure, du mandataire pour effectuer la procédure au nom de l’intéressé (le cas échéant), et des informations supplémentaires: contact, immatriculation du véhicule dont vous souhaitez faire la procédure ou dossier de sanction s’il s’agissait d’une amende. Enfin, nous sélectionnerons le jour et l’heure à laquelle nous voulons avoir le rendez-vous, en fonction de la disponibilité du bureau choisi. Il est important de cliquer sur cliquez sur le bouton “Confirmer” à la fin du processus pour vous assurer que le rendez-vous a été réservé et téléchargez la preuve du rendez-vous en appuyant sur l’option “Obtenir un rappel”. Nous devons garder à l’esprit que nous ne pouvons gérer que le processus pour lequel nous avons demandé un rendez-vous et pas un autre. Plus tard, nous pouvons annuler le rendez-vous et en demander un autre si nous en avons besoin.

Le jour de notre rendez-vous au bureau de la circulation, nous devons être accompagnés de notre pièce d’identité ou autre pièce d’identité officielle. Si nous sommes des représentants d’une autre personne, nous devons compléter l’enregistrement des procurations ou la pièce d’identité originale et un document signé par l’intéressé nous autorisant à faire la demande. Pour ce faire, nous allons télécharger et compléter le modèle d’autorisation DGT, appelé «octroi de représentation».

Nous ne pouvons réserver qu’un maximum de deux rendez-vous pour une journée spécifique, que nous les annulions plus tard. De la même manière, nous ne pouvons que demander un rendez-vous pour la même zone de traitement ce jour-là. Si nous voulons réserver plus de rendez-vous, ils nous demanderont d’annuler le rendez-vous précédent. Dans le cas d’un professionnel qui doit effectuer fréquemment plusieurs procédures, nous devons vérifier dans les bureaux les conditions requises pour s’inscrire en tant que collaborateur régulier.

Comment consulter, modifier ou annuler des rendez-vous DGT

Personne n’est exempt d’imprévu ou d’oubli, donc si nous avons pris un rendez-vous et que vous souhaitez le consulter, le changer ou l’annuler, nous pouvons le faire via ce lien, dans lequel nous indiquerons la date de notre rendez-vous, le DNI et le siège pour lesquels nous avions rendez-vous

Combien ça coûte de demander un rendez-vous à la DGT

Si nous effectuons la procédure en ligne, le service est gratuit, mais si nous le faisons par téléphone au 060, nous devons garder à l’esprit que cela dépend de l’opérateur téléphonique que nous avons engagé. À titre d’orientation, si nous appelons depuis un téléphone fixe, le coût sera le même que celui d’un appel national.

À partir d’un téléphone mobile, le prix sera celui d’un appel mobile vers un numéro fixe national, bien que certains opérateurs téléphoniques facturent le coût de l’appel au 060 comme numéro de téléphone court. Cela signifie que l’appel au 060 peut avoir un coût spécial non inclus dans les appels ADSL / fibre + ou les plans similaires ou les plans tarifaires mobiles. Dans ce cas, l’appel aura un tarif qui dépend de notre opérateur selon le coût que vous établissez pour un appel interprovincial (sans aucun type de forfait).

De plus, la plupart des procédures que nous allons effectuer ont associé la perception de frais, que nous aurons préalablement payés dans n’importe quelle institution financière ou en ligne, ou également dans le même bureau avec une carte bancaire.

Y a-t-il une procédure qui ne nécessite pas de rendez-vous?

Oui, pour certaines procédures, il n’est pas nécessaire de demander un rendez-vous et des soins préalables pour certains groupes professionnels tels que les auto-écoles, les centres médicaux, etc. Il se tiendra également en dehors du système de nomination.

Les procédures pour lesquelles nous n’avons pas besoin de rendez-vous sont:

Paiement des amendes Présentation des mémoires, allégations et ressources Compresser les documents émis par la DGTP Déposer une plainte ou une suggestion Gestion des incidents dans le traitement des citoyens.